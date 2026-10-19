Ngân hàng trung ương Hàn Quốc dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK). Ảnh: TTXVN

Theo kết quả khảo sát do hãng thông tấn Yonhap công bố ngày 18/10, các chuyên gia kinh tế tại Hàn Quốc dự báo Ngân hàng trung ương nước này (BoK) sẽ giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 3% trong cuộc họp chính sách sắp tới, trước khi có thể tiếp tục tăng lãi suất vào tháng tới.

Toàn bộ 6 chuyên gia tham gia khảo sát đều cho rằng BoK cần thời gian để đánh giá tình hình thị trường sau hai lần tăng lãi suất liên tiếp vào tháng 7 và tháng 8/2026. Ông Joo Won, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Hyundai, nhận định việc tăng lãi suất ba lần liên tiếp có thể tạo gánh nặng lớn đối với các hộ gia đình và doanh nghiệp trong nước. Do đó, nhiều khả năng ngân hàng trung ương sẽ tạm dừng để đánh giá tác động của các quyết định trước đó.

Chuyên gia kinh tế Park Seok-gil tại JPMorgan Hàn Quốc kỳ vọng BoK sẽ xem xét kỹ lưỡng các chỉ số kinh tế trong hai tháng qua. Ông dẫn chứng lạm phát lõi, không bao gồm giá năng lượng và thực phẩm dễ biến động, trong tháng 9/2026 đã giảm xuống 2,8% so với mức 3,4% của tháng trước. Bên cạnh đó, việc đồng won duy trì quanh mức 1.330 won/USD cũng giúp bù đắp tác động từ giá dầu tăng.

Đồng tình với quan điểm này, chuyên gia Ahn Jae-kyun từ Korea Investment & Securities đánh giá, dù đà tăng trưởng đang mạnh, nhưng lạm phát cơ bản đã phần nào ổn định và tỷ giá hối đoái được giữ vững, do đó chưa đủ cơ sở để BoK tiếp tục tăng lãi suất ở thời điểm hiện tại.

Tuần trước, trong một phiên điều trần trước Quốc hội, Thống đốc BoK Shin Hyun-song cũng ra tín hiệu về khả năng tạm dừng. Ông cho biết khi điều hành chính sách tiền tệ, BoK luôn đánh giá thời gian và khả năng thích ứng của các chủ thể kinh tế.

Tuy nhiên, đối với cuộc họp vào tháng 11/2026, cả 6 chuyên gia đều dự báo BoK sẽ tăng lãi suất trở lại. Nguyên nhân là do lạm phát tiêu dùng dự kiến vẫn ở mức cao hơn nhiều so với mục tiêu 2%, trong bối cảnh đà tăng trưởng được hỗ trợ bởi xuất khẩu chất bán dẫn mạnh mẽ.

Nhà nghiên cứu cấp cao Ahn Ye-ha tại Kiwoom Securities nhận định xu hướng tăng lãi suất có thể tiếp diễn do áp lực lạm phát từ giá dầu cao và đà tăng trưởng của ngành bán dẫn.

Trước đó, Thống đốc Shin Hyun-song đã tái khẳng định lập trường thắt chặt tiền tệ của BoK. Ông cho biết lạm phát dự kiến duy trì trên mức mục tiêu trong một thời gian dài, đồng thời nhấn mạnh ngân hàng sẽ quyết định thời điểm và tốc độ của các đợt tăng lãi suất tiếp theo dựa trên việc theo dõi chặt chẽ lạm phát, xu hướng kinh tế và ổn định tài chính./.