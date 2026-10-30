Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB): Lợi nhuận 9 tháng vượt 5.400 tỷ đồng, cổ phiếu lập đỉnh lịch sử

Thu nhập lãi thuần dẫn dắt đà tăng trưởng và điểm sáng từ mảng dịch vụ

Báo cáo tài chính quý III năm 2026 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (mã chứng khoán MSB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 2.017 tỷ đồng, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt gần 5.440 tỷ đồng. Động lực chính tạo nên con số lợi nhuận này đến từ thu nhập lãi thuần hợp nhất khi chỉ tiêu này đạt gần 9.621 tỷ đồng trong 9 tháng, tương ứng mức tăng 21,7%. Tính riêng trong quý III, thu nhập lãi thuần đạt trên 3.422 tỷ đồng, tăng gần 21,6%. Sự khởi sắc của mảng tín dụng đã góp phần đưa tổng thu nhập hoạt động 9 tháng lên mức 11.030 tỷ đồng, tăng gần 8,2% so với cùng kỳ.

Trong khi tổng thu nhập hoạt động tăng trưởng ổn định, ngân hàng lại kiểm soát rất tốt các chi phí vận hành. Chi phí hoạt động trong 9 tháng chỉ tăng gần 6,7%, thấp hơn tốc độ tăng của tổng thu nhập. Nhờ đó, tỷ lệ chi phí trên thu nhập hợp nhất được duy trì ở mức tối ưu khoảng 37,3%. Biên lãi thuần hợp nhất 9 tháng vẫn giữ vững ở mức 3,2%, đảm bảo biên độ sinh lời hiệu quả cho toàn hệ thống.

Bên cạnh mảng tín dụng cốt lõi, hoạt động dịch vụ cũng ghi nhận những kết quả tích cực trong quý III năm 2026. Thu nhập thuần từ dịch vụ đạt hơn 302 tỷ đồng, tăng mạnh 51,4% so với cùng kỳ năm trước. Cấu thành nên sự tăng trưởng này là việc thu nhập từ dịch vụ tăng 13,1% kết hợp với chi phí dịch vụ được tiết giảm sâu 31,9%. Kết quả kinh doanh quý III đã hỗ trợ trực tiếp cho nguồn thu dịch vụ lũy kế 9 tháng chạm mốc 846 tỷ đồng.

Quy mô tài sản mở rộng và lộ trình tăng vốn điều lệ lên 46.800 tỷ đồng

Đến ngày 30/09/2026, quy mô bảng cân đối kế toán của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam tiếp tục mở rộng với tổng tài sản hợp nhất đạt gần 440.000 tỷ đồng, tăng hơn 7,9% so với thời điểm cuối năm 2025. Về hoạt động cấp tín dụng, dư nợ cho vay khách hàng đạt gần 233.000 tỷ đồng, tăng 13,5%. Ở phần nguồn vốn, tiền gửi của khách hàng đạt gần 217.400 tỷ đồng, tăng khoảng 10,5%. Cơ cấu tiền gửi cho thấy sự gắn bó của phân khúc bán lẻ khi lượng tiền gửi từ khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm tới 61,6% tổng huy động, đạt 134.000 tỷ đồng và tăng trưởng 12,7% so với cuối năm 2025.

Để nâng cao năng lực cạnh tranh, ngân hàng tiếp tục rót vốn đầu tư vào hệ thống ngân hàng số, dữ liệu lớn và công nghệ trí tuệ nhân tạo. Việc ứng dụng công nghệ hiện đại giúp hệ thống nâng cao năng suất vận hành, hỗ trợ công tác ra quyết định và cải thiện chất lượng trải nghiệm của khách hàng. Từ tháng 6 năm 2026, nhà băng này đã đưa vào vận hành đồng thời hai nền tảng số chuyên biệt cho nhóm khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp. Các nền tảng này đóng vai trò là cơ sở để ngân hàng từng bước tích hợp thêm các sản phẩm đầu tư, quản lý tài sản và bảo hiểm theo đúng lộ trình phát triển hệ sinh thái tài chính toàn diện.

Cùng với việc chuyển đổi số, năng lực tài chính của ngân hàng cũng được củng cố vững chắc qua các đợt phát hành cổ phiếu. Trong năm 2026, ngân hàng đã phát hành 624 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 20%, qua đó nâng vốn điều lệ từ 31.200 tỷ đồng lên 37.440 tỷ đồng. Hội đồng quản trị đang tiếp tục triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ lên mức tối đa 46.800 tỷ đồng thông qua phương thức chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. Nền tảng vốn và kết quả kinh doanh vượt trội đã phản ánh trực tiếp lên giá trị vốn hóa doanh nghiệp. Kết thúc ngày giao dịch 29/10/2026, thị giá cổ phiếu MSB đóng cửa ở mức 16.050 đồng mỗi cổ phiếu, xác lập đỉnh giá mới trong lịch sử niêm yết. Vốn hóa thị trường tương ứng vượt mốc 60.000 tỷ đồng, tăng 56% so với thời điểm đầu năm 2026.