Ngân hàng Trung ương Nhật Bản giữ nguyên lãi suất ở mức 1,25%

Trụ sở Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tại thủ đô Tokyo. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) ngày 30/10 quyết định giữ nguyên lãi suất chính sách ngắn hạn ở mức khoảng 1,25% sau cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài hai ngày.

Đáng chú ý, lần đầu tiên kể từ khi thiết lập mục tiêu ổn định giá cả năm 2013, BOJ đánh giá lạm phát theo xu hướng cơ bản trên thực tế đã đạt mục tiêu 2%.

Quyết định giữ nguyên lãi suất được đưa ra trong bối cảnh BOJ cần thêm thời gian đánh giá tác động của đợt tăng lãi suất trước đó đối với các hộ gia đình và doanh nghiệp.

Tại cuộc họp tháng 9 vừa qua, ngân hàng này đã đẩy nhanh tốc độ thắt chặt tiền tệ nhằm ứng phó với nguy cơ giá cả gia tăng, đưa lãi suất chính sách lên khoảng 1,25%.

Trong báo cáo triển vọng kinh tế và giá cả công bố cùng ngày, BOJ nhận định lạm phát cơ bản hiện ở mức "về cơ bản phù hợp với mục tiêu ổn định giá cả." Đây là bước thay đổi đáng chú ý so với những đánh giá trước đây, khi ngân hàng này cho rằng lạm phát đang dần tiến gần mục tiêu 2% và dự kiến đạt mức này trong khoảng thời gian từ nửa cuối năm tài khóa 2026 đến năm tài khóa 2027.

Đánh giá mới được đưa ra trong bối cảnh nhu cầu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) gia tăng, đồng yen có xu hướng mất giá và giá dầu thô duy trì ở mức cao. Trong khi đó, giá hàng hóa và dịch vụ, đặc biệt là thực phẩm, tiếp tục tăng, tạo sức ép đối với chi phí sinh hoạt.

BOJ nhấn mạnh yêu cầu duy trì ổn định giá cả một cách bền vững. Vì vậy, vấn đề trọng tâm trong thời gian tới không chỉ là việc lạm phát đạt mục tiêu 2%, mà còn là khả năng duy trì ổn định quanh mức này.

Ngân hàng trung ương Nhật Bản cũng để ngỏ khả năng tiếp tục tăng lãi suất nếu các điều kiện kinh tế và giá cả cho phép.

Thống đốc BOJ Ueda Kazuo dự kiến tổ chức họp báo chiều 30/10 để giải thích quyết định chính sách và làm rõ triển vọng kinh tế, lạm phát trong thời gian tới./.