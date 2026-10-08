Ngân hàng tạo mọi điều kiện, mở đường cho doanh nghiệp Đà Nẵng tăng tốc

Doanh nghiệp nói gì về “điểm nghẽn” vốn?

Sáng 8/10, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức Hội nghị “Khơi thông dòng vốn - đồng hành cùng Đà Nẵng tăng trưởng”. Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng và Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Đoàn Thái Sơn đồng chủ trì.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng và Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đoàn Thái Sơn đồng chủ trì - Ảnh: C. Thái

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh Đà Nẵng đang có nhiều tín hiệu tích cực về tăng trưởng nhưng cũng đứng trước áp lực lớn về vốn trong những tháng cuối năm.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng phát biểu khai mạc hội nghị - Ảnh: C. Thái

Theo Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng, 9 tháng năm 2026, GRDP Đà Nẵng tăng 10,31%, riêng quý III tăng 11,83%. Du lịch, thương mại tăng khoảng 25%, thu ngân sách đã vượt dự toán năm.

Đà Nẵng đặt mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên trong năm 2026, đồng nghĩa quý IV phải đạt mức tăng 13,6%. Để thực hiện mục tiêu này, nền kinh tế cần khoảng 35.000 tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội trong quý IV. Trong đó, dòng vốn tín dụng được kỳ vọng đóng vai trò quan trọng, nhất là đối với khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đoàn Thái Sơn phát biểu tại hội nghị - Ảnh: C. Thái

Tại hội nghị, đại diện các hiệp hội và doanh nghiệp tập trung phản ánh những vướng mắc trong tiếp cận vốn. Một số doanh nghiệp cho rằng dù nhu cầu vốn cho mở rộng sản xuất, đầu tư dự án là rất lớn, nhưng quá trình tiếp cận tín dụng vẫn có thể gặp trở ngại khi dự án chưa hoàn tất các thủ tục liên quan đến đất đai, đầu tư, xây dựng hoặc khi tài sản bảo đảm chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu.

Đây cũng là vấn đề được ngành Ngân hàng nhìn nhận khá rõ. Theo Giám đốc NHNN chi nhánh Khu vực 9 Lê Anh Xuân, đến cuối tháng 9/2026, dư nợ tín dụng trên địa bàn ước khoảng 712.540 tỷ đồng, tăng 5,15% so với cuối năm 2025. Trong đó, dư nợ cho vay bằng đồng Việt Nam đạt 693.780 tỷ đồng, tăng 4,17%; dư nợ ngoại tệ đạt 18.760 tỷ đồng, tăng 60,65%. Dư nợ ngắn hạn đạt 367.234 tỷ đồng, tăng 5,04%, trong khi dư nợ trung và dài hạn đạt 345.306 tỷ đồng, tăng 5,26%.

Ông Lê Anh Xuân, Giám đốc NHNN chi nhánh Khu vực 9 báo cáo hoạt động ngành Ngân hàng tại hội nghị - Ảnh: C. Thái

Đáng chú ý, theo ông Lê Anh Xuân, đến cuối tháng 8/2026, dư nợ các thành phần kinh tế trên địa bàn khoảng 706.578 tỷ đồng. Hệ thống ngân hàng đang tiếp tục đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế, song khả năng hấp thụ vốn của từng doanh nghiệp, từng dự án vẫn phụ thuộc vào mức độ hoàn thiện pháp lý và sức khỏe tài chính.

Thực tế, 9 tháng qua, các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã tổ chức khoảng 750 buổi gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp, giải ngân cho vay mới khoảng 23.500 tỷ đồng cho hơn 2.000 doanh nghiệp. Những con số này cho thấy dòng vốn đang được mở rộng, nhưng để vốn chảy mạnh hơn trong quý IV, việc tháo gỡ các điểm nghẽn từ cả hai phía là rất cần thiết.

Ngân hàng cam kết tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận vốn

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đoàn Thái Sơn đánh giá cao việc Đà Nẵng tổ chức đối thoại trực tiếp với cộng đồng doanh nghiệp về giải pháp tín dụng.

Theo Phó Thống đốc, NHNN đang điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt; chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí, ổn định mặt bằng lãi suất và phấn đấu giảm lãi suất cho vay trong điều kiện phù hợp.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa phát biểu - Ảnh: C. Thái

Trong điều hành tín dụng, NHNN tiếp tục tạo dư địa để các TCTD chủ động cấp vốn cho sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên và những động lực tăng trưởng, trên nguyên tắc an toàn, hiệu quả và phù hợp khả năng hấp thụ vốn. Đến ngày 1/10/2026, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế gần 20,7 triệu tỷ đồng, tăng 11,31% so với cuối năm 2025.

Sau buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với NHNN và hệ thống TCTD, các ngân hàng thương mại công bố các chương trình tín dụng với tổng quy mô trên 400.000 tỷ đồng, lãi suất cho vay giảm từ 1-2%/năm hướng tới các đối tượng ưu tiên và động lực tăng trưởng. Đến ngày 6/10, các ngân hàng đã giải ngân khoảng 18.600 tỷ đồng cho 12.900 lượt khách hàng.

