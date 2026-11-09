Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam (MSB): Chào bán 936 triệu cổ phiếu, rót ngàn tỷ vào TNEX Finance

Phương án huy động và phân bổ dòng vốn mới

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam vừa cập nhật chi tiết phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đợt hai năm 2026. Doanh nghiệp dự kiến chào bán 936 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:25, tương ứng nhà đầu tư sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được mua thêm 25 cổ phiếu mới. Với mức giá phát hành 10.000 đồng mỗi cổ phiếu, nhà băng này dự kiến thu về tối đa 9.360 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện chào bán dự kiến diễn ra ngay trong năm 2026 sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán ra công chúng. Đối với số lượng cổ phiếu lẻ hoặc cổ phiếu do cổ đông từ chối quyền mua, Hội đồng quản trị sẽ phân phối lại cho các nhà đầu tư khác. Quá trình phân phối lại tuân thủ nguyên tắc giá bán không thấp hơn 10.000 đồng mỗi cổ phiếu và điều kiện chào bán không được thuận lợi hơn so với cổ đông hiện hữu. Nếu vẫn không phân phối hết, số lượng cổ phiếu còn dư sẽ bị hủy bỏ.

Đối với kế hoạch sử dụng nguồn vốn, ngân hàng ưu tiên phân bổ 7.959 tỷ đồng để phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân và doanh nghiệp từ quý 1 đến quý 2 năm 2027. Kế tiếp, 388 tỷ đồng được dùng để đầu tư phát triển công nghệ từ quý 1 đến quý 4 năm 2027 với trọng tâm là kênh ngân hàng số. Khoản tiền 1.013 tỷ đồng còn lại được giải ngân trong quý 1 năm 2027 để góp vốn mua cổ phần, trong đó tập trung rót 1.000 tỷ đồng bổ sung vốn điều lệ cho Công ty Tài chính Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên TNEX.

Nếu đợt phát hành diễn ra đúng kế hoạch, tổng số lượng cổ phiếu lưu hành của nhà băng này tăng từ mức 3,74 tỷ đơn vị lên 4,68 tỷ đơn vị. Kéo theo đó, quy mô vốn điều lệ sẽ nhảy vọt từ 37.440 tỷ đồng lên 46.800 tỷ đồng.

Lợi nhuận tăng trưởng và giao dịch của người có liên quan

Trước đợt gọi vốn này, vào tháng 10/2026, ngân hàng đã hoàn tất đợt phát hành 624 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20%. Đợt chi trả này giúp vốn điều lệ tăng từ 31.200 tỷ đồng lên 37.440 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ dựa trên báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm cuối năm 2025.

Cơ cấu cổ đông của ngân hàng cũng ghi nhận sự biến động đáng chú ý trước thềm đợt tăng vốn mới. Ông Trần Anh Đức, con trai của Chủ tịch Hội đồng quản trị Trần Anh Tuấn, đã mua thành công 20 triệu cổ phiếu như đăng ký từ ngày 6/8 đến ngày 4/9. Giao dịch này giúp cá nhân ông Đức nâng tỷ lệ sở hữu tại ngân hàng từ mức 0,0001% lên 0,53% vốn điều lệ.

Đánh giá về hiệu quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính quý 3 năm 2026 cho thấy nhà băng này ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 2.017 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng 27% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả kinh doanh khả quan này được đóng góp bởi sự gia tăng mạnh mẽ của một số nguồn thu cốt lõi kết hợp với nỗ lực tiết giảm chi phí dự phòng rủi ro tín dụng.