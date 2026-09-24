Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAB): Chi nghìn tỷ tất toán trái phiếu trước hạn, gọi vốn mới gần 1.565 tỷ đồng

Chi 1.000 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn 2 năm

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á vừa có văn bản công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Theo báo cáo, vào ngày 17/9/2026, ngân hàng đã thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã BAB12507. Giá trị mua lại thực tế đạt 1,058 tỷ đồng cho mỗi đơn vị trái phiếu.

Lô trái phiếu mã BAB12507 bao gồm 1.000 trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng mỗi đơn vị. Lô nợ này tương ứng tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, được phát hành ra thị trường từ ngày 17/9/2025. Theo thiết kế ban đầu, trái phiếu có kỳ hạn 3 năm và ngày đáo hạn theo kế hoạch rơi vào ngày 17/9/2028.

Với giao dịch thanh toán vừa thực hiện, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á đã tất toán toàn bộ lô trái phiếu nêu trên trước hạn 2 năm so với kỳ hạn được công bố tại báo cáo phát hành ban đầu. Việc chủ động mua lại nợ trước thời hạn giúp tổ chức tín dụng này cơ cấu lại nguồn vốn linh hoạt hơn.

Chào bán ra công chúng thu về gần 1.565 tỷ đồng bổ sung vốn

Ở chiều huy động vốn mới, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á đang triển khai đợt chào bán trái phiếu ra công chúng lần 2 đợt 5. Đợt phát hành này được thực hiện theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu số 36 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/4/2024. Cụ thể, ngân hàng thực hiện phân phối hơn 15,6 triệu trái phiếu ra thị trường, bao gồm 10 triệu trái phiếu mã BAB20507L và hơn 5,6 triệu trái phiếu mã BAB20507C.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, xác lập nghĩa vụ nợ thứ cấp và thỏa mãn đầy đủ các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng. Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, tiền lãi được thanh toán định kỳ 1 năm một lần tính từ ngày phát hành. Với mức giá chào bán 100.000 đồng cho mỗi trái phiếu, tổ chức phát hành dự kiến thu về gần 1.564,9 tỷ đồng từ đợt phân phối này.

Thời gian đăng ký và nhận tiền mua trái phiếu được ấn định từ ngày 21/9/2026 đến ngày 12/10/2026. Tổ chức phát hành quy định nhà đầu tư cá nhân phải đặt mua tối thiểu 500 trái phiếu hoặc bội số của 500 trái phiếu. Đối với nhà đầu tư là tổ chức kinh tế, mức đăng ký tối thiểu là 1.000 trái phiếu hoặc bội số của 1.000 trái phiếu. Mục đích của đợt chào bán được ngân hàng công bố là để tăng quy mô hoạt động, thực hiện cho vay nền kinh tế, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.