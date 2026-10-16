Ngân hàng thanh lý loạt Mercedes-Benz cũ, có xe giá hơn 1,4 tỷ đồng

Mercedes-Benz là thương hiệu xe sang có nhiều mẫu xe xuất hiện trên thị trường ô tô cũ tại Việt Nam, từ sedan hạng C như C250, C300 AMG đến sedan hạng E như E180 và E300. Sau một thời gian sử dụng, giá xe giảm đáng kể so với thời điểm mua mới, giúp người mua có thể tiếp cận những mẫu xe sở hữu thiết kế sang trọng, động cơ mạnh và nhiều tiện nghi với số tiền thấp hơn.

Tuy nhiên, giá mua ban đầu không phản ánh toàn bộ chi phí sở hữu xe sang đã qua sử dụng. Các khoản bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế phụ tùng và sang tên có thể làm tăng đáng kể số tiền phải bỏ ra. Mới đây, trong danh sách tài sản do Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đưa ra đấu giá, có những mẫu xe được chào giá khởi điểm thấp hơn mặt bằng xe cùng đời.

Mercedes-Benz C250: Giá khởi điểm 253 triệu đồng

Chiếc Mercedes-Benz C250 màu xanh có biển kiểm soát 28A-136.06, số khung RLMWF4FXXFV001562 và số máy 27492030486872. Giấy đăng ký xe được cấp ngày 24/9/2021. Giá khởi điểm được ghi nhận là 253 triệu đồng.

Trên thị trường xe cũ, Mercedes-Benz C250 đời 2015 được chào bán khoảng 480-550 triệu đồng, tùy tình trạng và số km đã sử dụng. Nếu so với khoảng giá này, mức khởi điểm 253 triệu đồng thấp hơn khoảng 227-297 triệu đồng. Dù vậy, đây là so sánh giữa giá khởi điểm đấu giá và giá rao bán, chưa phải giá giao dịch thực tế của các xe có tình trạng tương đương.

Mercedes-Benz C250 thuộc thế hệ C-Class ra mắt tại Việt Nam từ năm 2015, sử dụng động cơ xăng 2.0L tăng áp, công suất khoảng 211 mã lực, mô-men xoắn cực đại 350Nm, kết hợp hộp số tự động 7 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Xe có thiết kế thanh lịch, nội thất bọc da, ghế trước chỉnh điện, điều hòa tự động hai vùng, màn hình giải trí trung tâm, khởi động bằng nút bấm và cửa sổ trời. Tùy phiên bản, xe có thể được trang bị gói ngoại thất AMG, mâm xe thể thao và hệ thống âm thanh cao cấp.

Ưu điểm của C250 là giá khởi điểm tương đối thấp so với mặt bằng xe cùng đời, trong khi vẫn có thiết kế và trang bị đặc trưng của một mẫu sedan hạng sang. Động cơ tăng áp cũng đem lại khả năng vận hành khá mạnh mẽ so với nhiều mẫu sedan phổ thông cùng tầm tiền.

Nhược điểm là tuổi xe đã cao, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh chi phí sửa chữa ở hệ thống làm mát, gầm, điều hòa, điện tử, động cơ và hộp số. Hồ sơ đấu giá hiện chưa cho biết số km, lịch sử bảo dưỡng, tình trạng vận hành hay dấu hiệu tai nạn, ngập nước, nên chưa thể xác định chiếc xe có thực sự đáng mua ở mức giá này hay không.

Mercedes-Benz C300 AMG 2017: Giá khởi điểm 741 triệu đồng

Một chiếc Mercedes-Benz C300 AMG sản xuất năm 2017 được VPBank đưa ra đấu giá với giá khởi điểm 741 triệu đồng. Xe mang biển kiểm soát 18A-275.97, số khung RLMWF4JX4HV003799 và số máy 27492031032223. Giấy đăng ký xe được cấp ngày 5/1/2022.

Trên thị trường xe cũ, Mercedes-Benz C300 AMG đời 2017 được chào bán trong khoảng 630-759 triệu đồng, tùy tình trạng, số km và lịch sử sử dụng. Như vậy, giá khởi điểm 741 triệu đồng nằm trong vùng giá rao bán của nhiều xe cùng đời, chưa tạo ra lợi thế rõ rệt nếu chỉ xét số tiền mua xe ban đầu.

C300 AMG đời 2017 sử dụng động cơ xăng 2.0L tăng áp, công suất khoảng 245 mã lực ở cấu hình phổ biến, kết hợp hộp số tự động và hệ dẫn động cầu sau. So với C250, xe có khả năng vận hành mạnh mẽ hơn, đồng thời sở hữu gói ngoại thất AMG với cản trước, cản sau và mâm xe mang phong cách thể thao. Khoang nội thất có thiết kế hướng đến người lái, cùng các trang bị tiện nghi và an toàn tùy cấu hình.

