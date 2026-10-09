Ngân hàng Việt mở nhiều cửa hút vốn ngoại, cuộc huy động lớn nhất lịch sử

Làn sóng huy động vốn quốc tế đang lan rộng trong ngành ngân hàng Việt Nam khi nhiều nhà băng đồng thời tìm kiếm các khoản vay hợp vốn, vốn trung và dài hạn từ các định chế tài chính nước ngoài, thậm chí chuẩn bị phát hành trái phiếu trên thị trường quốc tế.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh tín dụng tăng nhanh hơn tiền gửi, trong khi nhu cầu vốn cho nền kinh tế ngày càng lớn, buộc các ngân hàng phải mở rộng thêm các kênh huy động ngoài nguồn vốn trong nước.

NGÂN HÀNG TÍCH CỰC HÚT VỐN TỪ THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

Ngân hàng VPBank vừa công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt chủ trương phương án phát hành trái phiếu quốc tế. Theo nghị quyết, phương án được thực hiện trong năm 2027 với giá trị phát hành bằng đồng SGD. Các nội dung khác về cấu trúc, quy mô, nguyên tắc phát hành sẽ được thực hiện theo tờ trình của Tổng giám đốc VPBank.

Đây không phải lần đầu VPBank tìm vốn trên thị trường quốc tế. Trước đó, ngân hàng đã phát hành một lô trái phiếu quốc tế trị giá 300 triệu USD, kỳ hạn 5 năm, phát hành từ ngày 15/9/2025 tại thị trường Hong Kong (Trung Quốc), theo thống kê của Cbonds.

Bên cạnh kênh trái phiếu, VPBank cũng vừa hoàn tất khoản vay hợp vốn liên kết bền vững (Sustainability-Linked Loan - SLL) trị giá 1,44 tỷ USD vào cuối tháng 6. Khoản vay có sự tham gia của 15 định chế tài chính quốc tế, do SMBC đóng vai trò điều phối chính và được cấu trúc gắn với các mục tiêu hiệu suất bền vững, qua đó cho phép điều chỉnh điều kiện tài chính dựa trên mức độ hoàn thành các chỉ tiêu về tín dụng xanh và xã hội.

Đáng chú ý, quy mô thương vụ đã được nâng từ 1,2 tỷ USD ban đầu lên 1,44 tỷ USD, tương đương khoảng 37.900 tỷ đồng, với kỳ hạn 3 năm. Việc các định chế tài chính quốc tế tham gia với quy mô lớn cho thấy khả năng tiếp cận nguồn vốn ngoại của các ngân hàng Việt đang được mở rộng theo nhiều hình thức.

Ngân hàng SHB cũng vừa công bố nghị quyết thông qua hồ sơ đề nghị đăng ký chào bán trái phiếu SHB ra thị trường quốc tế năm 2026. Trước đó, ngày 20/4/2026, Hội đồng quản trị SHB đã thông qua chủ trương và kế hoạch phát hành trái phiếu quốc tế bằng đồng SGD trong năm nay.

Không chỉ VPBank và SHB, nhiều ngân hàng khác cũng đang đẩy mạnh vay vốn từ các định chế tài chính nước ngoài. HDBank mới đây huy động thành công khoản vay hợp vốn quốc tế 721 triệu USD nhằm bổ sung nguồn vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời mở rộng hoạt động tài chính bền vững.

Thương vụ do Standard Chartered và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đồng đảm nhiệm vai trò điều phối, thu xếp và điều phối viên khoản vay xã hội. Sáu định chế tài chính quốc tế gồm ANZ, Cathay United Bank, Commerzbank, Maybank Securities, MUFG Bank và State Bank of India tham gia với vai trò thu xếp và dựng sổ chính.

Ban đầu, khoản vay được triển khai với quy mô 450 triệu USD. Trong quá trình thu xếp, nhiều định chế tài chính quốc tế tiếp tục tham gia, nâng tổng giá trị cam kết lên 721 triệu USD, cao hơn khoảng 60% so với kế hoạch ban đầu.

