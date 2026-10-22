Ngân hàng trung ương Israel giữ nguyên lãi suất

Trụ sở Ngân hàng Trung ương Israel tại Jerusalem. Ảnh: AFP/TTXVN

Ủy ban Tiền tệ thuộc Ngân hàng trung ương Israel, do Thống đốc Amir Yaron đứng đầu, ngày 21/10 quyết định duy trì lãi suất ở mức 3,25%, sau ba lần cắt giảm lãi suất liên tiếp trong các cuộc họp gần nhất vào tháng 5, tháng 7 và tháng 9. Quyết định này phù hợp với dự báo của giới chuyên gia kinh tế.

Ngân hàng trung ương Israel cho biết lạm phát tính theo năm đã giảm xuống còn 1,6% trong tháng 9, thấp hơn một chút so với mức giữa của biên độ mục tiêu lạm phát. Cơ quan này nhận định: “Mức độ bất ổn vẫn cao do những căng thẳng địa chính trị”. Tuy nhiên, trong giai đoạn được xem xét, mức bù rủi ro của Israel vẫn tương đương thời điểm trước ngày 7/10/2023, trong khi đồng shekel mất giá.

Cùng với quyết định về lãi suất, Ngân hàng trung ương Israel cũng công bố các dự báo kinh tế vĩ mô đã điều chỉnh. Theo đó, tăng trưởng kinh tế Israel được dự báo đạt 5,6% trong năm 2026 và 7,5% trong năm 2027, cao hơn đáng kể so với các dự báo trước đó, lần lượt ở mức 3,8% và 5,5%.

Tuy nhiên, ngân hàng lưu ý các con số này bị đẩy lên do hoạt động sản xuất ở nước ngoài của các doanh nghiệp Israel. Nếu chỉ tính hoạt động kinh tế trong nước, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) được dự báo tăng 3,4% trong năm 2026 và 5,1% trong năm 2027.

Lạm phát dự kiến tăng nhẹ lên 1,5% vào cuối năm 2026 và đạt 2,1% trong năm 2027.

Bên cạnh đó, Ngân hàng trung ương Israel đưa ra cảnh báo đáng chú ý về tình hình tài khóa, nhấn mạnh mức độ bất định cao liên quan đến ngân sách quốc phòng đang tạo ra rủi ro đáng kể. Theo đánh giá của cơ quan này, việc tăng chi tiêu quốc phòng mà không có các biện pháp điều chỉnh ngân sách tương ứng sẽ khiến thâm hụt ngân sách gia tăng và có thể làm lạm phát tăng trở lại.

Ngân hàng trung ương Israel dự báo trong vòng một năm tới, cơ quan này có thể tiếp tục cắt giảm lãi suất thêm một lần, với mức giảm 0,25 điểm phần trăm.