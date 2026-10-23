Ngân hàng Trung ương Nga giữ nguyên lãi suất cơ bản

Ngân hàng Trung ương Nga. (Ảnh: THÙY VÂN)

Theo đánh giá của Ngân hàng Trung ương Nga, tốc độ tăng giá không chậm lại chủ yếu do tác động của việc cắt giảm công suất tạm thời ở một số ngành.

Ngân hàng Trung ương Nga đã điều chỉnh, tăng dự báo lạm phát năm 2026 lên mức 7,1-7,6%, so dự báo trước đó là 6-7%.

Ngân hàng Trung ương Nga cũng lưu ý sẽ đưa ra các quyết định tiếp theo về lãi suất chủ chốt, tùy thuộc diễn biến và kỳ vọng lạm phát, cũng như đánh giá rủi ro từ các điều kiện trong nước và quốc tế.

Năm 2020, Nga và nhiều quốc gia đã tích cực nới lỏng chính sách tiền tệ, để chống lại những tác động tiêu cực từ Covid-19. Đến cuối năm 2020, lãi suất chủ chốt đạt mức thấp kỷ lục 4,25%.

Năm 2021, do lạm phát bắt đầu tăng, Nga từng bước thắt chặt chính sách tiền tệ. Cuối tháng 2/2022, Ngân hàng Trung ương Nga tăng lãi suất chủ chốt từ 9,5% lên 20%, trong bối cảnh các lệnh trừng phạt của phương Tây liên quan chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Sau đó, lãi suất chủ chốt biến động, giảm xuống 7,5% cuối năm 2022 trước khi tăng lên 16% vào cuối năm 2023.

Năm 2024, chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ bắt đầu vào tháng 7, khi lãi suất được nâng từ 16% lên 18%. Từ ngày 25/10/2024 đến 6/6/2025, lãi suất duy trì ở mức 21%.

Sau một giai đoạn giảm dần, đến cuối năm ngoái, lãi suất được cố định ở mức 16%.

Tại cuộc họp vừa qua, Ngân hàng Trung ương Nga đã quyết định duy trì lãi suất ở mức 14% hằng năm, khi cho rằng "áp lực giá hiện tại vẫn ở mức cao". Cơ quan quản lý ước tính, tăng trưởng giá vẫn ổn định và nằm trong khoảng 5-6% mỗi năm.

Sau cuộc họp ngày 23/10, Ngân hàng Trung ương Nga đã cập nhật dự báo trung hạn. Theo đó, lạm phát dự tính đạt 7,1-7,6% vào cuối năm nay và trung bình 6,2-6,3% trong năm 2026. Lạm phát dự tính ​​sẽ trở lại mức mục tiêu 4% vào năm 2027. Lãi suất chủ chốt trung bình năm 2026 được dự tính ​​ở mức 14,6%.

Cuộc họp tiếp theo và cũng là cuộc họp cuối cùng trong năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 18/12.