Trước thương vụ này, HDBank đã huy động thành công 270 triệu USD vốn xanh và 380 triệu USD vốn tài chính bền vững từ nhiều tổ chức quốc tế như IFC, ADB, Proparco, DEG, LeapFrog, FMO, BII, JICA, FinDev và SMBC.

Trong nửa đầu năm 2026, MB cũng hoàn tất 550 triệu USD vay nước ngoài, gồm các khoản vay hợp vốn và song phương với sự tham gia của Standard Chartered, Wells Fargo, LBBW và OCBC.

Trong khi đó, VIB đang triển khai kế hoạch huy động 1 tỷ USD nguồn vốn trung và dài hạn từ thị trường vốn quốc tế trong năm 2026, đánh dấu kế hoạch huy động vốn quốc tế có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của ngân hàng.

Trong khuôn khổ kế hoạch này, VIB đã hoàn tất khoản vay hợp vốn kỳ hạn 3 năm trị giá 285 triệu USD từ 9 định chế tài chính đến từ Singapore, Malaysia và vùng lãnh thổ Hồng Kông, Đài Loan (Trung Quốc).

Việc các ngân hàng đồng loạt tìm kiếm nguồn vốn quốc tế diễn ra trong bối cảnh nhu cầu vốn của nền kinh tế ngày càng lớn, trong khi huy động trong nước chịu sức ép khi tín dụng tăng nhanh hơn tiền gửi trong những năm gần đây.

Nguồn vốn quốc tế giúp các ngân hàng tiếp cận lượng ngoại tệ lớn cùng nhóm nhà đầu tư, quỹ đầu tư, ngân hàng và tổ chức tài chính chuyên nghiệp trên thị trường toàn cầu. Đặc biệt, các khoản vay quốc tế thường có kỳ hạn trung hoặc dài, giúp ngân hàng chủ động hơn trong cân đối nguồn vốn, bổ sung nguồn lực cho hoạt động tín dụng và củng cố các tỷ lệ an toàn tài chính.

Một động lực đáng chú ý khác đến từ quy định mới về tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR). Thông tư 50/2026/TT-NHNN vừa được ban hành quy định tiền vay nước ngoài, bao gồm cả trái phiếu phát hành trên thị trường quốc tế, được tính vào nguồn vốn khi xác định tỷ lệ LDR.

Với giới hạn LDR tối đa 95%, việc bổ sung nguồn vốn từ nước ngoài giúp các ngân hàng có thêm dư địa cân đối nguồn vốn và mở rộng cho vay. Theo Chứng khoán Rồng Việt, những ngân hàng có tỷ trọng vay nước ngoài và vay hợp vốn quốc tế lớn sẽ hưởng lợi từ Thông tư 50/2026.

Theo đơn vị này, quy định mới đồng thời tạo động lực để các ngân hàng dịch chuyển cơ cấu phát hành từ trái phiếu thông thường sang trái phiếu đủ điều kiện vốn cấp 2 hoặc trái phiếu quốc tế.

GẦN 7 TỶ USD VỐN NGOẠI CHỜ RÓT VÀO NGÂN HÀNG VIỆT

Không chỉ tìm kiếm nguồn vốn thông qua vay hợp vốn và phát hành trái phiếu, các ngân hàng Việt Nam còn đứng trước một làn sóng huy động vốn cổ phần từ nhà đầu tư nước ngoài.

Theo tính toán của Reuters dựa trên thông tin công khai và các báo cáo của Fitch Ratings, các thương vụ bán cổ phần ngân hàng tại Việt Nam có thể huy động gần 7 tỷ USD đến cuối năm 2027.

