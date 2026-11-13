Ngăn hỏa hoạn từ những sơ suất trong kinh doanh, sửa chữa xe máy

Vụ cháy cửa hàng kinh doanh và sửa chữa xe máy tại số 19 đường Hà Nội, phường Thuận Hóa, TP Huế vào rạng sáng 11/11 vừa qua là lời cảnh báo về nguy cơ cháy tại các cơ sở kinh doanh phương tiện. Đám cháy thiêu rụi khoảng 50 khung xe máy, lan sang hai nhà liền kề, gây thiệt hại tài sản ước tính khoảng 540 triệu đồng.

Lực lượng chức năng nỗ lực dập tắt đám cháy cửa hàng xe máy tại TP Huế

Thực tế, cửa hàng xe máy thường tập trung số lượng lớn phương tiện, trong đó có xe chứa nhiên liệu, dầu nhớt, các loại vật liệu dễ cháy, cùng hệ thống dây dẫn điện, thiết bị sạc và dụng cụ sửa chữa. Nếu xảy ra sự cố, đám cháy có thể nhanh chóng lan rộng, đặc biệt tại những cơ sở có diện tích nhỏ, nhiều tầng, hàng hóa bố trí dày đặc hoặc thiếu lối thoát nạn.

Chủ động kiểm soát nguồn gây cháy

Trung tá Bùi Văn Giáp – cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh, để hạn chế nguy cơ hỏa hoạn, trước hết, chủ cửa hàng cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, dây dẫn, ổ cắm, aptomat; thay thế thiết bị hư hỏng, không sử dụng dây điện quá tải hoặc câu mắc tùy tiện. Các thiết bị điện cần được bố trí phù hợp, tránh tiếp xúc với xăng dầu và vật liệu dễ cháy. Khi hết giờ làm việc, cần ngắt các thiết bị điện không cần thiết, kiểm tra kỹ khu vực sửa chữa và sạc xe.

Đối với hoạt động sửa chữa, việc hàn, cắt kim loại hoặc sử dụng các thiết bị phát sinh tia lửa phải được kiểm soát chặt chẽ. Trước khi thực hiện, cần di chuyển xe máy, xăng dầu, dung môi và các vật liệu dễ cháy ra khỏi khu vực làm việc; chuẩn bị phương tiện chữa cháy phù hợp và chỉ tiến hành khi bảo đảm các điều kiện an toàn.

Xăng, dầu, dung môi, giẻ lau dính dầu mỡ và các chất dễ cháy cần được bảo quản riêng biệt, đúng quy định, tránh xa nguồn nhiệt, nguồn lửa. Không hút thuốc, đốt lửa trong khu vực trưng bày, sửa chữa và lưu giữ phương tiện.

Đối với xe máy điện, khu vực sạc pin, ắc quy cần được bố trí thông thoáng, sử dụng bộ sạc phù hợp theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Không sạc khi pin, bộ sạc hoặc dây dẫn có dấu hiệu hư hỏng; không sạc qua đêm hoặc khi không có người giám sát nếu không bảo đảm điều kiện an toàn. Khi phát hiện pin, ắc quy có biểu hiện bất thường như nóng lên, phồng, có mùi lạ hoặc phát tiếng động, cần ngừng sử dụng và xử lý theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Không để hàng hóa bịt kín lối thoát nạn

Một trong những yêu cầu quan trọng tại các cửa hàng xe máy là bố trí phương tiện, hàng hóa khoa học, không lấn chiếm lối đi, cửa ra vào và cầu thang. Cần duy trì lối thoát nạn thông thoáng, có phương án thoát hiểm phù hợp với quy mô, đặc điểm công trình.

Chủ cơ sở cần tổ chức kiểm tra định kỳ tình trạng bình chữa cháy, hệ thống báo cháy, thiết bị điện và các phương tiện chữa cháy khác; đồng thời hướng dẫn nhân viên kỹ năng xử lý tình huống, thoát nạn và sử dụng phương tiện tại chỗ.

“Khi phát hiện cháy, cần nhanh chóng hô hoán, báo động để mọi người thoát ra ngoài; ngắt nguồn điện nếu có thể thực hiện an toàn, gọi ngay số 114 và thông báo rõ địa chỉ, đặc điểm đám cháy, tình trạng người mắc kẹt. Chỉ sử dụng bình chữa cháy để xử lý đám cháy ban đầu khi đám cháy còn nhỏ, có phương tiện phù hợp và bảo đảm đường thoát thân. Không cố cứu tài sản, không quay lại khu vực đang cháy và tuyệt đối không để việc chữa cháy tại chỗ làm chậm quá trình thoát nạn” - Trung tá Bùi Văn Giáp – cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ thêm.