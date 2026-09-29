Ngân hàng Việt và cuộc đua hút vốn quốc tế

Mở rộng kênh vốn từ thị trường quốc tế

Không chỉ tìm kiếm nguồn vốn trung, dài hạn phục vụ tăng trưởng tín dụng, nhiều ngân hàng Việt Nam đang đẩy mạnh tiếp cận thị trường quốc tế thông qua phát hành trái phiếu, vay hợp vốn với các định chế tài chính lớn.

Mới đây, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) công bố Nghị quyết thông qua hồ sơ đề nghị đăng ký chào bán trái phiếu SHB ra thị trường quốc tế năm 2026. Trước đó, ngày 20/4/2026, Hội đồng quản trị SHB đã thông qua chủ trương và kế hoạch phát hành trái phiếu quốc tế bằng đôla Singapore (SGD) năm 2026.

Đây không phải lần đầu SHB tiếp cận nguồn vốn ngoại. Năm 2025, ngân hàng này huy động hai khoản vay hợp vốn trung hạn bằng USD theo chuẩn ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị), tổng trị giá 600 triệu USD. Năm tổ chức thu xếp chính gồm: SMBC, CTBC Bank, First Abu Dhabi Bank, Mashreq Bank và State Bank of India, với sự tham gia của 26 định chế tài chính quốc tế.

Tổng cam kết vượt mức chào ban đầu nên SHB được nâng quy mô theo quyền chọn mua thêm cổ phiếu. Toàn bộ nguồn vốn dành cho các dự án đạt tiêu chuẩn ESG như năng lượng tái tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ.

Trước đó, năm 2023, Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) cũng phê duyệt khoản vay 120 triệu USD cho SHB để mở rộng tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, kèm hạn mức bảo lãnh tài trợ thương mại 75 triệu USD.

Câu chuyện của SHB cho thấy một hướng tiếp cận vốn đang được nhiều ngân hàng trong nước đẩy mạnh. Đó là thay vì chỉ dựa vào nguồn huy động trong nước, ngân hàng tìm kiếm thêm các khoản vốn trung, dài hạn từ thị trường quốc tế, trong đó có những khoản vay gắn với các mục tiêu cụ thể.

Tương tự, tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng (VPBank), trong năm 2026, nhà băng này ký khoản vay hợp vốn liên kết bền vững trị giá 1,44 tỷ USD với 15 định chế tài chính quốc tế.

Hay Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank) cũng huy động khoản vay hợp vốn xã hội 721 triệu USD vào tháng 7, sau khi phát hành 100 triệu USD trái phiếu xanh hồi tháng 1. Ngân hàng này dự kiến phát hành tối đa 500 triệu USD trái phiếu quốc tế kỳ hạn 3 năm từ cuối năm 2026 đến quý I/2027.

Còn Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã hoàn tất 550 triệu USD vay nước ngoài trong nửa đầu năm 2026, gồm vay hợp vốn và song phương với sự tham gia của Standard Chartered, Wells Fargo, LBBW và OCBC.

Các nhà băng khác như: BIDV, SeABank, VietABank, Nam A Bank cũng đã tiếp cận được nguồn vốn đáng kể từ thị trường quốc tế. VIB và Techcombank đang tìm kiếm các khoản vay khoảng 1 tỷ USD, còn ACB dự kiến vay hợp vốn nước ngoài 300 triệu USD.

Dòng vốn ngoại đang mở thêm kênh để các ngân hàng đa dạng hóa nguồn vốn.

Có thể thấy, nguồn vốn quốc tế được các ngân hàng sử dụng để bổ sung vốn trung, dài hạn cho hoạt động cấp tín dụng. Một phần dòng vốn gắn với mục tiêu cụ thể như tín dụng xanh, tín dụng xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hoặc doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ.

Các khoản vay thường có kỳ hạn từ 3-5 năm, dài hơn phần lớn nguồn vốn huy động trong nước. Để được rót vốn, ngân hàng phải đáp ứng điều kiện của bên cho vay và cơ quan quản lý. Với các khoản vay gắn ESG, ngân hàng cần có khung tài chính bền vững và cam kết sử dụng vốn cho các dự án đạt tiêu chuẩn tương ứng.

Việc huy động thành công nguồn vốn quốc tế cũng phần nào cho thấy mức độ tín nhiệm và năng lực quản trị của ngân hàng, khi các định chế tài chính nước ngoài đặt ra yêu cầu về minh bạch thông tin, chất lượng tài sản và tuân thủ chuẩn mực quốc tế trước khi giải ngân.

Thu hút nhà đầu tư chiến lược

Nếu các khoản vay hợp vốn và phát hành trái phiếu giúp ngân hàng bổ sung nguồn vốn trung, dài hạn, việc thu hút nhà đầu tư chiến lược nước ngoài lại mở ra một hướng tăng cường vốn chủ sở hữu. Đáng chú ý, những ngân hàng đang tích cực huy động vốn quốc tế cũng đồng thời tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác với các định chế tài chính nước ngoài.

