Ngân hàng Trung ương Nhật Bản nâng lãi suất lên mức cao nhất 31 năm. Ảnh minh hoạ

Quyết định nâng lãi suất được Hội đồng Chính sách BOJ thông qua với tỷ lệ 7 phiếu thuận và 2 phiếu chống sau cuộc họp kéo dài hai ngày. Hai thành viên phản đối cho rằng ngân hàng trung ương cần thận trọng hơn trước khi tiếp tục làm tăng chi phí vay vốn.

Đây là lần tăng lãi suất thứ hai của BOJ trong ba tháng qua, đưa lãi suất điều hành lên 1,25%, tiến gần hơn tới vùng mà ngân hàng này coi là mức không thúc đẩy cũng không kìm hãm tăng trưởng kinh tế. Động thái mới nhất cho thấy Nhật Bản tiếp tục rời xa chính sách tiền tệ siêu nới lỏng đã kéo dài trong nhiều thập niên.

Sau quyết định của BOJ, đồng yen suy yếu so với USD. Giới đầu tư cho rằng mức tăng 0,25 điểm phần trăm đã được thị trường dự báo từ trước, trong khi việc có hai thành viên phản đối và BOJ chưa đưa ra tín hiệu rõ ràng về thời điểm tăng lãi suất tiếp theo khiến kỳ vọng về một đợt thắt chặt mạnh hơn phần nào giảm xuống.

Tại cuộc họp báo sau đó, Thống đốc BOJ Kazuo Ueda cho biết trọng tâm điều hành chính sách đang thay đổi khi lạm phát cơ bản tiến gần mục tiêu 2%. Nếu trước đây BOJ chủ yếu tìm cách đưa lạm phát lên mức mục tiêu, thì hiện nay nhiệm vụ quan trọng hơn là giữ giá cả ổn định quanh ngưỡng này, đồng thời theo dõi những rủi ro mới, trong đó có khả năng giá năng lượng tiếp tục tăng.

Ông Ueda cũng để ngỏ khả năng BOJ có thể tăng lãi suất mạnh hơn hoặc liên tiếp nếu lạm phát vượt xa mục tiêu. Tuy nhiên, tốc độ và mức độ điều chỉnh sẽ phụ thuộc vào diễn biến giá cả, tiền lương và điều kiện tài chính. Theo ông, hành động sớm sẽ giúp BOJ hạn chế nguy cơ phải tăng lãi suất quá mạnh về sau.

BOJ nhận định áp lực giá trong nền kinh tế vẫn chưa giảm rõ rệt. Chi phí đầu vào ở khu vực doanh nghiệp còn cao, trong khi việc tiền lương tăng tiếp tục được chuyển một phần vào giá bán, khiến lạm phát cơ bản duy trì gần mức 2%. Kỳ vọng lạm phát trong trung và dài hạn cũng đang có xu hướng tăng.

Số liệu công bố cùng ngày cho thấy lạm phát tiêu dùng cơ bản của Nhật Bản trong tháng 8 vẫn ở sát mục tiêu 2%, trong bối cảnh giá thực phẩm và nhiều mặt hàng thiết yếu tiếp tục tăng.

Dù vậy, mặt bằng lãi suất tại Nhật Bản vẫn thấp hơn đáng kể so với nhiều nền kinh tế lớn. Các chuyên gia được Reuters khảo sát dự báo BOJ có thể tiếp tục nâng lãi suất lên 1,5% vào cuối tháng 3-2027 và 1,75% trong quý II-2027.

Trong nhiều năm, lãi suất thấp là một trong những nguyên nhân khiến đồng yen suy yếu, qua đó làm tăng chi phí nhập khẩu và gây thêm sức ép lên giá cả trong nước. BOJ vì thế sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến tỷ giá, giá năng lượng và tình hình tài chính quốc tế trước khi quyết định các bước đi tiếp theo.

(Tổng hợp)