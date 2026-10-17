Ngân hàng Thế giới viện trợ 93 triệu USD hỗ trợ ứng phó dịch Ebola tại châu Phi

Nhân viên y tế tiến hành khử trùng tại trung tâm điều trị Ebola ở tỉnh Ituri, CHDC Congo, ngày 12/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo thông báo của WB, trong tổng số tiền trên, 80 triệu USD sẽ được sử dụng tại CHDC Congo để tăng cường giám sát dịch tễ, năng lực xét nghiệm, điều trị bệnh nhân, phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm, đồng thời huy động cộng đồng tham gia chống dịch. Số tiền còn lại, 13 triệu USD, sẽ hỗ trợ 11 quốc gia tăng cường năng lực chuẩn bị và ứng phó với các tình huống khẩn cấp về y tế, qua đó nâng cao khả năng chống chịu trước nguy cơ dịch bệnh lây lan trong khu vực.

Theo số liệu cập nhật của Bộ Y tế CHDC Congo được TRT Afrika dẫn lại, nước này đã ghi nhận 9.066 ca mắc Ebola được xác nhận, trong đó có 4.381 trường hợp tử vong kể từ khi dịch được công bố vào tháng 5/2026. Dịch bệnh đã ảnh hưởng đến 7 tỉnh, gồm Haut-Uele, Ituri, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Bas-Uele, Tshopo và Sud-Ubangi.

Nguồn tài trợ cũng nhằm duy trì các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em tại tỉnh Ituri, tâm điểm của dịch bệnh, đồng thời bảo vệ sinh kế của các cộng đồng bị ảnh hưởng và bảo đảm trẻ em có thể tiếp tục đến trường an toàn.

Tính đến nay, WB đã cam kết tổng cộng 426,6 triệu USD cho các hoạt động ứng phó khẩn cấp với dịch Ebola, thông qua các khoản viện trợ và cho vay ưu đãi mới cũng như hiện có.

Trong bối cảnh Kenya ghi nhận ca Ebola nhập cảnh đầu tiên từ CHDC Congo, việc tăng cường năng lực ứng phó xuyên biên giới được xem là yếu tố quan trọng nhằm hạn chế nguy cơ dịch bệnh lan rộng tại châu Phi.