VPBank là một trường hợp rõ nét. Sau khi ký khoản vay hợp vốn liên kết bền vững 1,44 tỷ USD với 15 định chế tài chính quốc tế trong năm 2026, ngân hàng tiếp tục có kế hoạch tăng vốn thông qua phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, VPBank đã thông qua kế hoạch phát hành riêng lẻ hơn 624,3 triệu cổ phiếu cho một nhà đầu tư nước ngoài. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng lên gần 106.244 tỷ đồng.

Giá chào bán được xác định thông qua thỏa thuận trực tiếp với nhà đầu tư nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu VPBank tại thời điểm gần nhất, căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất của quý liền trước thời điểm chào bán. Đợt phát hành dự kiến diễn ra trong quý III-IV/2026.

Cùng với kế hoạch này, theo Reuters, Tập đoàn tài chính Nhật Bản SMFG đang đàm phán để tăng sở hữu tại VPBank lên 20%. Tuy nhiên, hai bên chưa thống nhất được mức giá.

Trước đó, năm 2023, SMBC đã trả cao hơn khoảng 40% so với thị trường, tương đương khoảng 1,5 tỷ USD, để nắm 15% vốn VPBank. Lần này, công ty Nhật Bản không chấp thuận mức chênh lệch mà VPBank đưa ra và đang thảo luận nội bộ về khả năng tăng tỷ lệ sở hữu thông qua khớp lệnh trên sàn thay vì phát hành riêng lẻ.

Việc tìm kiếm nguồn vốn quốc tế của VPBank vì vậy diễn ra trên cả hai kênh: vay vốn từ các định chế tài chính quốc tế và thu hút nguồn vốn cổ phần từ nhà đầu tư nước ngoài.

Theo lãnh đạo VPBank, việc gia tăng mạnh vốn điều lệ, đặc biệt thông qua phát hành riêng lẻ, có ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh ngành ngân hàng bước vào giai đoạn cạnh tranh mới. Quy mô vốn không chỉ quyết định khả năng tăng trưởng mà còn là đòn bẩy để ngân hàng mở rộng hệ sinh thái, nâng cao năng lực công nghệ và đáp ứng các chuẩn mực an toàn ngày càng khắt khe.

Với HDBank, câu chuyện huy động vốn cũng đang được triển khai trên nhiều kênh. Sau khi huy động khoản vay hợp vốn xã hội 721 triệu USD và phát hành 100 triệu USD trái phiếu xanh, ngân hàng tiếp tục định hướng tăng cường hợp tác quốc tế. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, HDBank công bố kế hoạch phát hành riêng lẻ tối đa 700 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong và ngoài nước.

Trong khi đó, Techcombank, ngân hàng đang tìm kiếm khoản vay khoảng 1 tỷ USD cũng đồng thời tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược nước ngoài. Theo Reuters, BNP Paribas của Pháp và KB Kookmin Bank của Hàn Quốc đang tiến hành các cuộc đàm phán riêng để mua ít nhất 15% cổ phần Techcombank với tư cách nhà đầu tư chiến lược. Thương vụ được cho là có thể trị giá khoảng 2 tỷ USD. Các bên liên quan hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Trước đó, ông Jens Lottner, Tổng giám đốc Techcombank cho biết, ngân hàng đang cân nhắc bán tối đa 15% cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược dài hạn phù hợp và tìm kiếm đối tác có năng lực, đặc biệt là công nghệ.

Với VIB, sau khi hoàn tất quá trình thoái phần vốn còn lại của Commonwealth Bank of Australia (CBA) vào tháng 3/2025, room ngoại (tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa) của ngân hàng hiện còn khoảng 25%. Lãnh đạo VIB cho biết, ngân hàng đã làm việc với nhiều ngân hàng và quỹ đầu tư để tìm kiếm đối tác phù hợp. Cùng với đó, VIB cũng đang tìm kiếm khoản vay quốc tế khoảng 1 tỷ USD.

Không chỉ những ngân hàng trên, hiện cả hệ thống còn hơn chục ngân hàng có tỷ lệ sở hữu nước ngoài dưới 5% như Nam A Bank, BVBank, VietBank, VietABank, BacABank, Kienlongbank… Theo các chuyên gia tài chính, ngân hàng, trong bối cảnh nhu cầu tăng vốn ngày càng rõ nét, dư địa sở hữu nước ngoài tại các ngân hàng này mở ra khả năng cho những thương vụ mới.

Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, mức trần tối đa về room ngoại tại các ngân hàng thương mại là 30%. Ngoại lệ lên đến 49% cho các ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc.