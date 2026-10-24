Ngân hàng và doanh nghiệp trao 18 thỏa thuận hợp tác

Lãnh đạo NHNN và lãnh đạo các địa phương chủ trì Hội nghị. Ảnh: sbv.gov.vn

Tại TP. Hồ Chí Minh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị “Ngành Ngân hàng đồng hành khơi thông nguồn lực Tài chính – Ngân hàng phục vụ tăng trưởng vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2026–2030”.

Khơi thông gần 6,8 triệu tỷ đồng tín dụng cho vùng Đông Nam Bộ

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Xuân Bắc - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tín dụng - cho biết, đến cuối tháng 9/2026, tín dụng toàn nền kinh tế đạt trên 20,7 triệu tỷ đồng, tăng 11,7% so với cuối năm 2025. Tại vùng Đông Nam Bộ, dư nợ tín dụng ước đạt gần 6,8 triệu tỷ đồng, tăng 10,93% so với cuối năm 2025.

Đáng chú ý, NHNN đã có cơ chế loại trừ hoặc cấp bổ sung hạn mức tăng trưởng tín dụng đối với các ngân hàng thương mại tham gia tài trợ 35 công trình, dự án quy mô lớn, trọng điểm, có tính lan tỏa và liên kết vùng, với tổng nhu cầu vốn vay khoảng 1,7 triệu tỷ đồng. Trong đó, 15 dự án tại Đông Nam Bộ có tổng nhu cầu vốn vay khoảng 757.000 tỷ đồng.

Các TCTD và các doanh nghiệp trên địa bàn Vùng Đông Nam Bộ trao thỏa thuận hợp tác. Ảnh:sbv.gov.vn

Tại Hội nghị, các ngân hàng và doanh nghiệp đã trao 18 thỏa thuận hợp tác, tài trợ vốn cho các dự án thuộc những lĩnh vực trọng điểm như công nghiệp chế tạo, năng lượng, hạ tầng giao thông, khu công nghiệp và nhà ở xã hội.

Một số thỏa thuận có quy mô lớn gồm: Agribank tài trợ dự án thành phần đường Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh với giá trị 4.867 tỷ đồng; MBBank tài trợ Dự án Nhà máy sản xuất vải dệt của Công ty TNHH Future Textile Việt Nam với giá trị 6.050 tỷ đồng; Vietcombank tài trợ các dự án nhà ở xã hội tại Việt Sing với giá trị 1.113 tỷ đồng. BIDV và VietinBank cũng đồng tài trợ gói thầu EPIC 1 thuộc dự án tái phát triển mỏ Maydan Mahzam, với tổng giá trị thỏa thuận 2,8 tỷ USD…

Sự kiện trao thỏa thuận hợp tác là minh chứng cụ thể cho sự kết nối bền chặt, hiệu quả giữa nhu cầu vốn của doanh nghiệp và khả năng cung ứng vốn của các TCTD, đồng thời thể hiện cam kết đồng hành của ngành Ngân hàng đối với cộng đồng doanh nghiệp, góp phần thực hiện hóa các cơ hội đầu tư, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và huy động nguồn lực phục vụ mục tiêu tăng trưởng của Vùng Đông Nam bộ.

Ưu tiên tín dụng cho lĩnh vực sản xuất, kinh doanh

Phát biểu tại Hội nghị, Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn nhấn mạnh, trong bối cảnh nhu cầu vốn phục vụ tăng trưởng kinh tế ngày càng lớn, việc khơi thông và đa dạng hóa các nguồn lực tài chính có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt đối với vùng Đông Nam Bộ – vùng động lực tăng trưởng lớn nhất cả nước, đóng góp 31,4% vào tăng trưởng chung của nền kinh tế năm 2026.

Thống đốc yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục tập trung huy động vốn, ưu tiên cấp tín dụng cho lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên; chủ động xây dựng các chương trình, sản phẩm, gói tín dụng với lãi suất phù hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của vùng. Đồng thời, tăng cường kết nối với doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp và chính quyền địa phương nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng vốn, đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026–2030.

Thống đốc cũng nhấn mạnh vai trò của công tác truyền thông trong việc giúp người dân, doanh nghiệp hiểu, đồng tình và ủng hộ các chủ trương, chính sách, qua đó góp phần thúc đẩy khả năng tiếp cận và sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng.

Bên cạnh đó, Thống đốc Phạm Đức Ấn đề nghị doanh nghiệp chủ động đa dạng hóa nguồn vốn, khai thác các kênh huy động từ thị trường chứng khoán, kết hợp các giải pháp tài chính nhằm nâng cao khả năng tự chủ về vốn, nhất là đối với doanh nghiệp bất động sản. Các tỉnh, thành phố trong vùng cần tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực đất đai, thuế và hạ tầng.

Thống đốc tin tưởng, với sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền địa phương, ngành Ngân hàng và nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, vùng Đông Nam Bộ sẽ vượt qua khó khăn, nắm bắt cơ hội, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và phát triển bền vững, đóng góp ngày càng lớn vào sự phát triển của đất nước./.