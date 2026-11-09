Ngân hàng Thế giới dự báo giá vàng và giá bạc giảm trong năm 2027 và 2028

Ảnh minh họa - Ảnh: Sipa/China Daily.

Trong báo cáo Triển vọng thị trường hàng hóa cơ bản tháng 10/2026, các chuyên gia phân tích của WB dự báo giá vàng sẽ đạt mức trung bình 4.600 USD/oz trong năm nay, tăng 33,6% so với năm 2025. Tuy nhiên, WB kỳ vọng giá vàng trung bình sẽ giảm 7,6% xuống 4.250 USD/oz trong năm 2027, và tiếp tục giảm thêm 5,9% xuống còn 4.000 USD/oz vào năm 2028.

Dự báo này có phần bi quan hơn so với nhận định hồi tháng 4 của WB. Trong báo cáo nửa năm trước, định chế này dự báo giá vàng sẽ đạt mức trung bình 4.700 USD/oz trong năm nay và 4.300 USD/oz vào năm 2027.

Đối với bạc, kim loại này được WB dự báo sẽ đối mặt với áp lực giảm giá mạnh hơn sau khi ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội so với vàng trong năm nay. Báo cáo nhận định giá bạc sẽ đạt mức trung bình 70 USD/oz trong năm 2026, tăng gần 76% so với năm ngoái. Sau đó, giá bạc trung bình được dự báo sẽ giảm hơn 11% xuống còn 62 USD/oz vào năm 2027 và tiếp tục giảm 6,5% xuống còn 58 USD/oz vào năm 2028.

Mặc dù các chuyên gia của WB dự báo trong năm 2027-2028, giá của cả hai kim loại quý này đều sẽ mất đi phần nào thành quả tăng, nhưng các dự báo mới nhất của họ cho thấy giá vàng và giá bạc vẫn sẽ duy trì ở mức cao hơn nhiều so với mức trung bình trong lịch sử, nhờ các yếu tố hỗ trợ dài hạn gồm sự bất ổn địa chính trị và nhu cầu đa dạng hóa danh mục đầu tư.

WB dự báo chỉ số giá kim loại quý nói chung sẽ tăng gần 40% trong năm nay, trước khi giảm 8,3% vào năm 2027 và tiếp tục giảm 6% trong năm 2028. Bất chấp sự điều chỉnh này, giá kim loại quý nói chung vẫn sẽ cao hơn gấp 3 lần so với mức trung bình giai đoạn 2015-2019, theo báo cáo.

WB kỳ vọng giá vàng vẫn sẽ cao hơn hơn 75% so với mức trung bình giai đoạn 2021-2025, ngay cả sau khi tính đến các đợt sụt giảm được dự báo từ nay đến năm 2028.

Triển vọng tương đối thận trọng này được WB đưa ra trong bối cảnh thị trường vàng đang chật vật tìm lại thế cân bằng sau đợt tăng lịch sử đẩy giá lên mức cao kỷ lục vào đầu năm nay.

WB đề cập đến việc giá vàng đã giảm 5% trong quý 3 năm nay, với áp lực bán vẫn tiếp diễn sang tháng 10. Theo tổ chức này, lợi suất trái phiếu chính phủ tăng, kỳ vọng về chính sách tiền tệ thắt chặt hơn và đồng USD mạnh lên đã gây áp lực tiêu cực lên tâm lý nhà đầu tư trên thị trường kim loại quý.

Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất vào tháng 9, cùng với các động thái tương tự từ các ngân hàng trung ương lớn khác, đã tạo ra những trở ngại đáng kể đối với các tài sản không mang lại lợi suất như vàng và bạc. Đồng thời, sự thay đổi mạnh mẽ trong các vị thế đầu cơ giá lên cũng góp phần làm gia tăng áp lực bán ra trong thời gian gần đây.

Tuy nhiên, WB đánh giá các yếu tố nền tảng của vàng vẫn tương đối vững chắc, đặc biệt là trong bối cảnh các nhà đầu tư và ngân hàng trung ương tiếp tục đa dạng hóa danh mục tài sản tài chính của họ.

Theo báo cáo, nhu cầu đầu tư và hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương chiếm khoảng một nửa tổng nhu cầu vàng toàn cầu trong 6 tháng đầu năm 2026. Cả hai nguồn cầu này được dự báo sẽ yếu đi trong 2 năm tới, nhưng vẫn là nền tảng vững chắc cho giá vàng.

WB ghi nhận rằng hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương đã bắt đầu tăng trở lại sau khi có dấu hiệu suy giảm vào đầu năm, cho thấy nhu cầu từ khu vực chính thức có thể tạo thêm động lực hỗ trợ giá.

