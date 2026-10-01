Ngân hàng Việt tìm cơ hội kết nối hệ sinh thái trong sân chơi tài chính quốc tế

Ngân hàng bắt đầu cuộc đua hiện diện tại VIFC

Làn sóng các ngân hàng Việt Nam chuẩn bị hiện diện tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam đang ngày càng rõ nét. Gần đây nhất, MSB vừa lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về chủ trương thành lập ngân hàng thương mại TNHH MTV do MSB sở hữu 100% vốn tại VIFC. Thời gian lấy ý kiến dự kiến từ ngày 28/9 đến 8/10/2026. Theo MSB, đây là định hướng chiến lược dài hạn nhằm mở rộng phạm vi tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và tiếp cận các chuẩn mực tài chính quốc tế.

Động thái của MSB nối dài danh sách các ngân hàng muốn sớm có mặt tại không gian tài chính mới. Trước đó, trong mùa đại hội đồng cổ đông năm 2026, Vietcombank, HDBank, SHB, MB, TPBank, LPBank và Nam A Bank đã được cổ đông thông qua chủ trương thành lập ngân hàng thương mại 100% vốn trong nước hoạt động tại VIFC.

Điều đáng chú ý là các ngân hàng không chỉ nhìn VIFC như một địa điểm mở rộng mạng lưới, mà đang tính đến một không gian kinh doanh với nguồn vốn, khách hàng, sản phẩm và chuẩn mực vận hành khác với thị trường truyền thống.

Làn sóng các ngân hàng Việt Nam chuẩn bị hiện diện tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam đang ngày càng rõ nét, ảnh: ST

Với MSB, một trong những cơ hội được ngân hàng nhấn mạnh là khả năng tiếp cận nguồn vốn quốc tế với chi phí cạnh tranh để tài trợ cho các dự án xanh, năng lượng tái tạo; đồng thời đa dạng hóa sản phẩm phái sinh ngoại hối, tận dụng các cơ chế đặc thù dành cho VIFC và mở rộng vị thế trên thị trường liên ngân hàng trong nước cũng như quốc tế. MSB kỳ vọng với mạng lưới ngân hàng đại lý toàn cầu cùng năng lực kinh doanh ngoại hối và kinh doanh vốn, sự hiện diện tại VIFC có thể giúp ngân hàng tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của khách hàng doanh nghiệp.

HDBank cũng nhìn nhận việc thành lập ngân hàng thương mại 100% vốn trong nước tại VIFC là một bước đi phù hợp với chiến lược mở rộng mạng lưới và tăng nhận diện thương hiệu trong nước, khu vực và thế giới. Theo ngân hàng, sự hiện diện tại đây còn tạo kênh kết nối để xây dựng hệ sinh thái tài chính, công nghệ và kết nối với các định chế tài chính, nhà đầu tư quốc tế.

Với Nam A Bank, VIFC được đặt trong chiến lược phát triển dài hạn và mở rộng hoạt động tài chính quốc tế. Ông Trần Khải Hoàn, Tổng giám đốc Nam A Bank cho rằng, việc ngân hàng hiện diện tại VIFC cũng là “mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái tài chính của ngân hàng, nơi dòng vốn xanh được ưu tiên thúc đẩy lưu thông”.

Những bước đi này diễn ra khi khuôn khổ vận hành của VIFC đang dần được định hình. Ngày 22/7/2026, Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam đã phê duyệt Kế hoạch phát triển VIFC đến năm 2035. Trước đó, Nghị quyết số 222/2025/QH15 về Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1/9/2025.

Như vậy, theo các chuyên gia, với việc khuôn khổ thể chế từng bước được thiết lập và các ngân hàng chủ động chuẩn bị pháp nhân, nguồn lực, chiến lược kinh doanh, một thị trường dịch vụ tài chính mới đang dần hình thành.

Khi các định chế tài chính quốc tế, quỹ đầu tư, doanh nghiệp đa quốc gia, fintech và các chủ thể thị trường cùng tham gia một hệ sinh thái, nhu cầu về thanh toán quốc tế, tài khoản đa tiền tệ, ngoại hối, quản lý thanh khoản, lưu ký tài sản, tài trợ thương mại, phát hành trái phiếu, quản trị tài sản và phòng ngừa rủi ro sẽ gia tăng. Đây cũng là cơ hội để ngân hàng Việt Nam dịch chuyển dần từ mô hình dựa nhiều vào tín dụng sang cung cấp các dịch vụ tài chính có giá trị gia tăng cao hơn.

