Ngân hàng Trung Quốc tăng lãi suất tiền gửi USD để hãm đà tăng giá NDT

Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBoC). Ảnh: THX/TTXVN

Theo giới quan sát, động thái này đang thu hút lượng lớn tiền mặt và có thể góp phần làm hạ nhiệt đà tăng giá của đồng NDT.

Theo các nguồn tin không công bố danh tính từ ít nhất 6 ngân hàng (bao gồm ngân hàng quốc doanh, ngân hàng cổ phần và ngân hàng nước ngoài), trong vài tuần qua, họ đã đồng loạt tăng lãi suất tiền gửi USD lên mức chưa từng thấy kể từ năm 2023.

Đây là sự tiếp nối của xu hướng tăng lãi suất tiền gửi USD kéo dài nhiều tháng qua tại Trung Quốc. Tuy nhiên, đợt điều chỉnh mới diễn ra nhanh hơn hẳn, cho thấy mức trần không chính thức với ngân hàng quốc doanh đã bị dỡ bỏ và nỗ lực kìm đà tăng của NDT đang được đẩy mạnh.

Về lý thuyết, mức lãi suất tiền gửi USD hấp dẫn hơn sẽ khuyến khích người gửi tiết kiệm và doanh nghiệp xuất khẩu giữ tiền bằng USD thay vì chuyển sang đồng NDT vốn có lợi suất thấp. Sự dịch chuyển này có thể kéo chậm lại đà tăng giá kéo dài của đồng NDT, vốn đang bào mòn biên lợi nhuận mỏng manh của các nhà xuất khẩu Trung Quốc.

Thực tế, đồng NDT đã tăng giá khoảng 10% so với đồng USD kể từ đầu năm 2025. Hồi đầu tuần, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, ngân hàng trung ương) cũng đã thông báo sẽ tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc ngoại hối đối với các ngân hàng, một trong những biện pháp mạnh mẽ nhất từ trước đến nay nhằm kiềm chế sự tăng giá của đồng NDT.

Hiện chưa rõ liệu các nhà hoạch định chính sách có trực tiếp chỉ đạo việc tăng lãi suất tiền gửi USD này hay không. PBoC hiện chưa đưa ra bình luận.

Một nguồn tin từ một ngân hàng nhà nước cho biết tỷ giá hối đoái hiện tại không thực sự thuận lợi cho các nhà xuất khẩu và các ngân hàng có thể đỡ bớt áp lực để doanh nghiệp không buộc phải bán ngoại tệ.

Theo nguồn tin này, lãi suất tiền gửi USD tại ngân hàng của họ đã tăng khoảng 80 điểm cơ bản trong vài tháng qua, chạm mức 4,5% vào cuối tháng 10. Đây là mức cao nhất kể từ năm 2023 và gần tiệm cận với mức khoảng 4,8% tại các ngân hàng Mỹ theo dữ liệu của tập đoàn dịch vụ tài chính LSEG.

Tại một ngân hàng nhà nước khác, lãi suất tiền gửi USD đã được tăng hai lần chỉ trong hai tuần. Hiện tại, lãi suất kỳ hạn 1 năm đã vượt mức 4% đối với các khoản tiền gửi trên 50.000 USD. Mức này cao hơn khoảng 120 điểm cơ bản so với vài tháng trước, thời điểm các ngân hàng quốc doanh bắt đầu đẩy lãi suất vượt qua mức trần 2,8% áp đặt từ năm 2023.

Một ngân hàng nhà nước thứ ba thậm chí còn đề nghị áp dụng mức Lãi suất tài trợ qua đêm có bảo đảm (SOFR) của Mỹ - hiện ở mức 3,97% - đối với các khoản tiền gửi USD của nhóm khách hàng có độ tín nhiệm cao nhất. Trong khi đó, một số ngân hàng nước ngoài cũng đang đưa ra mức lãi suất tiền gửi USD trên 4%.

Trái ngược với đà tăng của lãi suất USD, các ngân hàng Trung Quốc lại liên tục cắt giảm lãi suất tiền gửi bằng đồng NDT nhằm giảm bớt áp lực lên biên lợi nhuận và kích thích chi tiêu. Hiện tại, lãi suất tiền gửi bằng đồng nội tệ tại các ngân hàng quốc doanh lớn chỉ ở mức 0,95%.

Sự chênh lệch này đang phát huy hiệu quả khi các nhà xuất khẩu và khách hàng lẻ nhanh chóng tận dụng mức lãi suất cao để gửi USD. Ngoài ra, một nguồn tin cho rằng động thái này còn có thể nhằm hóa giải lực mua NDT theo mùa vụ cuối năm, khi doanh nghiệp bán USD để chi thưởng và đáp ứng yêu cầu kế toán.

Đợt tăng cũng phản ánh một phần tác động từ việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hồi tháng 9 nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm lên biên độ 3,75-4%.

Thặng dư thương mại kỷ lục đã liên tục nâng đỡ đồng NDT trong gần hai năm qua, đưa đồng tiền này chạm mức đỉnh 4 năm là 6,6449 NDT đổi 1 USD vào tuần trước. Dữ liệu của PBoC cho thấy tiền gửi ngoại tệ tại Trung Quốc đã đạt mức kỷ lục 1.200 tỷ USD vào cuối tháng 9, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm trước.