Hai vụ nổ khí gas nghiêm trọng tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội trong tháng 11-2026 gây hậu quả rất nghiêm trọng, không chỉ thiệt hại về người mà hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn gas tại khu dân cư. Phóng viên Báo Hànộimới đã có cuộc trao đổi với Luật sư Dương Thị Kiều Loan, Công ty Luật TNHH Đông Hà Nội về trách nhiệm pháp lý và những giải pháp kiểm soát nguy cơ cháy, nổ từ khí gas.

- Hai vụ nổ vừa qua cho thấy mức độ nguy hiểm của sự cố khí gas trong khu dân cư đông đúc. Dưới góc độ pháp lý, Luật sư đánh giá thế nào về nguy cơ này, pháp luật hiện hành có những quy định gì để kiểm soát?

- Khí gas rò rỉ nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời có thể tích tụ, dẫn đến cháy, nổ, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, đồng thời đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của các hộ dân xung quanh. Vì vậy, mỗi hộ gia đình và cơ sở kinh doanh có sử dụng, bảo quản gas cần nâng cao ý thức trách nhiệm, chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy ngay tại nơi sử dụng và lưu trữ gas, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của bản thân và cộng đồng.

Tại khoản 7 Điều 2 Luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 2024 đã quy định: “Cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy (sau đây gọi là cơ sở) là nhà, công trình, địa điểm được sử dụng để ở, sản xuất, kinh doanh, hoạt động thương mại, làm việc hoặc mục đích khác, được xây dựng, hoạt động theo quy định của pháp luật, thuộc danh mục do Chính phủ quy định. Trong một cơ quan, tổ chức có thể có một hoặc nhiều cơ sở; trong một cơ sở có thể có một hoặc nhiều cơ quan, tổ chức”.

Theo đó, Phụ lục I về danh mục cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy ban hành kèm theo tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 105/2025/NĐ-CP thì một trong các cơ sở trong đó có: “Nhà chung cư; nhà ở tập thể”, “Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở kinh doanh dịch vụ khác theo quy định của pháp luật có tổng diện tích phục vụ kinh doanh từ 100m2 trở lên”, “Cơ sở kinh doanh khí đốt; cửa hàng xăng dầu”, “Nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có tổng diện tích phục vụ sản xuất, kinh doanh từ 50m2 trở lên”.

Luật sư Dương Thị Kiều Loan, Công ty Luật TNHH Đông Hà Nội. Ảnh: HL

Theo Khoản 1 Điều 23 Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 2024 thì cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy phải bảo đảm 6 điều kiện an toàn về phòng cháy sau đây: Có nội quy về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; trang bị phương tiện, hệ thống PCCC&CNCH theo quy định; trang bị thiết bị truyền tin báo cháy, thực hiện khai báo và cập nhật dữ liệu về PCCC&CNCH; bảo đảm các yêu cầu về PCCC theo khoản 1 Điều 16 của luật; có phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; thành lập lực lượng PCCC&CNCH cơ sở, chuyên ngành hoặc phân công người thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

Đối với nhà hàng ăn uống, cần đặc biệt chú trọng an toàn khu vực bếp, hệ thống gas, hệ thống điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, lối thoát nạn và trang bị phương tiện chữa cháy, nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố cháy, nổ.

Ngoài ra, đối với nhà ở không nằm trong danh sách cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy nêu trên thì điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 20 Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cũng đã có những quy định, yêu cầu về kiểm soát phòng chống cháy, nổ. Cụ thể: Thứ nhất, bố trí bếp ở nơi an toàn, để các vật dễ cháy, nổ xa ngọn lửa và nguồn nhiệt. Thứ hai, trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình. Thứ ba, luôn giữ lối đi ra ngoài thông thoáng để khi có sự cố, người trong nhà có thể thoát ra ngay.

- Khi cải tạo nhà ở thành quán ăn, bố trí bếp và hệ thống gas, chủ cơ sở phải đáp ứng yêu cầu gì trước và trong quá trình hoạt động?

- Trước hết phải kiểm tra hồ sơ về công năng của diện tích dự kiến mở quán. Pháp luật cấm dùng căn hộ chung cư vào mục đích khác ngoài để ở. Đối với phần diện tích có công năng kinh doanh phù hợp, việc mở nhà hàng còn phải đáp ứng yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy, có lối thoát hiểm và các điều kiện kinh doanh theo quy định.

Riêng tại khu tập thể cũ, phải xác định loại nhà và công năng của phần diện tích dự kiến kinh doanh. Khoản 3 Điều 2 Luật Nhà ở năm 2023 xác định nhà chung cư theo đặc điểm công trình như có từ hai tầng, nhiều căn hộ, lối đi, cầu thang và phần sở hữu chung; không lấy tuổi đời làm tiêu chí. Nếu địa điểm là căn hộ chung cư thì điểm c khoản 8 Điều 3 cấm sử dụng vào mục đích không phải để ở. Vì vậy, không thể mặc nhiên áp dụng lệnh cấm cho mọi nhà trong khu tập thể; cũng không thể cho rằng nhà xây đã lâu thì được chuyển căn hộ để ở thành quán ăn.

