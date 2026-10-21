Ngân hàng trung ương Nhật Bản trước bước ngoặt trong chính sách tiền tệ

Trụ sở Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) ở Tokyo. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Việc đưa ra đánh giá về mục tiêu lạm phát sẽ đánh dấu một bước ngoặt mang tính biểu tượng đối với ngân hàng trung ương này, báo hiệu sự chuyển hướng tới việc chấm dứt khỏi cuộc chiến kéo dài chống giảm phát, yếu tố đã định hình chính sách tiền tệ của BoJ trong nhiều năm qua.

BoJ lần đầu tiên đặt ra mục tiêu lạm phát 2% vào tháng 1/2013. Mặc dù đã triển khai chương trình nới lỏng tiền tệ mạnh mẽ, ngân hàng này vẫn liên tục phải lùi thời hạn đạt được mục tiêu đó.

Giới quan sát phần lớn kỳ vọng BoJ sẽ giữ nguyên lãi suất chủ chốt ở mức 1,25% tại cuộc họp vào ngày 29-30/10, sau khi đã nâng lãi suất vào tháng trước lên mức cao nhất trong 31 năm qua.

BoJ dự kiến sẽ đưa ra đánh giá về việc lạm phát đã đạt mục tiêu hay chưa trong báo cáo "Triển vọng Hoạt động Kinh tế và Giá cả" được công bố sau cuộc họp.

Trước đó, BoJ từng dự báo lạm phát sẽ đạt mức 2% trong khoảng thời gian từ nửa sau tài khóa 2026 (bắt đầu từ tháng 4/2026) đến tài khóa 2027.