Bà Nguyễn Linh Phương, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ thuộc NHNN phát biểu, giải đáp những vấn đề liên quan các chính sách, chương trình cho vay mà doanh nghiệp quan tâm - Ảnh C. Thái

Riêng với Đà Nẵng, Phó Thống đốc Đoàn Thái Sơn cho biết, NHNN chi nhánh Khu vực 9 đã chủ động theo dõi tình hình huy động vốn, tín dụng, lãi suất; tăng cường phối hợp với các sở, ngành để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, Phó thống đốc cũng chỉ rõ những nguyên nhân khiến một số doanh nghiệp chưa thể tiếp cận vốn như kỳ vọng.

“Những khó khăn trong tiếp cận vốn chủ yếu liên quan đến năng lực tài chính, dòng tiền, tài sản bảo đảm, hồ sơ pháp lý, hiệu quả và phương án trả nợ của dự án”, Phó Thống đốc nói.

Một số dự án còn vướng mắc về đầu tư, đất đai, xây dựng, khiến điều kiện và khả năng tiếp cận vốn tín dụng bị ảnh hưởng.

Ông Nguyễn Xuân Bắc, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng thuộc NHNN phát biểu giải đáp những vẫn đề liên quan đến tín dụng, lãi suất, thu tục vay vốn - Ảnh C. Thái

Theo Phó Thống đốc, tín dụng ngân hàng là nguồn lực tài chính quan trọng nhưng không thể là nguồn vốn duy nhất cho mọi nhu cầu phát triển. Với những dự án quy mô lớn, thời gian đầu tư dài, cần cơ cấu nguồn vốn hợp lý giữa vốn chủ sở hữu, tín dụng ngân hàng, đầu tư công, PPP, ODA và các nguồn lực hợp pháp khác. Đặc biệt, việc tháo gỡ điểm nghẽn tín dụng phải đi cùng với hoàn thiện các điều kiện của dự án.

“Thực tế cho thấy, dự án càng đầy đủ về pháp lý, rõ về tiến độ, rõ về phương án tài chính thì TCTD càng có cơ sở để thẩm định và quyết định cấp tín dụng nhanh chóng, an toàn và hiệu quả”, Phó Thống đốc Đoàn Thái Sơn nhấn mạnh.

Đưa vốn đến đúng địa chỉ

Để đáp ứng nhu cầu vốn trong những tháng cuối năm, Đà Nẵng đang chủ động tạo “địa chỉ” cho dòng vốn. Theo Giám đốc Sở Tài chính Trần Thị Thanh Tâm, quý IV, thành phố cần khoảng 35.000 tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội. Trong đó, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước cần khoảng 19.100 tỷ đồng; nhu cầu vốn tín dụng ước khoảng 15.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong quý IV có 28 dự án quy mô lớn dự kiến khởi công với tổng vốn gần 71.900 tỷ đồng và 72 dự án đang triển khai với tổng vốn khoảng 362.500 tỷ đồng. Đây là những dự án có thể tạo thêm dư địa để tín dụng tham gia nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp lý và khả năng hấp thụ vốn.

Đà Nẵng dự kiến công khai danh mục các dự án đủ điều kiện pháp lý có nhu cầu vay vốn. Các sở, ngành có trách nhiệm xác nhận tình trạng pháp lý của dự án và nghĩa vụ tài chính về đất đai trong thời hạn 7 ngày làm việc khi ngân hàng đề nghị.

Về phía ngành Ngân hàng, Phó Thống đốc Đoàn Thái Sơn đề nghị các TCTD tiếp tục đơn giản hóa thủ tục, hồ sơ vay vốn trong khuôn khổ pháp luật; đẩy mạnh chuyển đổi số, tiết giảm chi phí và tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận tín dụng.

Nhiều doanh nghiệp đã được các NHTM ký kết tài trợ tín dụng ngay tại hội nghị lần này - Ảnh C. Thái

Các ngân hàng cần chủ động cân đối nguồn vốn, tập trung tín dụng vào sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, dự án trọng điểm, tín dụng xanh và những động lực tăng trưởng mới; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp.

Phó Thống đốc cũng đề nghị NHNN chi nhánh Khu vực 9 phối hợp với thành phố rà soát nhu cầu vốn đối với các chương trình, công trình, dự án quan trọng; phân định rõ đâu là vướng mắc về tín dụng, đâu là vướng mắc thuộc các lĩnh vực khác để chuyển đúng cơ quan xử lý.

Với doanh nghiệp, yêu cầu đặt ra là chủ động nâng cao năng lực tài chính, minh bạch thông tin, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, phương án tài chính và kế hoạch trả nợ. Việc tiếp cận ngân hàng sớm ngay từ giai đoạn chuẩn bị dự án cũng giúp hai bên chủ động nhận diện những điều kiện cần hoàn thiện.

Từ góc độ địa phương, việc tháo gỡ thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng và các điều kiện pháp lý sẽ giúp dự án nhanh chóng đạt trạng thái đủ điều kiện triển khai.

Khi chính quyền tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý, doanh nghiệp nâng cao năng lực hấp thụ vốn và ngân hàng chủ động tạo điều kiện tiếp cận tín dụng, dòng vốn sẽ có thêm cơ hội đi nhanh hơn vào hoạt động sản xuất, đầu tư. Đây là nền tảng để Đà Nẵng thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao trong những tháng cuối năm và tạo dư địa cho giai đoạn 2026-2030.