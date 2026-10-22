Ngân hàng thương mại giảm lãi suất, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh không tăng học phí

Sinh viên Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

Trong bối cảnh ngành Ngân hàng nỗ lực giảm lãi suất, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh (HUB) tiếp tục khẳng định trách nhiệm xã hội thông qua chính sách giữ ổn định học phí trong năm học tới, liên tục gia tăng quỹ học bổng và nâng cao chất lượng đào tạo.

Trường đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ, từng bước khẳng định vị thế của một trung tâm giáo dục uy tín với định hướng đầu tư phát triển hạ tầng xanh, hệ sinh thái tri thức số, bước ngoặt công nghệ AI đỉnh cao cùng cam kết đảm bảo bình đẳng trong tiếp cận giáo dục đại học của nhà trường.

Đây cũng chính là những định hướng chiến lược thể hiện nội lực, trách nhiệm xã hội và mục tiêu phát triển bền vững của HUB.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Trung, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh (HUB)

Chất lượng quốc tế và trách nhiệm xã hội hướng về người học

Chia sẻ với Tạp chí Công dân và Khuyến học, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Trung, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh (HUB) cho biết, nhà trường cam kết chất lượng của HUB được minh chứng bằng những bước đi chuẩn hóa khắc khe theo tiêu chuẩn quốc tế.

Ngày 28-29 tháng 10 năm 2026, HUB thực hiện kiểm định 4 chương trình đào tạo theo chuẩn FIBAA (Cử nhân Khoa học dữ liệu, Kinh tế quốc tế, Công nghệ tài chính và Thạc sĩ Hệ thống thông tin quản lý). Đây là 4 chương trình trọng điểm gắn với lĩnh vực công nghệ, tiếp tục đưa thương hiệu HUB tiến sâu vào bản đồ giáo dục uy tín khu vực và thế giới.

Bên cạnh việc không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, HUB luôn chú trọng thực hiện trách nhiệm xã hội, đồng hành cùng phụ huynh và sinh viên thông qua các chính sách hỗ trợ thiết thực.

Đặc biệt, trong bối cảnh Nhà trường tiếp tục gia tăng đầu tư cho cơ sở vật chất, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao, HUB vẫn quyết định không tăng học phí trong năm học 2027-2028, giữ nguyên mức thu so với năm học 2026-2027.

Chính sách này được thể hiện tại Quyết định số 3832/QĐ-ĐHNH ngày 22/10/2026 về mức thu học phí và các loại giá dịch vụ năm học 2027-2028 cho các hệ đào tạo tại HUB, qua đó góp phần giảm áp lực tài chính cho phụ huynh, sinh viên và tạo điều kiện để người học yên tâm học tập, phát triển năng lực.

Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh có chính sách học phí ổn định, chính sách học bổng toàn diện.

Song hành với chính sách học phí ổn định, HUB tiếp tục đẩy mạnh các chương trình học bổng, xem đây là giải pháp quan trọng nhằm khuyến khích tài năng và mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục đại học.

Hiện nay, quy mô quỹ học bổng từ nguồn nội bộ của Nhà trường đạt hơn 50 tỷ đồng, trong năm học tới, HUB quyết định tăng thêm tối thiểu 5% quy mô quỹ học bổng này.

Trong bối cảnh các doanh nghiệp đối tác đang đối mặt với những thách thức trong hoạt động kinh doanh, HUB không chỉ trông chờ vào nguồn xã hội hóa mà chủ động ưu tiên nguồn nội lực để duy trì và mở rộng chính sách hỗ trợ người học, đồng thời tiếp tục phát huy sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp.

Các chính sách học bổng của HUB hướng đến khuyến khích sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, tiềm năng nghiên cứu, đồng thời hỗ trợ những sinh viên giàu nghị lực, có ý chí vươn lên nhưng còn khó khăn về kinh tế.

Thông qua việc kết hợp chính sách học phí ổn định, mở rộng học bổng và đầu tư nâng cao chất lượng đào tạo, Nhà trường hướng đến bảo đảm bình đẳng trong cơ hội tiếp cận giáo dục đại học, để những sinh viên có năng lực và khát vọng học tập, dù đến từ thành thị hay nông thôn, đều có điều kiện phát triển tài năng trong môi trường giáo dục hiện đại, đặc biệt ở các lĩnh vực tài chính - ngân hàng, công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Tòa nhà Tri thức Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

Tòa nhà Tri thức: Bệ phóng cho nghiên cứu chuyên sâu

Một trong những điểm nhấn hạ tầng quan trọng nhất của HUB là việc đưa vào vận hành Trung tâm Dữ liệu thế hệ mới tại Tòa nhà Tri thức (tiền thân là Giảng đường C).

