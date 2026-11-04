Ngân hàng 'tiếp sức' doanh nghiệp Khánh Hòa

Vốn ngân hàng tiếp sức doanh nghiệp

Từ một cơ sở thu mua hải sản nhỏ lẻ, thường xuyên đối mặt với khó khăn về vốn, Công ty TNHH Tuấn Công ở phường Nam Nha Trang (Khánh Hòa), đã từng bước phát triển thành doanh nghiệp có doanh thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Đằng sau hành trình ấy, bên cạnh sự năng động, nỗ lực của chủ doanh nghiệp, còn có sự đồng hành bền bỉ của nguồn vốn tín dụng ngân hàng.

Nhớ lại những ngày đầu khởi nghiệp, bà Trần Thị Công, Giám đốc Công ty TNHH Tuấn Công cho biết, cơ sở chủ yếu thu mua hải sản của ngư dân tại các địa phương phía nam Nha Trang, sau đó cung ứng cho doanh nghiệp chế biến thủy sản trong khu vực. Tuy nhiên, nguồn vốn hạn chế khiến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhiều thời điểm gặp khó khăn, nhất là khi nhu cầu thu mua tăng cao.

Bước ngoặt đến vào năm 2009, khi cơ sở thiết lập quan hệ tín dụng với Agribank Chi nhánh Khánh Hòa. Nguồn vốn được bổ sung kịp thời giúp cơ sở chủ động thu mua nguyên liệu, mở rộng thị trường và từng bước phát triển thành doanh nghiệp. Đến nay, Công ty TNHH Tuấn Công duy trì doanh thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm thường xuyên cho 11 lao động địa phương.

Theo bà Công, sự hỗ trợ của ngân hàng trong suốt quá trình hoạt động đã giúp doanh nghiệp vượt qua những trở ngại ban đầu, từng bước ổn định và mở rộng kinh doanh. Đặc biệt, việc duy trì quan hệ tín dụng lâu dài giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong kế hoạch sử dụng vốn, nắm bắt cơ hội thị trường...

Khơi dòng tín dụng, góp phần tạo động lực cho nhiều doanh nghiệp ở Khánh Hòa

Bà Lâm Thị Hồng, Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa cho biết, thời gian qua, chi nhánh chú trọng mở rộng đầu tư tín dụng, phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng phục vụ khu vực nông nghiệp, nông thôn cũng như cộng đồng doanh nghiệp ở địa phương. Cùng với bảo đảm tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, ngân hàng tạo điều kiện thuận lợi để khách hàng tiếp cận vốn, mở rộng sản xuất, kinh doanh, qua đó góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động.

Không chỉ trong lĩnh vực sản xuất hay thương mại thủy sản, dòng vốn ngân hàng còn góp phần thúc đẩy chuyển đổi phương thức sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế tập thể tại nhiều địa phương.

Tại xã Phước Dinh, Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Tuấn Tú là một trong những mô hình kinh tế tập thể tiêu biểu của đồng bào Chăm. Từ những hộ sản xuất nhỏ lẻ, thiếu vốn, các thành viên đã từng bước liên kết phát triển vùng trồng măng tây xanh theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với thị trường tiêu thụ.

Hiện, hợp tác xã có 85 thành viên, không còn thành viên thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. Bình quân mỗi ngày, hợp tác xã thu mua từ 150 - 300kg măng tây xanh của thành viên. Thông qua hoạt động liên kết với doanh nghiệp, sản phẩm của các hộ thành viên có đầu ra ổn định hơn, góp phần cải thiện thu nhập và phát triển sinh kế bền vững.

Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Tuấn Tú (Khánh Hòa) đang được tiếp xúc từ ngành Ngân hàng.

Ông Lỗ Trung Tài, Phó Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Tuấn Tú chia sẻ, nguồn vốn từ Agribank Chi nhánh Ninh Phước đã giúp nhiều hộ dân hiện thực hóa mong muốn phát triển nông nghiệp sạch ngay trên quê hương. Hiện, dư nợ của hợp tác xã tại Agribank khoảng 5 tỷ đồng. Đặc biệt, việc ngân hàng rút ngắn thời gian thẩm định dự án, phương án vay vốn đã tạo thuận lợi để hợp tác xã kịp thời bổ sung nguồn lực đầu tư sản xuất.

Tăng cường kết nối, tạo thuận lợi tiếp cận tín dụng

Để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ phát triển kinh tế, hệ thống ngân hàng trên địa bàn Khánh Hòa tiếp tục mở rộng khả năng cung ứng dịch vụ tài chính. Hiện, toàn tỉnh có 53 chi nhánh ngân hàng, 157 phòng giao dịch, 7 quỹ tín dụng nhân dân, 422 máy ATM và 5.118 máy POS. Riêng Agribank có thêm 17 chi nhánh cấp 2; Agribank và Ngân hàng Chính sách xã hội còn duy trì các điểm giao dịch đến cấp xã, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ ngân hàng.

Theo đại diện NHNN Chi nhánh Khu vực 10, thời gian qua, các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã tích cực triển khai giải pháp tăng trưởng tín dụng, ưu tiên vốn cho sản xuất, kinh doanh và các động lực tăng trưởng kinh tế. Hoạt động kết nối ngân hàng - doanh nghiệp tiếp tục được chú trọng nhằm nắm bắt nhu cầu, tháo gỡ khó khăn và cải thiện khả năng tiếp cận vốn của khách hàng.

Đến ngày 31/10/2026, huy động vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn Khánh Hòa ước đạt 209.425 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm. Dư nợ cho vay ước đạt 211.232 tỷ đồng, tăng 7.909 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 3,89% so với đầu năm và tăng 6,05% so với cùng kỳ năm trước.

Khơi dòng tín dụng, tạo động lực cho doanh nghiệp Khánh Hòa phát triển.

Những con số này cho thấy quy mô nguồn vốn ngân hàng tiếp tục được mở rộng, đáp ứng nhu cầu tín dụng của người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong bối cảnh doanh nghiệp còn đối mặt với áp lực chi phí, thị trường tiêu thụ và yêu cầu đổi mới phương thức sản xuất, việc nâng cao hiệu quả kết nối, đưa vốn đến đúng đối tượng có nhu cầu vẫn là nhiệm vụ quan trọng…

Ông Võ Văn Thanh, Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh Khu vực 10 cho biết, thời gian tới, đơn vị tiếp tục theo dõi sát tình hình kinh tế - xã hội, hoạt động ngân hàng và nhu cầu vốn tại các lĩnh vực kinh tế trọng điểm. Trên cơ sở đó, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp triển khai các chương trình, chính sách tín dụng phù hợp với thực tiễn.

Đặc biệt, NHNN Chi nhánh Khu vực 10 sẽ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động tín dụng. Đồng thời, theo dõi diễn biến lãi suất, khuyến khích các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí hoạt động để có điều kiện giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Cùng với đó, các tổ chức tín dụng trên địa bàn cũng được yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số, công khai minh bạch lãi suất cho vay; rà soát, đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục và đa dạng hóa sản phẩm tín dụng phù hợp với nhu cầu thực tế. Việc tạo thuận lợi cho khách hàng tiếp cận vốn phải gắn với bảo đảm an toàn hoạt động, tuân thủ quy định pháp luật, không nới lỏng điều kiện cấp tín dụng, qua đó kiểm soát rủi ro và hạn chế nợ xấu phát sinh.