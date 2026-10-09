Ngân hàng tăng vốn, mở rộng dư địa tăng trưởng

Theo tính toán của Reuters dựa trên các công bố côngkhai và báo cáo của Fitch Ratings, các đợt chào bán cổ phiếu của ngân hàng ViệtNam có thể huy động gần 7 tỷ USD vào cuối năm 2027. Fitch nhận định đây nhiềukhả năng sẽ là làn sóng huy động vốn lớn nhất từ trước đến nay của ngành ngânhàng Việt Nam.

Triển vọng huy động vốn được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố, từ việc hạn mức vayvốn nước ngoài của các ngân hàng được nâng 11% trong năm nay lên 6,1 tỷ USD,đến khả năng mở rộng sở hữu nước ngoài tại một số ngân hàng.

Theo hai nguồn tin thân cận được Reuters dẫn lời, hai ngânhàng nước ngoài đang đàm phán đầu tư vốn với các đối tác Việt Nam. Lợi nhuận từcác khoản đầu tư tài chính và cơ hội tiếp cận thị trường tiêu dùng tăng trưởngnhanh, trong đó có các sản phẩm bảo hiểm, là những yếu tố thúc đẩy các tổ chứcnày mở rộng hoạt động tại Việt Nam.

VPBank đã hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, nâng vốn điều lệ từ 79.339 tỷ đồng lên 100.000 tỷ đồng. Đây là giai đoạn đầu trong kế hoạch tăng vốn năm 2026. Ngân hàng dự kiến tiếp tục chào bán riêng lẻ hơn 624 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của VPBank có thể tăng lên khoảng 106.244 tỷ đồng.

MB cũng đã hoàn tất đợt chào bán hơn 805 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong tháng 9/2026, bổ sung gần 8.055 tỷ đồng và nâng vốn điều lệ lên 100.687,5 tỷ đồng. Với kết quả này, MB trở thành ngân hàng nội địa đầu tiên vượt mốc 100.000 tỷ đồng vốn điều lệ.

Trong khi đó, MSB đã hoàn tất phát hành 624 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, nâng vốn điều lệ lên 37.440 tỷ đồng. Ngân hàng tiếp tục lên kế hoạch chào bán 936 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, dự kiến huy động 9.360 tỷ đồng và đưa vốn điều lệ lên 46.800 tỷ đồng.

Các ngân hàng tăng vốn nhằm củng cố năng lực tài chính, mở rộng dư địa tăng trưởng và nâng cao khả năng cạnh tranh.

Theo báocáo cập nhật ngànhngân hàng nửa đầunăm 2026 của GuotaiHaitong Việt Nam, lợinhuận trước thuế của28 ngân hàng trongphạm vi theo dõiđạt 206.200 tỷ đồng, tăng 19,6%so với cùng kỳnăm trước. Thu nhậphoạt động tăng 16,8%,trong đó thu nhậplãi thuần tăng 17,1%.

Những kếtquả này cho thấy hoạt động kinh doanh của nhóm ngân hàng được theo dõi duy trìđà tăng trưởng trong nửa đầu năm. Cùng với nhu cầu tín dụng, khả năng tạo lợinhuận là một trong những cơ sở để các nhà băng tiếp tục đầu tư, mở rộng quy môvà củng cố nền tảng tài chính.

Trong báocáo ngành ngân hàng mới công bố đầu tháng 10/2026, SSI Research cũng đánh giátriển vọng lợi nhuận ngành tiếp tục được hỗ trợ bởi tăng trưởng tín dụng, sựphục hồi của biên lãi ròng tại một số ngân hàng và thu nhập phí cải thiện.

Bên cạnhđó, bổ sung vốn giúp ngân hàng có thêm điều kiện đầu tư vào công nghệ, nâng cấphệ thống quản trị, phát triển các kênh giao dịch số và mở rộng hệ sinh tháidịch vụ. Đây là những hướng đi có thể hỗ trợ nâng cao năng suất, cải thiện trảinghiệm khách hàng và tăng khả năng cạnh tranh trong dài hạn.