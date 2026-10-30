Ngân hàng Trung ương Nhật Bản giữ nguyên lãi suất 1,25%

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Sau cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày, Thống đốc Kazuo Ueda và các thành viên Hội đồng Chính sách thông qua quyết định giữ nguyên lãi suất với tỷ lệ 8 phiếu thuận, 1 phiếu chống.

Động thái này diễn ra sau khi BoJ tăng lãi suất lên 1,25% hồi tháng 9, nhằm có thêm thời gian đánh giá tác động của chi phí vay vốn cao hơn đối với doanh nghiệp và hộ gia đình.

Trong báo cáo triển vọng kinh tế và giá cả công bố cùng ngày, BoJ nhận định lạm phát cơ bản về cơ bản phù hợp với mục tiêu 2% và dự kiến duy trì quanh mức này. Dữ liệu chính phủ cho thấy lạm phát lõi tháng 9 tăng lên 2,1%, từ mức 1,7% trong tháng trước.

BoJ cảnh báo áp lực giá có thể tiếp tục gia tăng do giá dầu, nhu cầu chất bán dẫn phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) và đồng yen suy yếu.

Dù tạm dừng tăng lãi suất, BoJ được dự báo sớm nối lại chu kỳ thắt chặt. Chuyên gia Marcel Thieliant của Capital Economics nhận định ngân hàng có thể tăng lãi suất vào tháng 12 và đưa mức lãi suất chính sách lên 2% vào giữa năm 2027.