Dù vậy, không phải phân khúc nào trên thị trường vàng cũng duy trì được sự ổn định. Nhu cầu vàng trang sức đã sụt giảm mạnh kể từ năm 2023, và WB dự báo mức tiêu thụ này sẽ tiếp tục yếu do giá cao khiến người mua e ngại.

Về phía nguồn cung, sản lượng khai thác vàng được dự báo chỉ tăng nhẹ, trong khi giá cao sẽ tiếp tục thúc đẩy hoạt động tái chế.

Trong khi vàng tiếp tục hưởng lợi từ các yếu tố nền tảng đầu tư mạnh mẽ, triển vọng đối với bạc lại phức tạp hơn do kim loại này chịu ảnh hưởng đáng kể từ nhu cầu công nghiệp. WB nhấn mạnh việc giá bạc đã giảm 14% trong quý 3 năm nay, khi tình trạng khan hiếm trên thị trường vật chất giảm bớt, đồng thời lãi suất cao gây áp lực lên nhu cầu đầu tư.

Trong thời gian tới, WB dự báo giá bạc ở mức cao sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp công nghiệp tìm cách giảm sự phụ thuộc vào kim loại quý này, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng mặt trời. Các nhà sản xuất đang ngày càng chú trọng vào việc cải thiện hiệu suất và thay thế bạc bằng các vật liệu kim loại gốc đồng trong các ứng dụng quang điện.

Đồng thời, giá cao hơn được dự báo sẽ gây áp lực lên mức tiêu thụ đồ trang sức và các sản phẩm bằng bạc. Tuy nhiên, WB cho rằng nhu cầu từ các lĩnh vực điện tử, trung tâm dữ liệu, ứng dụng ô tô và cơ sở hạ tầng năng lượng vẫn sẽ tiếp tục tăng, tạo ra sự hỗ trợ nhất định cho giá bạc.

Sản lượng khai thác bạc được dự báo chỉ tăng nhẹ, nhưng hoạt động tái chế được kỳ vọng sẽ mở rộng khi giá cao hơn khuyến khích người tiêu dùng và nhà sản xuất thu hồi nhiều bạc phế liệu hơn. Kết hợp với nhu cầu suy yếu, sự gia tăng nguồn cung này được dự báo sẽ dần làm giảm tình trạng khan hiếm trên thị trường đến năm 2028.

Mặc dù dự báo giá vàng và bạc sẽ giảm, WB cho rằng căng thẳng địa chính trị leo thang, đặc biệt là tại Trung Đông, có thể làm gia tăng nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn. Sự biến động mạnh hơn trên thị trường tài chính cùng với việc các ngân hàng trung ương đẩy mạnh mua vàng cũng có thể đẩy giá kim loại quý lên cao hơn các mức dự báo mà WB đưa ra.

Các chuyên gia phân tích của WB nhận định rủi ro giảm giá lớn nhất đối với vàng và bạc vẫn nằm ở chính sách tiền tệ thắt chặt hơn, đặc biệt là tại Mỹ. Lãi suất cao hơn dự kiến và đồng USD mạnh lên có thể làm suy giảm thêm sự quan tâm của nhà đầu tư đối với các tài sản không mang lại lợi suất như vàng và bạc.

WB cũng cảnh báo rằng tăng trưởng kinh tế toàn cầu yếu hơn có thể gây tổn hại đến nhu cầu bạc trong lĩnh vực công nghiệp, cùng hoạt động chốt lời và quá trình giảm đòn bẩy nhanh chóng có thể làm gia tăng áp lực bán trên thị trường kim loại quý.

Xét trên thị trường hàng hóa cơ bản nói chung, WB dự báo giá sẽ tăng 23% trong năm nay, chủ yếu do gián đoạn nguồn cung năng lượng và bất ổn địa chính trị, trước khi giảm 7% vào năm 2027.

Tuy nhiên, định chế này cảnh báo rằng triển vọng đó vẫn rất dễ thay đổi vì các cú sốc địa chính trị và thời tiết, đặc biệt là khi xung đột tại Trung Đông vẫn tiếp diễn và hiện tượng El Nino mạnh đe dọa sản xuất nông nghiệp. Báo cáo lưu ý rằng các rủi ro này có thể tác động cộng hưởng, tạo ra môi trường khó khăn hơn cho lạm phát toàn cầu và chính sách tiền tệ.

“Những trở ngại trên các phương diện này có thể dẫn đến tình trạng giá năng lượng duy trì ở mức cao và gây căng thẳng cho thị trường lương thực”, báo cáo của WB nhận xét.