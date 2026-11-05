Ngân hàng trung ương Anh tăng lãi suất lần đầu tiên sau 3 năm

Trụ sở Ngân hàng trung ương Anh tại thủ đô London. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là lần tăng đầu tiên kể từ tháng 8/2023. Quyết định nâng lãi suất chủ đạo của ngân hàng từ mức 3,75% lên 4% đã được dự đoán rộng rãi do giá cả gần đây tăng mạnh, tuy nhiên việc cả 9 thành viên của Ủy ban Chính sách tiền tệ bỏ phiếu ủng hộ tăng lãi suất là điều bất ngờ. Một trong 9 thành viên thậm chí còn ủng hộ mức tăng cao hơn, lên 4,25%.

Theo số liệu chính thức, lạm phát tại Anh vào tháng 9 đạt 3,5%, mức cao nhất trong 11 tháng qua, cao hơn nhiều so với mục tiêu 2%. Nguyên nhân chính dẫn đến mức tăng này là giá nhiên liệu tăng mạnh do xung đột tại Trung Đông và tình trạng tắc nghẽn ở eo biển Hormuz, làm giảm nguồn cung dầu khí toàn cầu.

Thống đốc Andrew Bailey cho biết hiện nay, áp lực lạm phát do giá năng lượng tăng cao đang đủ lớn để việc tăng lãi suất ngân hàng là cần thiết. Ông cũng dự báo: “Trừ khi cuộc xung đột ở Trung Đông được giải quyết, nếu không thì đây cũng khó có thể là đợt tăng cuối cùng” trong năm nay.

Mặc dù giá dầu Brent biển Bắc giảm khoảng 15 USD/thùng trong tuần này, giao dịch ở mức 96 USD, nhưng vẫn đắt hơn 30 USD so với cùng kỳ năm 2025. Nếu giá dầu và khí đốt tiếp tục giảm trong những tuần tới, mức lạm phát đỉnh điểm 5% mà BoE dự kiến vào mùa Hè năm sau có thể thấp hơn.

Trước đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed, ngân hàng trung ương) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), cũng đã tăng lãi suất để đối phó với lạm phát gia tăng do xung đột tại Trung Đông, và dự báo chiến lược lãi suất của họ phần lớn phụ thuộc vào diễn biến giá năng lượng.

Dù lạm phát tăng vọt, BoE đã nâng cấp dự báo tăng trưởng kinh tế của Anh trong năm 2026 và 2027. Hiện tại, BoE ước tính tổng sản phẩm quốc nội (GDP) sẽ đạt 1,6% trong năm nay và 1,3% vào năm 2027. Trước đó vào tháng 7, BoE đã dự báo GDP đạt 1,1% trong cả 2 năm.