Ưu điểm của C300 AMG là động cơ mạnh, thiết kế thể thao và trang bị cao hơn nhiều mẫu sedan phổ thông cùng tầm giá. Với người cần một chiếc xe sang có khả năng tăng tốc tốt và kiểu dáng năng động, đây là mẫu xe đáng cân nhắc nếu tình trạng thực tế phù hợp.

Ngược lại, động cơ mạnh và trang bị phức tạp cũng khiến chi phí bảo dưỡng, sửa chữa có thể cao. Mức khởi điểm 741 triệu đồng không thấp hơn nhiều so với giá rao bán xe cùng đời, trong khi hồ sơ chưa công bố số km đã đi, tình trạng máy móc và lịch sử va chạm. Vì vậy, người mua cần kiểm tra kỹ xe và tính tổng chi phí sau đấu giá trước khi quyết định trả giá.

Mercedes-Benz E300: Giá khởi điểm 1,193 tỷ đồng

Một chiếc Mercedes-Benz E300 có biển kiểm soát 30G-535.77, số khung RLMZF8DX8KV003487 và số máy 26492030145812 được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm 1,193 tỷ đồng. Giấy đăng ký xe số 29 001816 cấp ngày 5/1/2023.

E-Class là dòng sedan hạng sang cỡ trung của Mercedes-Benz, có kích thước lớn hơn C-Class, hướng tới nhóm khách hàng cần không gian rộng rãi và nhiều tiện nghi. Với thế hệ E-Class W213, phiên bản E300 thường sử dụng động cơ xăng 2.0L tăng áp, công suất khoảng 258 mã lực và mô-men xoắn cực đại 370Nm, kết hợp hộp số tự động 9 cấp 9G-TRONIC và hệ dẫn động cầu sau. Xe có thiết kế sang trọng, bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình giải trí trung tâm, ghế bọc da, điều hòa tự động cùng các tính năng hỗ trợ lái và an toàn tùy phiên bản.

Ưu điểm của E300 là không gian cabin rộng hơn C-Class, động cơ có công suất cao và trang bị hướng đến sự tiện nghi. Đây có thể là lựa chọn phù hợp với người thường xuyên đi đường dài hoặc cần một mẫu sedan sang trọng phục vụ gia đình và công việc.

Nhược điểm là chi phí bảo dưỡng và thay thế phụ tùng có thể cao, nhất là khi xe đã qua nhiều năm sử dụng. Giá khởi điểm 1,193 tỷ đồng cũng là khoản đầu tư lớn, nên người mua cần so sánh với các xe E300 cùng đời, cùng phiên bản và có tình trạng tương đương. Hồ sơ hiện chưa nêu năm sản xuất, số km đã đi hay tình trạng vận hành, vì vậy chưa đủ căn cứ xác định mức giá này rẻ hơn thị trường bao nhiêu.

Mercedes-Benz E180: Giá khởi điểm 1,449 tỷ đồng

Chiếc Mercedes-Benz E180 màu xanh có biển kiểm soát 30G-780.42, số khung 7GX4LV003882 và số máy 491530269568. Giấy đăng ký xe cấp ngày 28/12/2021. Giá khởi điểm được đưa ra là 1,449 tỷ đồng.

Mercedes-Benz E180 được phân phối tại Việt Nam trong thế hệ E-Class W213 nâng cấp, sử dụng động cơ xăng 1.5L tăng áp, công suất khoảng 156 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250Nm, kết hợp hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động cầu sau.

So với các phiên bản E-Class sử dụng động cơ mạnh hơn, E180 có công suất thấp hơn nhưng vẫn sở hữu thiết kế, kích thước và nhiều tiện nghi đặc trưng của dòng sedan hạng sang cỡ trung. Trang bị có thể gồm màn hình giải trí trung tâm, bảng đồng hồ kỹ thuật số, ghế bọc da, điều hòa tự động và các hệ thống hỗ trợ an toàn tùy cấu hình.

Ưu điểm của E180 là không gian rộng rãi, kiểu dáng sang trọng và động cơ dung tích nhỏ hơn so với một số phiên bản E-Class cao cấp. Với người ưu tiên sự thoải mái, tiện nghi và hình ảnh của một mẫu sedan hạng sang hơn là khả năng vận hành thể thao, E180 có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Nhược điểm là công suất động cơ thấp hơn E300, đặc biệt khi cần tăng tốc nhanh hoặc chở đủ người và hành lý. Mức giá khởi điểm 1,449 tỷ đồng cũng cao hơn E300 trong cùng danh sách 256 triệu đồng. Tuy nhiên, chưa thể kết luận E180 đắt hơn thị trường nếu chưa xác định chính xác năm sản xuất, phiên bản, số km và tình trạng thực tế của chiếc xe.

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