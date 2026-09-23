Ngân hàng TMCP Nam Á (NAB) phát hành lô trái phiếu 100 tỷ đồng

Huy động 100 tỷ đồng từ lô trái phiếu riêng lẻ thứ 6 trong năm 2026

Ngân hàng TMCP Nam Á vừa có báo cáo kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Chi tiết báo cáo cho thấy nhà băng này đã phát hành thành công 100 trái phiếu mã NAB12606. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng, đưa tổng giá trị huy động của đợt phát hành đạt 100 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này được chào bán vào ngày 4/9/2026 và hoàn tất vào ngày 11/9/2026. Kỳ hạn của lô trái phiếu là 7 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 4/9/2033. Doanh nghiệp áp dụng mức lãi suất thả nổi 9,6%/năm cho toàn bộ số trái phiếu vừa huy động.

Dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ghi nhận đây là lô trái phiếu riêng lẻ thứ 6 được ngân hàng phát hành kể từ đầu năm 2026 đến nay. Gần đây nhất, vào cuối tháng 6/2026, ngân hàng đã hoàn tất đợt huy động 400 tỷ đồng thông qua mã trái phiếu NAB12605 kỳ hạn 7 năm. Trước đó vào ngày 11/6/2026, mã trái phiếu NAB12604 cũng được chào bán thành công với tổng giá trị 499 tỷ đồng, kỳ hạn tương đương 7 năm và dự kiến đáo hạn vào tháng 6/2033.

Tất toán nợ trước thời hạn và tái bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc

Đi kèm với việc phát hành mới, ngân hàng cũng phân bổ nguồn vốn để mua lại trái phiếu trước hạn. Cụ thể, vào ngày 2/7/2026, tổ chức tín dụng này đã thực hiện mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã NAB12502. Giá trị thanh toán thực tế cho mỗi trái phiếu đạt hơn 1 tỷ đồng, tương ứng tổng số tiền chi ra để tất toán lô nợ này là gần 260,3 tỷ đồng.

Lô trái phiếu mã NAB12502 có tổng giá trị phát hành ban đầu là 260 tỷ đồng. Thời điểm phát hành ghi nhận vào ngày 26/6/2025 với ngày đáo hạn theo kế hoạch là 26/6/2032. Việc thanh toán giúp doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ nợ sớm hơn 6 năm so với kế hoạch. Trước đó vào ngày 25/6/2026, ngân hàng cũng chi tiền mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã NAB12501 với giá trị thanh toán thực tế 105,6 triệu đồng mỗi đơn vị. Lô này có quy mô 500 tỷ đồng, phát hành tháng 6/2025 và được tất toán sớm 2 năm.

Về công tác nhân sự, ban lãnh đạo ngân hàng vừa thông qua quyết định kiện toàn bộ máy điều hành. Theo đó, tổ chức này công bố quyết định tái bổ nhiệm ông Hoàng Hải Vương tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc. Thời hạn bổ nhiệm được xác định kéo dài 12 tháng, chính thức có hiệu lực bắt đầu từ ngày 11/9/2026.