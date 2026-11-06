Ngân hàng Trung ương Anh tăng lãi suất lần đầu sau hơn 3 năm

Động thái nhằm ứng phó áp lực lạm phát gia tăng do giá năng lượng tăng mạnh trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông.

Cả 9 thành viên Ủy ban Chính sách tiền tệ BoE đều bỏ phiếu ủng hộ tăng lãi suất, trong đó một thành viên đề xuất mức tăng mạnh hơn, lên 4,25%. Trước đó, lãi suất được giữ ở mức 3,75% kể từ tháng 8-2023.

BoE dự báo lạm phát tiêu dùng (CPI) sẽ lên 3,8% trong quý IV-2026, cao hơn mức 3,2% đưa ra hồi tháng 7. Lạm phát có thể tiếp tục tăng lên 4% trong năm 2027 trước khi giảm trở lại vào năm 2028, trong khi mục tiêu của ngân hàng là 2%.

BoE cảnh báo quyết định lần này không đồng nghĩa với việc bắt đầu một chuỗi tăng lãi suất liên tiếp, nhưng nếu xung đột Trung Đông không được giải quyết, khả năng vẫn có lần tăng tiếp theo.

Áp lực chủ yếu đến từ chi phí năng lượng và nguy cơ gián đoạn nguồn cung qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, BoE vẫn nâng dự báo tăng trưởng GDP Anh năm 2026 lên 1,6% và năm 2027 lên 1,3%, so với mức 1,1% cho cả 2 năm trong dự báo hồi tháng 7.