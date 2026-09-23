Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPB): Chi hơn 1.387 tỷ đồng trả cổ tức bằng tiền mặt, tất toán hàng loạt lô trái phiếu

Chốt quyền nhận cổ tức tổng tỷ lệ 20%, vốn điều lệ sắp vượt 31.900 tỷ đồng

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Tiên Phong vừa công bố nghị quyết thông qua ngày 5/10/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền và bằng cổ phiếu cho năm 2026. Đối với phương án chia bằng tiền mặt, ngân hàng áp dụng tỷ lệ 5%, tương đương mỗi cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ nhận được 500 đồng. Ngày thanh toán dự kiến được ấn định vào 14/10/2026. Với quy mô hơn 2,774 tỷ cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường, ước tính ngân hàng phải chi ra hơn 1.387 tỷ đồng cho đợt phân phối lợi nhuận lần này.

Cùng với khoản tiền mặt, nhà băng này sẽ tiến hành phát hành hơn 416,1 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện quyền là 15%. Theo đó, cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới. Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ phát sinh dưới một đơn vị sẽ bị hủy bỏ theo quy định.

Tổng giá trị đợt phát hành tính theo mệnh giá ghi nhận hơn 4.161 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện được trích xuất từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối căn cứ trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. Khi hoàn tất trọn vẹn đợt phát hành cổ phiếu, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ chính thức tăng từ mức 27.740 tỷ đồng lên 31.901 tỷ đồng.

Huy động 450 tỷ đồng trái phiếu mới và liên tục mua lại nợ trước hạn

Trên thị trường nợ, Ngân hàng TMCP Tiên Phong vừa thực hiện thành công đợt chào bán 4.500 trái phiếu mã TPBL12612 ra thị trường trong nước vào ngày 15/9/2026. Lô trái phiếu này có mệnh giá 100 triệu đồng cho mỗi đơn vị, đưa tổng giá trị huy động đạt 450 tỷ đồng. Kỳ hạn của lô trái phiếu là 3 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 15/9/2029. Dữ liệu công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho thấy lô trái phiếu áp dụng mức lãi suất cố định 9,1%/năm.

Ở chiều giao dịch ngược lại, nhà băng này đang đẩy mạnh các đợt mua lại trái phiếu trước hạn. Mới đây nhất vào ngày 16/9/2026, ngân hàng đã mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã TPB12534 có giá trị 327,4 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 16/9/2025 với kỳ hạn 10 năm. Việc mua lại đồng nghĩa ngân hàng đã tất toán toàn bộ lô nợ này chỉ sau một năm lưu hành.

Khối lượng mua lại trước hạn còn được ghi nhận ở nhiều lô trái phiếu khác. Cụ thể, ngân hàng đã mua lại toàn bộ 150 tỷ đồng trái phiếu mã TPB12533 vào ngày 14/9/2026, dù lô này có kỳ hạn 10 năm và dự kiến đáo hạn vào năm 2035. Trước đó vào ngày 9/9/2026, tổ chức tín dụng này cũng chi ra 101,2 tỷ đồng để mua lại một phần lô trái phiếu mã TPB12532, đưa khối lượng lưu hành còn lại của lô này giảm sâu về mức 600 triệu đồng.