Nếu diễn ra đúng kế hoạch, đây có thể là đợt huy động vốn cổ phần lớn nhất từ trước đến nay của ngành ngân hàng Việt Nam. Động thái này diễn ra trong bối cảnh kinh tế Việt Nam tăng tốc, với GDP quý 3 tăng 9,95% so với cùng kỳ, kéo theo nhu cầu vốn lớn cho hạ tầng, sản xuất, kinh doanh và đầu tư.

Reuters nhận định trong những tháng gần đây, chính sách thúc đẩy tăng trưởng thông qua đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng đang tạo điều kiện để Việt Nam mở rộng hơn sự tham gia của dòng vốn ngoại.

Các nhà hoạch định chính sách cho rằng nguồn vốn nước ngoài cần được tăng cường để đáp ứng nhu cầu tín dụng trong bối cảnh nguồn vốn trong nước chịu áp lực.

Tuy nhiên, khả năng tham gia của nhà đầu tư nước ngoài vào ngân hàng Việt Nam vẫn chịu giới hạn nhất định. Tổng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại một ngân hàng thông thường bị giới hạn ở mức 30%, trong khi tỷ lệ sở hữu của một cá nhân nước ngoài tối đa là 20%. Hoạt động vay vốn từ nước ngoài cũng chịu các hạn mức riêng.

Theo Reuters, hạn mức vay nước ngoài của Việt Nam đã được nâng 11% trong năm nay lên 6,1 tỷ USD và có thể tiếp tục tăng. Ba ngân hàng trong nước cũng đã được phép nâng giới hạn sở hữu nước ngoài lên 49%.

Trong khi đó, việc Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi vào tháng trước cùng kế hoạch thành lập Trung tâm Tài chính Quốc tế được kỳ vọng tạo thêm điều kiện thu hút dòng vốn ngoại.

Các kế hoạch phát hành cổ phiếu đang thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là những nhà đầu tư chiến lược đã có hoạt động tại Việt Nam và muốn gia tăng mức độ đầu tư.

VPBank đang tìm kiếm khoảng 560 triệu USD thông qua phát hành riêng lẻ. Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) của Nhật Bản hiện đàm phán để nâng tỷ lệ sở hữu tại VPBank từ 15% lên 20% vốn. Đây cũng là ngân hàng đã được phép nâng giới hạn sở hữu nước ngoài lên 49%.

Tại Vietcombank, ngân hàng đã công bố kế hoạch bán 6,5% cổ phần vào cuối năm nay. Với thị giá hiện tại, lượng cổ phần này có giá trị khoảng 1,2 tỷ USD. Mizuho Bank, cổ đông nước ngoài lớn nhất tại Vietcombank với tỷ lệ sở hữu 15%, có thể tiếp tục tăng tỷ lệ nắm giữ, theo biên bản cuộc họp cổ đông của ngân hàng hồi tháng 4. Mizuho hiện chưa bình luận về thông tin này.

BIDV cũng đã bán khoảng 3% cổ phần cho hàng chục nhà đầu tư trong tháng 3 và dự kiến bán thêm gần 11% vào cuối năm 2027. Tổng giá trị các đợt bán cổ phần dự kiến khoảng 1,4 tỷ USD, theo các công bố công khai. KEB Hana của Hàn Quốc, cổ đông nước ngoài lớn nhất của BIDV, không tham gia đợt phát hành đầu tiên nhưng đang cân nhắc tham gia kế hoạch mới.

HDBank cho biết có kế hoạch bán 10,7% cổ phần vào cuối năm 2027. Ngân hàng hiện chưa có cổ đông nước ngoài lớn và đã được phép nâng giới hạn sở hữu nước ngoài lên 49%. Trong khi đó, Techcombank cũng đã thảo luận với các ngân hàng nước ngoài về khả năng bán cổ phần.

Theo ông Willie Tanoto của Fitch, một số ngân hàng quy mô nhỏ hơn cũng có thể trở thành mục tiêu hợp tác của các nhà đầu tư nước ngoài nếu Việt Nam duy trì được đà tăng trưởng.