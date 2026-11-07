Ngân hàng VietinBank (CTG): Huy động thành công 12.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng, lãi 9 tháng bứt phá 34%

Hút 12.000 tỷ đồng từ 1.773 nhà đầu tư trong nước

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (mã chứng khoán CTG) vừa gửi báo cáo kết quả đợt phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 1. Kế hoạch chào bán này được thực hiện dựa trên Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 471/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 06/10/2026. Báo cáo cho biết, kết thúc đợt chào bán vào ngày 03/11, VietinBank đã phân phối thành công toàn bộ 120 triệu trái phiếu mang mã CTG2632T2/01 cho tổng cộng 1.773 nhà đầu tư trong nước.

Với mức giá phát hành bằng mệnh giá là 100.000 đồng mỗi trái phiếu, đợt phân phối này giúp VietinBank huy động thành công nguồn vốn khổng lồ 12.000 tỷ đồng. Cấu trúc lô trái phiếu được thiết kế với kỳ hạn 6 năm. Mức lãi suất chi trả được xác định bằng tổng lãi suất tham chiếu cộng thêm biên độ 2,25%/năm, áp dụng chu kỳ thanh toán lãi định kỳ 6 tháng một lần. Đáng chú ý, đây là loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Sản phẩm chứng khoán nợ này được cấu trúc để thỏa mãn đầy đủ các điều kiện khắt khe về việc tính vào vốn cấp 2 của VietinBank theo quy định hiện hành. Để hoàn thiện thủ tục sở hữu cho nhà đầu tư, trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, ngân hàng sẽ thực hiện chuyển giao Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu tại chính các chi nhánh hoặc phòng giao dịch nơi khách hàng đã đăng ký và nộp tiền mua.

Hoạt động huy động 12.000 tỷ đồng này mới chỉ là một phần trong kế hoạch phát hành tổng thể của VietinBank. Căn cứ theo Giấy chứng nhận đăng ký số 471, ngân hàng được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phương án chào bán tổng cộng 160 triệu trái phiếu, phân bổ thành hai đợt tách biệt. Sau thành công của đợt 1, VietinBank sẽ tiếp tục triển khai phát hành đợt 2 với khối lượng 40 triệu trái phiếu mã CTG2632T2/02, qua đó dự kiến huy động thêm 4.000 tỷ đồng. Ban lãnh đạo VietinBank khẳng định nguồn vốn huy động từ các đợt phát hành trái phiếu sẽ trực tiếp phục vụ mục tiêu gia tăng quy mô vốn hoạt động, bổ sung nguồn vốn cấp 2 và duy trì các chỉ tiêu an toàn hoạt động theo chuẩn mực của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời mở rộng năng lực cung cấp tín dụng cho nền kinh tế.

Lãi trước thuế 9 tháng tăng trưởng mạnh, mảng ngoại hối bứt phá

Song song với hoạt động củng cố nền tảng vốn, VietinBank tiếp tục chứng minh hiệu quả kinh doanh tích cực qua báo cáo tài chính quý III/2026. Trong kỳ báo cáo này, ngân hàng ghi nhận mức lợi nhuận trước thuế đạt gần 13.689 tỷ đồng, tăng trưởng 29% so với cùng kỳ năm trước. Sự bứt phá này đến từ sự đồng thuận tăng trưởng của hầu hết các mảng hoạt động kinh doanh cốt lõi. Nổi bật nhất là nguồn thu nhập lãi thuần, đóng góp gần 21.816 tỷ đồng, tương đương mức tăng 27%. Hoạt động dịch vụ cũng ghi nhận sự tăng tốc mạnh mẽ với mức tăng 57%, mang về khoản lãi gần 2.487 tỷ đồng.

Đặc biệt, nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối trở thành điểm sáng lớn khi ghi nhận mức lãi gấp 2,2 lần cùng kỳ, đạt gần 1.170 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động khác cũng đóng góp đáng kể khi tăng 10% và đạt mức 3.112 tỷ đồng. Về mặt chi phí, tổng chi phí hoạt động của ngân hàng trong quý III tăng 19%, lên mức 7.185 tỷ đồng. Mặc dù lợi nhuận hoạt động gia tăng, VietinBank vẫn chủ động củng cố bộ đệm rủi ro khi quyết định tăng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng thêm 33%, nâng mức trích lập lên 7.780 tỷ đồng.

Tính chung lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, VietinBank báo cáo khoản lợi nhuận trước thuế đạt 39.557 tỷ đồng. Con số này cao hơn 34% so với kết quả đạt được trong cùng kỳ năm trước. Bảng cân đối kế toán tiếp tục ghi nhận sự mở rộng quy mô. Tính đến ngày 30/09/2026, tổng tài sản của ngân hàng tăng 7% so với đầu năm, vượt mốc 2,95 triệu tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt 2,14 triệu tỷ đồng, tăng 7%. Huy động vốn từ tiền gửi khách hàng cũng duy trì tốc độ tăng trưởng tốt với mức tăng 8%, vươn lên quy mô 1,94 triệu tỷ đồng.