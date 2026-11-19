Theo Báo cáo cập nhật ngành ngân hàng quý III/2026 của Công ty cổ phần Xếp hạng Tín nhiệm S&I (S&I Ratings), tăng trưởng thu nhập hoạt động của các ngân hàng niêm yết tiếp tục tăng tốc trong quý III. Tổng thu nhập hoạt động (TOI) của 27 ngân hàng niêm yết đạt 221.900 tỷ đồng trong quý III/2026, tăng 22,9% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, TOI đạt 629.400 tỷ đồng, tăng 19,1% so với cùng kỳ. Mức tăng này cao hơn đáng kể so với 17,1% trong 6 tháng và 15,3% trong quý I, cho thấy đà tăng trưởng thu nhập của ngành được cải thiện qua từng quý.

Theo S&I Ratings, động lực chính đến từ thu nhập lãi thuần tăng 17,7% so với cùng kỳ, cao gần gấp đôi mức tăng 9,3% của cùng kỳ 9 tháng năm 2025. Bên cạnh đó, thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng mạnh 62,9%.

Thu nhập ngoài lãi tăng gần 40%

Đáng chú ý, thu nhập ngoài lãi đang trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy kết quả kinh doanh của các ngân hàng. Tổng thu nhập ngoài lãi của 27 ngân hàng niêm yết đạt 53.000 tỷ đồng trong quý III/2026, tăng 38,4% so với cùng kỳ. Động lực chủ yếu đến từ hoạt động dịch vụ và kinh doanh ngoại hối, trong khi lợi nhuận từ mua bán chứng khoán tiếp tục suy giảm.

Trong đó, thu thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 29.900 tỷ đồng, tăng tới 77% so với cùng kỳ. Riêng Sacombank, LPBank và Nam A Bank đóng góp hơn 55% mức tăng của khoản thu này. Sacombank ghi nhận thu nhập dịch vụ hơn 4.200 tỷ đồng trong quý III, gấp 6,3 lần cùng kỳ. Theo S&I Ratings, mức tăng chủ yếu đến từ phí thỏa thuận hợp tác với nhóm khách hàng doanh nghiệp lớn.

Tại Nam A Bank và LPBank, thu nhập từ phí dịch vụ lần lượt tăng 6,8 lần và 4 lần so với cùng kỳ. Một nguồn thu ngoài lãi khác cũng ghi nhận diễn biến tích cực là hoạt động bảo hiểm. Một số ngân hàng có hệ sinh thái tài chính đa dạng ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể, trong đó Techcombank tăng 155%, VPBank tăng 45% và MB tăng 18%.

Vietcombank dẫn đầu thu nhập ngoại hối

Hoạt động kinh doanh ngoại hối tiếp tục đóng góp tích cực vào thu nhập ngoài lãi của các ngân hàng. Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối đạt 7.400 tỷ đồng trong quý III/2026, tăng 38% so với cùng kỳ. Vietcombank tiếp tục dẫn đầu với 2.600 tỷ đồng thu nhập từ hoạt động này, tăng 101%.

Ở chiều ngược lại, lợi nhuận từ mua bán chứng khoán tiếp tục suy giảm, cho thấy tăng trưởng thu nhập ngoài lãi hiện tập trung chủ yếu vào dịch vụ và ngoại hối. Bên cạnh đó, thu hồi các khoản nợ xấu đã xử lý tiếp tục là nguồn thu nhập đáng kể của ngành ngân hàng. Khoản thu này đạt 11.200 tỷ đồng trong quý III/2026.

Tuy nhiên, tốc độ tăng đã chậm lại đáng kể. Thu nhập từ thu hồi nợ xấu chỉ tăng 0,8% so với cùng kỳ và giảm 2,2% so với quý II.

Theo S&I Ratings, diễn biến này diễn ra trong bối cảnh thanh khoản trên thị trường bất động sản suy yếu khi mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao, qua đó ảnh hưởng đến khả năng thu hồi và xử lý các khoản nợ xấu liên quan đến lĩnh vực này.