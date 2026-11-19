Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn ghi nhận sự gắn bó lâu dài và những đóng góp của Ngân hàng Trung Quốc tại Việt Nam thông qua việc cung cấp dịch vụ tài chính, hỗ trợ hoạt động thương mại, đầu tư giữa hai nước, trong đó có việc tham gia tài trợ một số dự án ngành điện thông qua các khoản vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh.

Hai bên trao đổi về nhu cầu vốn cho các dự án lớn tại Việt Nam và khả năng huy động vốn của Chính phủ trên thị trường quốc tế. Ngân hàng Trung Quốc giới thiệu một số phương án huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Panda tại thị trường Trung Quốc đại lục và trái phiếu Dim Sum tại thị trường Hồng Kông, để phía Việt Nam tham khảo, nghiên cứu và đánh giá tính khả thi.

Ngân hàng Trung Quốc mở rộng hợp tác với Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực hạ tầng giao thông, năng lượng, công trình công cộng đô thị, logistics và chuyển đổi xanh

Ông Cát Hải Giao bày tỏ mong muốn Ngân hàng Trung Quốc mở rộng hợp tác với Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực hạ tầng giao thông, năng lượng, công trình công cộng đô thị, logistics và chuyển đổi xanh. Đồng thời đề xuất khả năng sẽ cung cấp các khoản vay trung, dài hạn cho các dự án, đặc biệt là các khoản vay hợp vốn với vai trò ngân hàng đầu mối của Ngân hàng Trung Quốc. Đại diện Ngân hàng cũng giới thiệu một số giải pháp tài chính do Ngân hàng thiết kế phù hợp với đặc điểm từng loại dự án, trên cơ sở phát huy mạng lưới khách hàng và đối tác quốc tế cũng như năng lực cung cấp dịch vụ tài chính của Ngân hàng.

Về định hướng hợp tác trong thời gian tới, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đề nghị Ngân hàng Trung Quốc nghiên cứu các chính sách của Việt Nam về thu hút đầu tư nước ngoài, tiếp tục chia sẻ thông tin thị trường, kinh nghiệm quản lý rủi ro và các giải pháp huy động vốn phù hợp. Bộ trưởng cũng ghi nhận định hướng mở rộng hoạt động của Ngân hàng Trung Quốc tại Việt Nam, trong đó có việc nghiên cứu chuyển đổi chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh thành ngân hàng con.