Về cải tạo, Khoản 2, Khoản 3 Điều 17 Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ yêu cầu điều chỉnh, thẩm định thiết kế khi thuộc trường hợp luật định; công trình thuộc diện phải thẩm định chỉ được thi công khi có văn bản thẩm định của cơ quan quản lý chuyên ngành. Chủ cơ sở cần xác định diện áp dụng trước khi làm, nhất là khi đổi công năng, bố trí lại lối ra hoặc hệ thống gas. Khoản 1 Điều 18 còn buộc chủ đầu tư, chủ sở hữu và đơn vị thi công bảo đảm an toàn ngay trong quá trình thi công.

Thực tế tại nhiều khu dân cư, khu tập thể cũ ở Hà Nội, có không ít hàng quán hoạt động trong không gian chật hẹp, xen cài nhà ở, sử dụng gas với cường độ cao, nhưng chưa đủ điều kiện bảo đảm an toàn. Ảnh: HL

- Có ý kiến cho rằng việc kiểm tra còn nặng về hồ sơ, tuyên truyền, ký cam kết. Theo Luật sư, cần đánh giá và tổ chức kiểm tra thế nào để bảo đảm hiệu quả thực chất?

- Muốn kiểm tra có hiệu quả thì phải trả lời được hệ thống gas có an toàn không, khi rò rỉ người sử dụng có phát hiện được không, khi xảy ra sự cố người trong nhà có thoát được không. Điểm b khoản 2 Điều 11 Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ yêu cầu kiểm tra việc bảo đảm, duy trì điều kiện an toàn. Hồ sơ và cam kết chỉ có ý nghĩa khi phản ánh đúng tình trạng thực tế.

Các điểm e, h, i Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP xác định nội dung kiểm tra gồm an toàn nguồn lửa, nguồn nhiệt, chất dễ cháy, nổ; giải pháp thoát nạn; hệ thống phát hiện rò rỉ khí nguy hiểm. Áp dụng vào cơ sở dùng gas, tùy loại cơ sở và phạm vi được giao, việc kiểm tra cần tập trung vào nơi đặt bình có nguy cơ tiếp xúc nguồn nhiệt hay không, đường dẫn và mối nối có được kiểm soát an toàn không, lối ra có bị che chắn hay không; thiết bị cảnh báo thuộc diện phải trang bị có hoạt động không. Mỗi nội dung được kiểm tra trong phạm vi thẩm quyền của cơ quan, người thực hiện.

Theo tôi, biên bản cần ghi rõ vị trí mất an toàn, biện pháp và thời hạn khắc phục. Cơ quan có thẩm quyền cần theo dõi kết quả và kiểm tra thực tế khi có căn cứ. Chỉ ghi chung “tăng cường bảo đảm an toàn” sẽ khó xác định chủ cơ sở đã làm đủ hay chưa.

Việc không thực hiện yêu cầu tại văn bản kiến nghị khắc phục tồn tại, hạn chế về phòng cháy, chữa cháy đã là hành vi bị xử phạt theo Điểm c Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 106/2025/NĐ-CP. Như vậy, yêu cầu khắc phục phải được theo dõi và xử lý nếu không chấp hành; không phải ký cam kết xong là kết thúc việc kiểm tra.

- Luật sư kiến nghị những giải pháp nào để kiểm soát nguy cơ cháy, nổ khí gas tại khu dân cư, việc kiểm tra chuyên đề và lắp thiết bị cảnh báo rò rỉ cần được thực hiện ra sao?

Tôi cho rằng, các địa phương cần tăng cường việc tuyên truyền cùng với thực hiện kiểm tra, rà soát theo mức độ nguy hiểm, ưu tiên nơi chứa nhiều gas, quán ăn trong nhà nhiều hộ, công trình đang cải tạo và nơi có lối thoát hạn chế. Mỗi cơ sở cần được xác định rõ ai quản lý, dùng loại hệ thống gas nào, tồn tại gì phải sửa và ai theo dõi việc sửa. Kiểm tra chuyên đề nên tập trung giải quyết các nguy cơ này.

Chủ cơ sở cũng phải tự kiểm tra giữa các đợt kiểm tra của Nhà nước. Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP quy định tự kiểm tra thường xuyên, khoảng cách giữa hai lần tự kiểm tra thường xuyên không quá 1 tháng. Đây là trách nhiệm tự kiểm tra của chủ thể thuộc diện áp dụng, không có nghĩa cơ quan nhà nước phải đến từng hộ mỗi tháng. Với bếp gas, tôi đề nghị việc kiểm soát rò rỉ, van khóa, ống dẫn và lối thoát trở thành công việc thường xuyên; có dấu hiệu bất thường phải xử lý ngay, không chờ đến lịch.

