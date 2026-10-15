Ngân hàng Thế giới tài trợ 93 triệu USD ứng phó dịch Ebola tại châu Phi

Kể từ khi dịch bệnh bùng phát hồi tháng 5, đến nay Congo đã ghi nhận 9.066 ca nhiễm Ebola và 4.381 ca tử vong. Ảnh: Reuters

Theo thông cáo được công bố ngày 14-10, trong tổng số kinh phí trên, 80 triệu USD sẽ được dành cho các hoạt động ứng phó trực tiếp tại những khu vực bị ảnh hưởng ở Congo. Các ưu tiên bao gồm tăng cường giám sát dịch tễ, nâng cao năng lực xét nghiệm, quản lý và điều trị bệnh nhân, kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ sở y tế, đồng thời đẩy mạnh sự tham gia của cộng đồng trong công tác phòng, chống dịch.

Theo số liệu cập nhật mới nhất của Bộ Y tế Congo, kể từ khi đợt dịch được công bố vào tháng 5, nước này đã ghi nhận 9.066 ca nhiễm Ebola và 4.381 ca tử vong. Dịch bệnh đã ảnh hưởng đến 7 tỉnh, gồm Haut-Uele, Ituri, North Kivu, South Kivu, Bas-Uele, Tshopo và South-Ubangi.

Bên cạnh việc kiểm soát lây nhiễm, khoản tài trợ còn hướng tới hạn chế những tác động dây chuyền của dịch bệnh đối với hệ thống y tế và đời sống người dân. Tại tỉnh Ituri, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, nguồn kinh phí sẽ hỗ trợ duy trì các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, qua đó giảm nguy cơ đối với phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh và các nhóm dễ bị tổn thương.

Các chương trình hỗ trợ cũng nhằm bảo vệ sinh kế của cộng đồng tại những khu vực chịu ảnh hưởng, đồng thời tạo điều kiện để trẻ em tiếp tục đến trường trong môi trường an toàn. Đây được xem là những biện pháp cần thiết nhằm hạn chế tác động lâu dài của dịch bệnh đối với đời sống xã hội, bên cạnh các hoạt động y tế khẩn cấp.

Ngoài khoản tài trợ dành cho Congo, Ngân hàng Thế giới sẽ bổ sung 13 triệu USD để tăng cường năng lực chuẩn bị, ứng phó và phục hồi sau các tình huống khẩn cấp về y tế tại 11 quốc gia trong khu vực. Nguồn kinh phí này được triển khai thông qua chương trình Chuẩn bị, Ứng phó và Phục hồi trong Tình huống Khẩn cấp Y tế, hướng tới nâng cao khả năng ứng phó trước nguy cơ dịch bệnh và các cuộc khủng hoảng y tế xuyên biên giới.

Nguy cơ lây lan dịch bệnh trong khu vực tiếp tục là mối quan ngại đối với các cơ quan y tế châu Phi. Hồi tháng 5, sau khi dịch Ebola được công bố tại Congo và Uganda, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (Africa CDC) đã cảnh báo 10 quốc gia có nguy cơ cao, gồm Nam Sudan, Rwanda, Kenya, Zambia, Cộng hòa Trung Phi, Tanzania, Ethiopia, Angola, Congo và Burundi.

Mặc dù Uganda đã được tuyên bố không còn ca nhiễm Ebola, nguy cơ lây truyền xuyên biên giới vẫn hiện hữu. Theo thông tin được cung cấp, Kenya đã ghi nhận một trường hợp nhiễm bệnh từ bên ngoài vào tuần trước, có nguồn lây từ Congo, cho thấy yêu cầu tăng cường giám sát dịch tễ, kiểm soát biên giới và phối hợp giữa các quốc gia trong khu vực.

Tính đến thời điểm công bố khoản tài trợ mới, Nhóm Ngân hàng Thế giới cho biết đã cam kết tổng cộng 426,6 triệu USD cho các hoạt động ứng phó khẩn cấp với dịch Ebola, thông qua các khoản tài trợ hiện có và nguồn tài chính ưu đãi bổ sung.

Tổng hợp