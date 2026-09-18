Ngân hàng trung ương Nhật Bản nâng lãi suất lên 1,25%

Trụ sở Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) ở Tokyo. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Tại cuộc họp diễn ra ngày 18/9, Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) đã quyết định tăng lãi suất lên 1,25%, mức cao nhất trong 31 năm, nhằm ứng phó lạm phát do giá năng lượng tăng vọt và hỗ trợ đồng yen.

Theo thông báo trên trang web của BoJ, quyết định tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, từ 1% lên 1,25%, được thông qua với tỷ lệ 7 phiếu thuận 2 phiếu chống. Đây là động thái được thị trường dự đoán rộng rãi trước đó, nhằm ngăn nguy cơ lạm phát vượt mục tiêu 2% của BoJ.

Thống đốc BoJ Kazuo Ueda dự kiến sẽ tổ chức họp báo vào lúc 13 giờ 30 theo giờ Việt Nam để giải thích về quyết định trên.

Theo giới phân tích, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất ngày 16/9, cùng với khả năng có thêm một đợt tăng nữa trong năm nay, đang tạo sức ép buộc BoJ phải theo kịp nhịp độ này. Nếu khoảng cách lãi suất vốn đã lớn giữa Mỹ và Nhật Bản tiếp tục nới rộng, đồng yen có thể suy yếu thêm, qua đó đẩy lạm phát tăng do chi phí nhập khẩu cao hơn.

Các chuyên gia dự báo BoJ sẽ tăng lãi suất lên 1,25% trong tháng này, sau đó lên 1,5% vào cuối tháng 3 năm sau, và tiếp tục lên 1,75% trong quý II/2027./.