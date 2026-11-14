Ngân hàng vốn hóa lớn nhất sàn chứng khoán sắp chào bán hơn 543 triệu cổ phiếu

Theo báo cáo phân tích của ACBS Research, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank – Mã: VCB) triển khai kế hoạch phát hành riêng lẻ tối đa 543,1 triệu cổ phiếu, tương đương 6,5% số cổ phần.

Đáng chú ý, cổ đông chiến lược Mizuho dự kiến sẽ tham gia vào đợt phát hành này, trong bối cảnh dư địa sở hữu nước ngoài tại Vietcombank hiện ở mức 10,2%, đủ để thực hiện toàn bộ phương án tăng vốn.

ACBS giả định Vietcombank sẽ hoàn tất đợt phát hành trong quý IV/2026 với mức giá 55.000 đồng/cổ phiếu. Theo tính toán của đơn vị phân tích, việc tăng vốn có thể giúp giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS) tăng 4,6%, nhưng đồng thời khiến lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) dự phóng năm 2027 bị pha loãng khoảng 5%.

Ảnh minh họa

Về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2026, Vietcombank ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 20.386 tỷ đồng và tổng thu nhập hoạt động đạt 25.431 tỷ đồng, lần lượt tăng 39% và 41% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý trong bức tranh kinh doanh quý này là chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng mạnh lên mức 6.184 tỷ đồng, cao gần gấp 8 lần cùng kỳ, phần nào tạo áp lực lên lợi nhuận của ngân hàng.

Kết quả, dù các nguồn thu nhập chính tăng trưởng tích cực, lợi nhuận trước thuế quý III/2026 của Vietcombank đạt 11.218 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, ngân hàng đạt 33.054 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 24,4% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Vietcombank đạt khoảng 2,68 triệu tỷ đồng, tăng 9,8% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 1,82 triệu tỷ đồng, tăng 8,5%, trong khi tiền gửi khách hàng đạt 1,78 triệu tỷ đồng, tăng 6,5%.

Đáng chú ý, danh mục tài sản bảo đảm của Vietcombank ghi nhận biến động sau 9 tháng khi tổng giá trị bất động sản được sử dụng làm tài sản thế chấp đạt hơn 2,021 triệu tỷ đồng, tăng 7% so với cuối năm 2025. Đây tiếp tục là nhóm tài sản chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục tài sản bảo đảm của ngân hàng, vượt xa các loại tài sản thế chấp còn lại.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VCB chưa có phản ứng tích cực đáng kể trước thông tin tăng vốn. Kết phiên giao dịch ngày 3/11, thị giá VCB giảm 0,19% xuống còn 53.500 đồng/cổ phiếu, với khối lượng khớp lệnh đạt hơn 8,9 triệu đơn vị.

Hiện tại, vốn hóa thị trường của Vietcombank đạt khoảng 447.028 tỷ đồng, giữ vị trí dẫn đầu trong nhóm ngân hàng và đứng thứ ba trên toàn sàn chứng khoán Việt Nam, chỉ xếp sau hai doanh nghiệp có quy mô vốn hóa lớn nhất là Vingroup (VIC) và Vinhomes (VHM).