Cơ hội lớn đi cùng cuộc “sát hạch” năng lực

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM cho rằng, việc xây dựng VIFC-HCMC không chỉ nhằm thu hút vốn quốc tế mà còn tạo ra một không gian thể chế mới cho sự phát triển của các dịch vụ tài chính hiện đại. Trong môi trường này, các định chế tài chính quốc tế, quỹ đầu tư, doanh nghiệp đa quốc gia, công ty fintech và các sàn giao dịch toàn cầu có thể cùng hiện diện, tương tác trong một hệ sinh thái chung.

Theo ông Huân, kinh nghiệm của Singapore, Dubai hay London cho thấy thành công của một trung tâm tài chính không chỉ phụ thuộc vào chính sách ưu đãi mà còn dựa trên khả năng hình thành một hệ sinh thái tài chính hoàn chỉnh, kết hợp giữa khuôn khổ pháp lý minh bạch, hệ thống giải quyết tranh chấp chuyên nghiệp và sự tập trung của các định chế tài chính hàng đầu thế giới.

Trong hệ sinh thái đó, ngân hàng giữ vai trò trung tâm nhưng không chỉ với chức năng cung cấp tín dụng. Các ngân hàng còn cung ứng dịch vụ thanh toán, lưu ký tài sản, quản lý thanh khoản, quản trị rủi ro và kết nối dòng vốn quốc tế với các cơ hội đầu tư trong nước. Đặc biệt, khi doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào thương mại và đầu tư quốc tế, nhu cầu phòng ngừa rủi ro tỷ giá, lãi suất, giá hàng hóa và giá năng lượng cũng tăng lên. Điều này mở ra thị trường cho các sản phẩm phái sinh và dịch vụ quản trị rủi ro mà các ngân hàng có năng lực có thể cung cấp.

Một dư địa khác đến từ sự giao thoa giữa ngân hàng truyền thống và fintech. Những lĩnh vực như thanh toán số và thanh toán xuyên biên giới, số hóa chuỗi cung ứng hay các mô hình tài sản số đều đặt ra nhu cầu về hạ tầng thanh toán, quản lý dòng tiền, xác thực và kiểm soát rủi ro. Đây chính là những lĩnh vực ngân hàng có lợi thế để tham gia sâu hơn khi hoạt động trong hệ sinh thái VIFC.

Dư địa thị trường rộng mở không đồng nghĩa mọi ngân hàng tham gia VIFC đều có thể ngay lập tức chuyển hóa thành lợi ích kinh doanh.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực HDBank cho rằng, yếu tố cốt lõi của một trung tâm tài chính không chỉ nằm ở quy mô vốn mà là niềm tin. Khi niềm tin được xây dựng, dòng vốn sẽ không chỉ đến mà còn ở lại lâu dài. Bà cho biết hệ sinh thái Sovico cam kết tiếp tục kết nối dòng vốn quốc tế, triển khai các mô hình tài chính mới, đầu tư vào chuyển đổi số, tài chính xanh, tài chính bao trùm và phát triển nguồn nhân lực tài chính - công nghệ chất lượng cao.

Ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi cho rằng, việc tham gia IFC đồng nghĩa các ngân hàng phải thích ứng với các chuẩn mực hoạt động mang tính quốc tế. Tại đây, lợi thế cạnh tranh của ngân hàng không còn dựa chủ yếu vào quy mô hay tốc độ tăng trưởng, mà phụ thuộc nhiều hơn vào uy tín, năng lực quản trị và khả năng kiểm soát rủi ro trong dài hạn.

Theo ông Huy, IFC là môi trường vận hành theo các chuẩn mực quốc tế cao về quản trị, minh bạch và kỷ luật thị trường, qua đó đặt ra yêu cầu cao hơn đối với hệ thống ngân hàng. Điều này đòi hỏi các ngân hàng phải nâng cấp công nghệ, năng lực quản trị và chất lượng nhân sự để đáp ứng yêu cầu hoạt động trong môi trường mới.

Đáng chú ý, tác động của VIFC có thể không chỉ nằm ở việc tạo thêm một thị trường kinh doanh, mà còn thúc đẩy sự thay đổi trong chính mô hình phát triển của các ngân hàng Việt Nam. Theo đó, trọng tâm phát triển của các ngân hàng trong nước sẽ dần thay đổi, chuyển từ mô hình tăng trưởng dựa nhiều vào tín dụng sang cấu trúc cân bằng hơn giữa tín dụng và dịch vụ.