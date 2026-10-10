Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) lộ diện cổ đông VIX, vốn điều lệ đạt 100.000 tỷ đồng

Chứng khoán VIX nắm giữ hơn 1,1% vốn điều lệ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (mã chứng khoán: VPB) vừa cập nhật danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên, dựa trên dữ liệu do cổ đông cung cấp tính đến ngày 09/10/2026. Báo cáo ghi nhận sự xuất hiện của Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX (mã chứng khoán: VIX) với khối lượng nắm giữ 116,9 triệu cổ phiếu VPB. Tỷ lệ này tương đương 1,17% tổng vốn điều lệ của ngân hàng.

Trên thị trường giao dịch, từ ngày 08/9 đến ngày 30/9/2026, mã VPB ghi nhận chuỗi 17 phiên được khối tự doanh mua ròng liên tiếp. Thống kê dữ liệu cho thấy đây cũng là cổ phiếu được nhóm nhà đầu tư này mua ròng mạnh nhất trong suốt tháng 9. Kết phiên giao dịch ngày 09/10/2026, thị giá VPB dao động quanh mức 23.450 đồng một cổ phiếu, đánh dấu mức hồi phục 22% so với vùng giá thấp nhất thiết lập hồi tháng 7/2026.

Vốn điều lệ đạt 100.000 tỷ đồng và kế hoạch phát hành riêng lẻ

Về quy mô tài chính, cuối tháng 9 vừa qua, VPBank đã chính thức nâng vốn điều lệ lên mức 100.000 tỷ đồng thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức. Kết thúc đợt phát hành vào ngày 25/9/2026, ngân hàng đã phân phối thành công 2,06 tỷ cổ phiếu cho 86.299 cổ đông. Tỷ lệ chi trả đạt 26,04% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành, tương ứng nhà đầu tư sở hữu 10 triệu cổ phiếu sẽ được nhận thêm hơn 2,6 triệu cổ phiếu mới. Nguồn vốn thực hiện đợt phát hành lên tới hơn 20.660 tỷ đồng, được trích xuất từ lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối.

Trước đợt chia cổ tức bằng cổ phiếu, vào tháng 5/2026, nhà băng này đã tiến hành thanh toán cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%. Để hoàn tất đợt phân phối này, ngân hàng đã chi ra gần 3.967 tỷ đồng lấy từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối sau khi đã trích lập các quỹ tính đến thời điểm 31/12/2025 theo báo cáo tài chính năm 2025.

Kế hoạch tăng vốn năm 2026 của ngân hàng vẫn còn một phương án chào bán riêng lẻ hơn 624 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài. Giao dịch này dự kiến bổ sung thêm hơn 6.243 tỷ đồng vào vốn điều lệ. Đối tượng chào bán có thể là cổ đông chiến lược hiện hữu hoặc các tổ chức nước ngoài đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực tài chính. Nếu thực hiện thành công toàn bộ các đợt phát hành, quy mô vốn điều lệ của VPBank sẽ tiếp tục vươn lên mốc 106.244 tỷ đồng.