Ngăn hệ lụy từ các công trình xây trái phép

Nhiều vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng

Rạng sáng một ngày trung tuần tháng 9/2025, khi người dân thôn Văn Giáp, xã Thường Tín (TP Hà Nội) còn chìm trong giấc ngủ, một căn nhà có kết cấu tạm khung thép với diện tích sàn khoảng 90m2 ở trong thôn bất ngờ xảy ra hỏa hoạn.

Vụ cháy lán tạm ở Phùng Khoang, Hà Nội.

Lúc này, trong nhà có 4 người đang ngủ, gồm vợ chồng và hai người con. Khi ngọn lửa bén rồi cháy lan, các nạn nhân không kịp thoát ra ngoài. Không lâu sau đó, lực lượng chức năng dập tắt hoàn toàn đám cháy. Tuy nhiên, quá trình tìm kiếm cứu nạn, cảnh sát phát hiện 4 nạn nhân đã tử vong. Kết quả điều tra xác định, ngôi nhà nói trên là công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Mới đây nhất, trung tuần tháng 8/2026, vụ việc tương tự xảy ra tại kho xưởng gỗ của Công ty TNHH Kiến trúc và Nội thất mộc Bùi Gia, phường Chương Mỹ (Hà Nội) cướp đi sinh mạng của ba nạn nhân.

Theo điều tra, xưởng sản xuất đặt trên phần diện tích hơn 900m² thuê lại của người khác. Nơi này có sẵn nhà xưởng khoảng 600m² với kết cấu khung thép, mái tôn chống nóng và gác xép bên trong. Điều đáng nói, quá trình hoạt động, kho xưởng chưa đăng ký và chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy. Chủ xưởng sau đó đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Trên đây chỉ là hai trong số rất nhiều vi phạm phòng cháy chữa cháy liên quan công trình xây dựng trái phép trên địa bàn Hà Nội.

Điển hình, tháng 8 vừa qua, trước phản ánh của báo chí về hàng trăm kho bãi, nhà xưởng quây tôn mọc trái phép trên đất nông nghiệp tại thôn Triều Khúc (phường Thanh Liệt) liên tiếp xảy ra hỏa hoạn gây chết người, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã yêu cầu địa phương khẩn trương kiểm tra toàn diện và xử lý dứt điểm.

Nhiều hệ lụy

Đầu tháng 10/2026, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tiến hành điều tra vụ việc nhận hối lộ, môi giới hối lộ xảy ra trên địa bàn xã Bình Minh.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định, trong giai đoạn 2023-2025, một số cá nhân thuộc UBND xã Cao Viên cũ (nay là xã Bình Minh) đã buông lỏng quản lý trật tự xây dựng, dẫn đến việc nhiều hộ dân lợi dụng để xây dựng những công trình nhà ở kiên cố trái phép trên đất nông nghiệp, đất công, hành lang thoát lũ...

Theo cảnh sát, hành vi xây dựng trái phép công trình kiên cố trên đất nông nghiệp, đất công, hành lang thoát lũ gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng, ảnh hưởng tới trật tự xây dựng.

Sai phạm này còn làm đảo lộn quy hoạch sử dụng đất tại địa phương, gây ô nhiễm môi trường, gây tốn kém cho ngân sách liên quan đến việc cưỡng chế, xử lý công trình vi phạm và trực tiếp ảnh hưởng tới sức khỏe, đời sống của người dân.

Vụ việc nêu trên đang trong giai đoạn điều tra, những cá nhân có sai phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Điều này cũng đặt ra yêu cầu trong công tác tăng cường quản lý những cơ sở có nguy cơ cháy, nổ gắn với vi phạm đất đai, trật tự xây dựng.

Tăng cường kiểm tra, quản lý

Thượng tá Vũ Hoài Nam, Đội trưởng Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 4 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ, Công an Hà Nội) cho biết, thời gian qua xảy ra một số vụ hỏa hoạn tại khu vực có những căn nhà quây tôn, dựng bằng khung thép. Các nhà tạm này thường nằm gần nhau, nhiều cơ sở có nguồn gốc đất, tính pháp lý chưa được xác định.

Xã Hoài Đức tháo dỡ nhà xưởng xây trái phép.

Nhiều căn nhà tạm được dùng làm xưởng sản xuất hàng hóa với hệ thống máy móc, thiết bị, điện nước và bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy (như nhựa, cao su, gỗ, vật dụng sinh hoạt…). Số ít dùng làm nơi ở trọ cho người dân, công nhân, sinh viên…

Theo thượng tá Nam, các vụ việc nêu trên đặt ra yêu cầu phải tăng cường kiểm tra, quản lý những khu vực có nguy cơ cháy cao, nhất là những nơi có nhà tạm xen kẽ khu dân cư.

Các công trình tạm bợ nếu trở thành nơi ở hay làm việc trong thời gian dài dễ phát sinh bất cập về điện, nguồn nhiệt, vật liệu dễ cháy. Lối thoát nạn và khả năng tiếp cận của xe chữa cháy cũng bị ảnh hưởng khi xảy ra cháy nổ.

Thời gian gần đây, chính quyền địa phương tại nhiều xã, phường ở TP Hà Nội thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra, rà soát nhằm xử lý dứt điểm những lán tạm, cơ sở xây dựng sai phép, trái phép trên đất nông nghiệp, đất dự án…

Như tại xã Hoài Đức, theo ghi nhận của PV Báo Xây dựng, trong một tháng qua, xã phối hợp với lực lượng công an và nhiều đơn vị ra quân xử lý các công trình vi phạm đất đai. Trong đó, tập trung xử lý các trường hợp xây dựng công trình khung thép, mái tôn, tường xây và nền bê tông trái quy định trên đất nông nghiệp.

Ông Nguyễn Quý Tuấn, Phó chủ tịch UBND xã Hoài Đức cho biết, nhiều trường hợp vi phạm do tự ý xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, không phải đất trồng lúa hay đất lâm nghiệp. "Quá trình cưỡng chế diễn ra an toàn, đúng quy định pháp luật, đồng thời không để xảy ra tình huống phức tạp", lãnh đạo xã Hoài Đức thông tin.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ, Công an Hà Nội khuyến cáo, các cơ sở nhà kho, xưởng sản xuất cần lắp đặt hệ thống báo cháy tự động có kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy, bố trí nhiều lối thoát nạn thông thoáng. Đồng thời, trang bị các phương tiện, hệ thống phòng, chữa cháy phù hợp với tính chất hoạt động của từng loại hình, kho xưởng sản xuất. Triển khai đầy đủ các giải pháp kỹ thuật để khống chế và kiểm soát chặt nguồn lửa, nguồn nhiệt; lắp đặt hệ thống điện cầu dao, dây dẫn đúng tiêu chuẩn, ngắt điện khi hết giờ làm việc và không để vật dễ cháy gần bảng điện, ổ cắm. Không sử dụng vật liệu là chất dễ cháy để làm mái, trần nhà, vách ngăn; không tàng trữ, sử dụng xăng dầu, gas hay hóa chất nguy hiểm tại nơi sản xuất.