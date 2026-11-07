Ngân Khánh trong những năm ở Mỹ

Trong khoảng 3 năm trở lại đây, Ngân Khánh gần như rút khỏi các hoạt động giải trí ở Việt Nam và định cư tại Mỹ. Trong các video mới đăng trên kênh cá nhân, Ngân Khánh lần đầu chia sẻ cụ thể về lý do chuyển đến Minnesota, Mỹ sinh sống. Nữ diễn viên cho biết cô tới đây từ 2023 với dự định mở nhà hàng cùng một người bạn. Khi đó, cô dành gần như toàn bộ tâm huyết, thời gian và sức lực cho công việc kinh doanh, nhưng sau một thời gian, nhận ra công việc này không phù hợp.

Sau đó, Ngân Khánh tiếp tục đăng ký đi học với ý định mở một spa. Tuy nhiên, cô cũng quyết định dừng lại. Theo Ngân Khánh, sau rất nhiều lần ở nhờ, ở thuê và thay đổi chỗ ở, quyết định sinh sống tại Minnesota. Đây là nơi cô muốn sinh sống lâu dài. “Ở tuổi gần 40, tôi mới nhận ra nhà không phải tờ giấy chủ quyền mà là nơi mình không còn muốn đi đâu nữa. Hiện tôi có một căn nhà và đang tìm cách ở lại trong đó”, nữ diễn viên nói về quyết định chọn Minnesota làm nơi sinh sống.

Tại Mỹ, Ngân Khánh còn tham gia một lớp học làm đồ gỗ. Cô muốn tìm hiểu kỹ hơn về quá trình tạo ra những món đồ dùng trong nhà, thay vì chỉ nhìn chúng như những vật dụng có sẵn. Ngân Khánh thừa nhận trong những năm sinh sống tại nước ngoài, cô nhiều lần nhớ về quê hương. Dịp sinh nhật hồi đầu tháng 10, cô tâm sự nhớ cuộc sống trước đây ở TP.HCM. Diễn viên chia sẻ: "Cảm ơn tất cả những lời chúc sinh nhật đến Khánh trong dịp vừa qua. Đọc từng bình luận của mọi người mà thấy lòng ấm áp lắm, vì mọi người vẫn còn nhớ và nhắc đến nhiều vai diễn của Khánh, đặc biệt là Tường Vi Cánh Mỏng. Mong một ngày sẽ lại được gặp mọi người qua những thước phim".

Nhịp sống của cô tại Mỹ khác nhiều so với quãng thời gian hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam. Nữ diễn viên thường thức dậy lúc 6h30, bắt đầu buổi sáng bằng cà phê, sữa hạnh nhân tự làm hoặc trà. Trong khi đó, thời điểm còn ở Việt Nam quay phim, cô thường trở về lúc đêm muộn với lối sinh hoạt thất thường. Tại Mỹ, cô cũng duy trì thói quen tập yoga để giữ cơ thể dẻo dai.

Những năm gần đây, Ngân Khánh gần như rút khỏi các hoạt động giải trí. Cô ít tham gia dự án phim, sự kiện và cũng hạn chế chia sẻ về chồng cũng như đời sống riêng tư. Ngân Khánh sinh năm 1985, được khán giả biết đến qua bộ phim Gọi giấc mơ về, Tường vi cánh mỏng, Mây trắng ngang trời, Cô dâu đại chiến và Ma dai…

Năm 2015, nữ diễn viên bất ngờ thông báo tạm dừng hoạt động nghệ thuật để sang Singapore du học. Cùng năm, cô kết hôn với doanh nhân Đỗ Thiếu Quân. Trong thời gian học tập tại Singapore, cô từng sống xa chồng. Đến năm 2020, sau khi hoàn thành khóa học, Ngân Khánh trở về Việt Nam. Tuy nhiên, cô không trở lại với các hoạt động nghệ thuật sôi nổi mà tiếp tục duy trì cuộc sống kín tiếng.

Hình ảnh trong những năm gần đây tại Mỹ của Ngân Khánh.