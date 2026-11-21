Nhằm tiết kiệm chi phí vận hành, Kasikornbank cho phép nhân viên 45-59 tuổi nghỉ hưu sớm. Ảnh: KBank.

Kattiya Indaravijaya, CEO Kasikornbank, cho biết ngân hàng đang tìm cách nâng cao năng suất và kiểm soát chi phí khi nền kinh tế Thái Lan tăng trưởng chậm. Trong 5 năm qua, GDP của Thái Lan chỉ tăng trung bình 2,34% mỗi năm, thấp hơn các quốc gia trong khu vực như Malaysia và Việt Nam.

Theo bà Kattiya, những động lực tăng trưởng từng giúp Thái Lan phát triển không còn phù hợp với tình hình hiện tại. Điều này cũng đặt ra thách thức tương tự đối với Kasikornbank.

“Trong bối cảnh kinh tế như hiện nay, chúng tôi không thể chỉ nghĩ đến việc tăng doanh thu mà còn phải tính đến tiết kiệm chi phí”, bà chia sẻ với Fortune.

Trả thêm tiền để nhân viên nghỉ sớm

Một trong những biện pháp Kasikornbank triển khai là chương trình nghỉ hưu sớm tự nguyện mang tên 45 is the new 60 (tạm dịch: 45 tuổi là tuổi 60 mới).

Theo đó, nhân viên 45-59 tuổi có thể đăng ký nghỉ hưu trước tuổi, nhận khoản bồi thường theo chính sách thông thường cùng trợ cấp bổ sung tương đương tối đa 1 năm lương.

Chương trình hướng đến những nhân viên cảm thấy khó thích nghi với công nghệ mới hoặc không muốn tiếp tục đào tạo lại kỹ năng khi ngân hàng tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

“Những người nhận thấy công nghệ đang phát triển nhưng cảm thấy không thể học lại kỹ năng, hoặc không thoải mái với sự thay đổi, có thể lựa chọn gói hỗ trợ này”, Kattiya giải thích.

CEO Kattiya Indaravijaya đẩy mạnh ứng dụng AI nhằm nâng cao năng suất và tiết kiệm chi phí vận hành. Ảnh: Gems Pavilion.

Theo nữ CEO, chương trình được triển khai trong năm 2025 và thu hút nhiều nhân viên tham gia. Nhờ đó, chi phí nhân sự của ngân hàng trong năm 2026 giảm đáng kể.

Động thái diễn ra khi Kasikornbank điều chỉnh chiến lược kinh doanh nhằm nâng cao năng suất, giảm phụ thuộc vào nguồn thu lãi vay và mở rộng các dịch vụ tài chính.

Năm 2023, Kattiya giới thiệu chiến lược “3+1”, tập trung thúc đẩy tín dụng, tăng doanh thu phí dịch vụ, phát triển ngân hàng đa kênh và đầu tư vào đổi mới.

Đến năm 2025, chiến lược được mở rộng thành “3+1&P”, với chữ P đại diện cho productivity (năng suất). AI trở thành một trong những công cụ quan trọng để thực hiện mục tiêu này.

Dự án đầu tiên là hệ thống hướng dẫn vận hành tích hợp AI dành cho nhân viên tổng đài và chi nhánh ngân hàng. Theo Kattiya, Kasikornbank có hàng trăm sản phẩm tài chính và hàng nghìn trang tài liệu hướng dẫn xử lý các tình huống khác nhau.

Hệ thống AI có thể đọc những tài liệu này, sau đó hướng dẫn nhân viên về quy trình xử lý, giấy tờ khách hàng cần chuẩn bị và thông tin cần cung cấp. Công cụ giúp giảm thời gian tra cứu thủ công, cho phép nhân viên tập trung nhiều hơn vào hoạt động tư vấn và chăm sóc khách hàng.

Thận trọng với làn sóng AI

Thành lập năm 1945 với tên gọi Thai Farmers Bank, Kasikornbank hiện là một trong những tổ chức tài chính lớn nhất Thái Lan.

Ngân hàng đứng thứ 37 trong danh sách Southeast Asia 500 (500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á) do Fortune công bố. Năm 2025, Kasikornbank ghi nhận lợi nhuận 49,6 tỷ baht (khoảng 1,5 tỷ USD), cao nhất trong nhóm ngân hàng nội địa Thái Lan, theo The Nation.

Quá trình chuyển đổi công nghệ của ngân hàng bắt đầu nhiều năm trước làn sóng AI tạo sinh.

Năm 2016, Kasikornbank thành lập Kasikorn Business-Technology Group (KBTG), công ty công nghệ trực thuộc ngân hàng, chuyên phát triển sản phẩm số và quản lý hạ tầng kỹ thuật.

Trước làn sóng AI, nhiều nhân sự lớn tuổi đối mặt với áp lực học kỹ năng mới để thích nghi với sự thay đổi của công nghệ. Ảnh minh họa: Felicity Tai/Pexels.

KBTG hiện có khoảng 2.000 nhân viên, hoạt động trong môi trường mang đặc trưng của doanh nghiệp công nghệ, với trang phục thoải mái và không gian làm việc linh hoạt.

Đơn vị này tham gia phát triển K PLUS, ứng dụng ngân hàng số ra mắt năm 2018, hiện có hơn 24 triệu người dùng và chiếm khoảng 30% thị phần thanh toán kỹ thuật số và ngân hàng di động tại Thái Lan.

Năm 2024, KBTG tiếp tục giới thiệu AINU, nền tảng xác minh danh tính kỹ thuật số ứng dụng AI, đồng thời cung cấp giải pháp này cho các ngân hàng nhỏ hơn.

Dù đầu tư vào công nghệ, Kattiya cho biết Kasikornbank không đặt mục tiêu tiên phong trong mọi ứng dụng AI.

Ngay cả khi hội đồng quản trị mong muốn ngân hàng nhanh chóng đón đầu công nghệ, bà cho rằng việc quan sát và học hỏi kinh nghiệm của các tập đoàn lớn như Google sẽ giúp giảm rủi ro triển khai.

Hiện Kasikornbank tiếp tục thử nghiệm AI ở quy mô nhỏ, đồng thời theo dõi những tiến bộ công nghệ trước khi mở rộng ứng dụng.

“Chúng tôi muốn bảo đảm đường ray đã sẵn sàng trước khi bước lên chuyến tàu cao tốc”, nữ CEO nói.