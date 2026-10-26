Ngân hàng và cuộc đua mời sao: Ồn ào trên sân khấu, hiệu quả ở đâu?

Khi ngân hàng cùng bước lên sân khấu, ai còn tạo được khác biệt?

Những ngày gần đây, giới trẻ náo nức với thông tin về ban nhạc thường được gọi dưới một cái tên dân dã là "Vụ nổ lớn" (BIGBANG) đã đến Việt Nam. Đằng sau những màn trình diễn với những bản "hit" quen thuộc của ban nhạc là những phần giao lưu đơn giản kiểu: "Are you ready?", "I love you" nhưng cũng làm nên được 2 đêm diễn "náo loạn" tại Hà Nội trong hai ngày 24 và 25/10 vừa qua.

Có thể nói, xu hướng dùng âm nhạc/văn hóa văn nghệ để xây thương hiệu là một chiêu thức quen thuộc được nhiều thương hiệu sử dụng, trong đó, nhiều nhà băng Việt Nam gần đây nô nức cuộc đua mời sao.

Từ concert quốc tế đến các chiến dịch gắn với ca sĩ nổi tiếng, âm nhạc đang trở thành công cụ quảng bá quen thuộc của nhiều ngân hàng. Nhưng khi cuộc đua ngày càng đông đúc, chật hẹp và dần trở nên nghèo nàn về ý tưởng. Câu hỏi đặt ra là sức nóng của sân khấu có thực sự tạo nên lợi thế cạnh tranh bền vững cho thương hiệu tài chính?

Không thể phủ nhận, ở giai đoạn mới nổi, âm nhạc giúp thương hiệu tiếp cận nhóm khách hàng trẻ, tạo hiệu ứng lan truyền và đưa ngân hàng đến gần công chúng hơn.

Nhưng khi nhiều thương hiệu cùng dùng một công thức, concert không còn là lợi thế độc quyền. Khán giả có thể nhớ ca sĩ, nhớ đêm diễn nhưng chưa chắc nhớ sản phẩm tài chính đứng sau.

Người hâm mộ có thể nhớ một "BIGBANG", nhưng có nhớ ngân hàng?

Có thể nói, một bộ phận khán giả (phần lớn là khán giả trẻ) khá yêu thích tên tuổi của nhóm nhạc/nghệ sỹ như BIGBANG, và đứng phía sau show diễn đình đám này là một ngân hàng.

Nhưng khi khán giả mua vé xem biểu diễn, chắc chắn chỉ là vì họ muốn được gặp thần tượng, trải nghiệm trực tiếp phần trình diễn của nghệ sỹ trên sân khấu. Tuy nhiên, việc tìm hiểu xem ai tổ chức, ai mời nghệ sỹ, ai bán vé... chắc không có nhiều người quan tâm (trừ một số khách hàng được tặng vé); thậm chí họ cũng chẳng cần quan tâm những chiếc lô gô dù to hay nhỏ được in trên tấm vé trong khi đó, chỉ đơn giản một tí kích thước, vị trí lô gô ấy cũng phải bỏ hàng đống tiền!

Vậy, liệu sức hút từ nghệ sỹ biến thành niềm yêu thích và sử dụng thương hiệu có thể là điều dễ dàng với phần lớn khán giả? Chắc chắn câu trả lời là rất khó. Để sức hút ấy chuyển thành giá trị cho ngân hàng, cần có một bước tiếp nối: khách hàng phải nhận thấy lý do đủ thuyết phục để lựa chọn, sử dụng và tiếp tục gắn bó với các dịch vụ tài chính.

Marketing bằng âm nhạc không phải ý tưởng kém. Nhưng cách làm có thể lỗi thời nếu cứ lặp đi lặp lại, và điều có thể trở nên lỗi thời nhất là việc quá phụ thuộc vào sức hút của người nổi tiếng, coi sự hiện diện của nghệ sĩ như một bảo chứng cho hiệu quả thương hiệu.

Khi một phương thức được nhiều đối thủ sử dụng, người tiêu dùng dần quen với nó. Một concert có thể vẫn đông khán giả, một chiến dịch vẫn có thể thu hút hàng triệu lượt tiếp cận, nhưng khả năng phân biệt thương hiệu này với thương hiệu khác không nhất thiết tăng theo.

Trong khi đó, các sự kiện quy mô lớn thường kéo theo nhiều khoản chi phí: quyền lợi tài trợ, tổ chức, vận hành, truyền thông và các hoạt động đi kèm. Nếu ngân hàng muốn tiếp tục cạnh tranh bằng những nghệ sĩ có sức hút lớn hơn hoặc những sự kiện hoành tráng hơn, câu hỏi về hiệu quả biên của mỗi đồng chi tiêu càng trở nên quan trọng.

Đã đến lúc ngân hàng tìm cách sáng tạo từ chính giá trị khác. Đối với người làm marketing, sự sống còn và uy tín được tạo ra bằng những luận điểm mới, cách làm sáng tạo mới... chứ không phải sống trong hào quang của quá khứ. Phải chăng, đã đến lúc, đội ngũ marketing của các ngân hàng cần nhìn nhận lại vai trò của mình? Phải xem việc lặp lại hay "copy" ý tưởng chẳng mang lại giá trị lâu dài, thương hiệu cần phải gắn với giá trị nội tại của doanh nghiệp mới có thể bền vững, an toàn và hiệu quả lâu dài.

Với các khoản đầu tư vào giải trí, ngân hàng cũng cần xác định rõ mục tiêu của mình là gì? Có cách làm nào mới và sáng tạo phù hợp với ngân hàng không? Hay chỉ đơn giản là một công ty tổ chức sự kiện, mà điều này thì cũng chỉ như một "event agency", thậm chí số tiền mà nhà băng phải bỏ ra còn tốn kém hơn rất nhiều một đơn vị tổ chức sự kiện phải thực chi và quan trọng là không mang lại giá trị gì cho số đông khách hàng.

Không nhất thiết phải loại bỏ âm nhạc khỏi chiến lược thương hiệu, nhưng cần đặt câu hỏi nghiêm túc về giới hạn chi tiêu và hiệu quả thực chất. Bởi cuối cùng, khách hàng có thể đến với ngân hàng vì một thần tượng, nhưng để ở lại, họ cần những lý do thuộc về chính ngân hàng đó.