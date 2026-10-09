Ngân hàng Trung ương Thái Lan thắt chặt kiểm soát dòng ngoại tệ và giao dịch vàng

Biện pháp này nhằm đảm bảo dòng vốn từ nước ngoài chảy vào Thái Lan phù hợp với mục đích đã khai báo, đồng thời gắn liền với các hoạt động thương mại và đầu tư thực tế.

Theo Thông báo số 38 đăng trên Công báo điện tử Hoàng gia Thái Lan ngày 7/10 và có hiệu lực từ ngày 8/10, BoT yêu cầu các ngân hàng thương mại phải xác minh nguồn gốc dòng tiền ngoại tệ nhận từ nước ngoài có giá trị từ 200.000 USD trở lên. Quy định áp dụng cho các mục đích chuyển tiền chung như thanh toán hàng hóa, dịch vụ, đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp và các khoản vay.

Đối với các giao dịch thuộc "danh sách theo dõi đặc biệt", các ngân hàng bắt buộc phải thu thập chứng từ xác minh nguồn gốc cho mọi giao dịch từ 200.000 USD trở lên mà không được áp dụng cơ chế miễn trừ xác minh doanh nghiệp (KYB). Danh mục này bao gồm nguồn thu từ bán bất động sản Thái Lan cho người nước ngoài, tài sản số và các dòng vốn nằm ngoài đầu tư truyền thống. Riêng với tài sản số, khách hàng phải cung cấp thêm chứng từ về nguồn tiền gốc dùng để mua tài sản hoặc nguồn gốc của chính tài sản đó.

Đáng chú ý, BoT áp dụng chính sách kiểm soát nghiêm ngặt nhất đối với các giao dịch liên quan đến vàng khi yêu cầu thu thập chứng từ xác minh nguồn gốc cho toàn bộ giao dịch mà không áp dụng hạn mức tối thiểu. Quy định này cũng bắt buộc áp dụng khi nguồn thu từ giao dịch vàng được chuyển vào Thái Lan bằng đồng baht thông qua tài khoản đồng baht của các cá nhân và tổ chức nước ngoài (NRBA).

Đối với ngoại tệ là tiền mặt, hạn mức mua trực tiếp hoặc gửi vào tài khoản ngoại tệ được quy định tối đa 15.000 USD/khách hàng/ngày. Các khoản vượt hạn mức này bắt buộc phải có chứng từ chứng minh nguồn gốc mang từ nước ngoài vào hoặc giấy xác nhận do cơ sở kinh doanh ngoại hối hợp pháp cấp. Quy định mới nhằm tăng cường tính minh bạch của thị trường tài chính và hạn chế rủi ro rửa tiền qua các kênh tài sản số và kim loại quý.