Được tái thiết kế theo phong cách hiện đại và tối ưu hóa công năng, trung tâm mang đến một hệ sinh thái học thuật đa dạng. Tại đây được tích hợp các khu vực tự học cá nhân yên tĩnh dành cho nghiên cứu chuyên sâu và các phòng thảo luận nhóm trang bị đầy đủ thiết bị tương tác.

Kho học liệu, dữ liệu phong phú lưu trữ hàng ngàn đầu sách, giáo trình và tài liệu tham khảo được cập nhật liên tục.

Đặc biệt, Trung tâm đã thiết lập liên kết dữ liệu với hàng trăm thư viện đại học uy tín trong nước và quốc tế, các nhà xuất bản hàng đầu cùng các cơ sở dữ liệu khoa học lớn trên thế giới, giúp cán bộ, giảng viên và sinh viên dễ dàng tiếp cận nguồn tri thức vô tận của nhân loại.

Đầu tư hạ tầng khang trang, không gian xanh đáp ứng chuẩn phát triển bền vững (SDGs)

Nhận thức rõ vai trò của môi trường học thuật đối với sự phát triển toàn diện của người học, HUB đẩy mạnh đầu tư và nâng cấp đồng bộ hệ thống cơ sở vật chất. Không dừng lại ở việc hiện đại hóa các giảng đường, nhà trường ưu tiên quy hoạch cảnh quan xanh, phát triển mô hình "công viên trong đại học" nhằm kiến tạo một "đại học hạnh phúc".

Mọi dự án mở rộng và cải tạo khuôn viên của nhà trường đều tuân thủ chặt chẽ các tiêu chí hướng tới Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc. Không gian xanh mát, thoáng đãng kết hợp với các khu tự học, liên hợp thể thao, sinh hoạt cộng đồng không chỉ mang lại trải nghiệm học tập cảm hứng mà còn rèn luyện thể chất và tinh thần tự chủ cho sinh viên cùng với việc đầu tư 22 giảng đường thông minh và hệ thống thang máy khu giảng đường A.

Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh có đội ngũ chuyên gia về AI phát triển mô hình giáo dục tiên tiến.

Thu hút đội ngũ chuyên gia đỉnh cao và bước đột phá công nghệ lõi AI cùng NVIDIA

Yếu tố cốt lõi làm nên chất lượng giáo dục của HUB chính là đội ngũ giảng viên tinh hoa. HUB thúc đẩy thu hút và phát triển đội ngũ giảng viên, chuyên gia xuất sắc trong nước và quốc tế. Nhà trường hướng tới chính sách tuyển dụng, đãi ngộ cạnh tranh, tạo điều kiện thuận lợi về môi trường nghiên cứu và phát triển chuyên môn.

Đến nay, HUB có đội ngũ gồm 86 (trong tổng số 340) Giáo sư, Phó Giáo sư và Tiến sĩ là các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Trí tuệ Nhân tạo (AI), Khoa học dữ liệu, An ninh mạng, Fintech ở cả trong và ngoài nước, nhằm quyết tâm làm chủ công nghệ lõi: AI và công nghệ dữ liệu. HUB chính thức tạo nên bước ngoặt lớn trong ứng dụng công nghệ đỉnh cao khi trở thành đối tác chiến lược của tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới NVIDIA và trở thành trường Đại học đầu tiên sở hữu NVIDIA DGX B300 để phát triển mô hình giáo dục tiên tiến tại Việt Nam.

Việc trang bị siêu máy chủ NVIDIA DGX B300 khẳng định quyết tâm của HUB trong việc "nhúng" AI vào toàn bộ chương trình đào tạo, thực hành và nghiên cứu khoa học chuyên sâu, tạo tiền đề để đào tạo ra những thế hệ sinh viên làm chủ dữ liệu, làm chủ công nghệ lõi và sẵn sàng dẫn dắt sự thay đổi trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Bên cạnh đó, HUB cũng ký hợp tác toàn diện với Trường đại học Quang Trung trong triển khai ứng dụng tính toán lượng tử và AI.

Với định hướng đầu tư toàn diện từ cơ sở vật chất, công nghệ lõi, thu hút đội ngũ chuyên gia chất lượng cao trong nước và quốc tế đến nâng cao chất lượng đào tạo theo các chuẩn kiểm định quốc tế, HUB không chỉ hướng đến xây dựng hệ sinh thái đại học thông minh, hiện đại mà còn khẳng định trách nhiệm đối với người học và xã hội.

Tăng đầu tư nhưng không tăng học phí, chủ động mở rộng học bổng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao chính là những hành động thiết thực thể hiện cam kết phát triển bền vững của HUB, tiếp tục khẳng định giá trị cốt lõi "Toàn diện - Khác biệt - Đổi mới", đồng hành cùng thế hệ trẻ "Nâng tầm tài năng tỏa sáng".