Về thiết bị cảnh báo, cần phân biệt yêu cầu bắt buộc với giải pháp khuyến khích. Khoản 1 Điều 57 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP yêu cầu kho chứa LPG chai có thiết bị kiểm tra, cảnh báo rò rỉ. Điểm c Khoản 2 Điều 21 Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ yêu cầu thiết bị phát hiện rò rỉ khí nguy hiểm tại nhà ở kết hợp kinh doanh hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ. Một quán ăn dùng gas không đương nhiên thuộc nhóm kinh doanh hàng hóa này; phải xác định đúng loại hình và quy định kỹ thuật áp dụng cho hệ thống của quán.

Với những nơi chưa thuộc diện bắt buộc, tôi kiến nghị khuyến khích lắp thiết bị cảnh báo phù hợp, nhất là bếp trong nhà đông người. Cần có người hướng dẫn vị trí lắp, kiểm tra hoạt động và cách xử lý khi báo động; thiết bị hỏng hoặc báo mà không ai biết làm gì thì hiệu quả bảo vệ rất hạn chế. Cảnh báo phải đi cùng việc duy trì độ kín hệ thống, thông gió và khả năng thoát nạn.

- Hoạt động kinh doanh gas không rõ nguồn gốc, sang chiết trái phép, chiếm dụng hoặc sửa đổi vỏ bình đặt ra vấn đề pháp lý gì? Cần quản lý toàn bộ chuỗi cung ứng như thế nào, thưa luật sư?

- Phải kiểm soát cả khí bên trong và vỏ bình chứa. Gas không rõ nguồn gốc khiến khó xác định nơi cung cấp, chất lượng; vỏ bình bị sửa đổi, không được kiểm định đúng hạn lại trực tiếp đe dọa an toàn khi nạp, vận chuyển và sử dụng.

Khoản 1, Khoản 8 Điều 32 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP không cho phép cửa hàng mua, bán LPG chai không rõ nguồn gốc, không đủ điều kiện lưu thông; bình bán cho khách phải kín, còn nguyên niêm phong, bảo đảm nhãn mác, chất lượng và khối lượng. Khoản 11 còn buộc cửa hàng cung cấp tài liệu, hướng dẫn trực tiếp về an toàn và cách xử lý khi rò rỉ, đồng thời thông báo cho khách hàng về nguồn gốc, niêm phong, nhãn hiệu, khối lượng gas và hạn kiểm định của chai. Người mua cần biết cửa hàng cung cấp, giữ thông tin giao nhận, yêu cầu đổi bình có dấu hiệu không an toàn, thay vì chỉ chọn theo giá.

Sang gas từ bình lớn sang bình nhỏ, bình mini không phải việc người bán được tùy ý làm để phục vụ khách. Điểm d khoản 3 Điều 47 Nghị định số 99/2020/NĐ-CP, đã được sửa đổi, bổ sung, quy định xử phạt việc san, chiết, nạp LPG trái phép từ bồn, xe bồn vào chai hoặc từ chai lớn sang chai nhỏ, chai mini. Việc nạp phải thực hiện tại cơ sở đáp ứng điều kiện, đúng quy trình và với bình đủ điều kiện an toàn.

Vỏ bình cũng không phải vật chứa ai giữ thì được tự ý sửa hoặc nạp gas vào. Điểm g, Điểm h Khoản 1 Điều 46 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP quy định thu hồi giấy chứng nhận đối với các trường hợp chiếm giữ, mua bán, trao đổi trái phép chai và sửa đổi trái phép hình dạng, kết cấu, dấu hiệu nhận diện của chai. Cần kiểm tra quyền sở hữu và hợp đồng: thuê bình, nạp thuê hợp pháp khác với chiếm dụng bình hoặc xóa dấu hiệu để che giấu nguồn gốc.

Để quản lý toàn chuỗi, phải lần được một bình gas từ nơi nạp đến nơi bán và người nhận. Khoản 9 Điều 23 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP yêu cầu trạm nạp có sổ hoặc dữ liệu theo dõi chủ sở hữu, số sê ri, hạn kiểm định, thời điểm nạp và giao nhận. Do đó, khi phát hiện một bình gas có dấu hiệu vi phạm, có thể đối chiếu số sê ri trên bình với sổ theo dõi của cửa hàng, phiếu giao cho khách và dữ liệu của trạm nạp. Qua đó có thể xác định bình được nạp ở đâu, qua cửa hàng nào và đã giao cho ai.

Trân trọng cảm ơn Luật sư!