Ngân hàng trung ương Anh có thể tăng lãi suất lần đầu sau 3 năm

Ngân hàng trung ương Anh tại thủ đô London. Ảnh: THX/TTXVN

Các chuyên gia kinh tế nhận định BoE sẽ nâng lãi suất cơ bản từ 3,75% lên 4%. Đây là lần tăng lãi suất đầu tiên kể từ tháng 8/2023, thời điểm lạm phát vượt mức 6% và là thay đổi đầu tiên về lãi suất kể từ đợt cắt giảm vào tháng 12 năm ngoái.

Bà Hetal Mehta, chuyên gia kinh tế trưởng tại công ty quản lý tài sản St James's Place, cho rằng việc giá năng lượng tăng trở lại cách đây vài tháng cùng với những dấu hiệu cho thấy tăng trưởng kinh tế gần đây vẫn duy trì khả năng chống chịu tốt, nhiều khả năng đã trở thành yếu tố quyết định khiến BoE thay đổi quan điểm.

Trong phát biểu vào tháng trước, Thống đốc Andrew Bailey cho biết các doanh nghiệp dường như đang tự hấp thụ phần chi phí gia tăng tốt hơn nhiều so với năm 2022, thời điểm lạm phát chạm mốc 11% sau khi nổ ra xung đột giữa Nga và Ukraine.

Nếu xung đột giữa Mỹ và Iran càng kéo dài, khiến giá dầu duy trì ở mức khoảng 100 USD/thùng và giá khí đốt tự nhiên cao gấp 3 lần so với thời điểm trước khi xung đột nổ ra, nguy cơ những đợt tăng giá này lan rộng ra toàn bộ nền kinh tế Anh càng lớn.

Trong tháng 9/2026, lạm phát đã tăng lên 3,5%, cao hơn mức dự báo của các chuyên gia kinh tế. Con số này vượt xa mục tiêu 2% của BoE và cũng cao hơn mức dự báo 3% mà ngân hàng này đưa ra vào cuối tháng 7/2026, thời điểm xung đột tạm lắng xuống.

Nền kinh tế Anh cũng cho thấy khả năng chống chịu tốt hơn dự kiến, có thể nhờ vào các khoản đầu tư cho trí tuệ nhân tạo. GDP trong tháng 8/2026 tăng trưởng mạnh nhất kể từ năm 2022. Trong nửa đầu năm nay, Anh cũng là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong nhóm các nước công nghiệp phát triển.