Ngân hàng tăng trưởng lợi nhuận nhờ hoạt động kinh doanh cốt lõi

Vietcombank, VietinBank, MSB và TPBank đều ghi nhận lợi nhuận tăng so với cùng kỳ. (Ảnh minh họa)

Kết quả kinh doanh quý 3/2026 cho thấy nhiều ngân hàng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận, trong đó hoạt động kinh doanh cốt lõi đóng vai trò chủ đạo.

Theo TTXVN, tại Vietcombank, lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt 11.200 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ. Lũy kế đến hết tháng 9, lợi nhuận trước thuế đạt 40.440 tỷ đồng, tăng 22%. Động lực chính đến từ thu nhập lãi thuần tăng 35%, lên gần 57.200 tỷ đồng. Tổng thu nhập hoạt động đạt gần 73.000 tỷ đồng, tăng 37%.

Tuy nhiên, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng mạnh. Lũy kế 9 tháng, khoản chi này lên gần 9.200 tỷ đồng, gấp gần 4 lần cùng kỳ. Riêng quý 3, ngân hàng trích lập gần 6.200 tỷ đồng, gấp 8 lần cùng kỳ. Cuối tháng 9, tỷ lệ nợ xấu của Vietcombank tăng từ 0,58% lên 0,71%.

Trong khi đó, VietinBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt 13.689 tỷ đồng, tăng 29%; lợi nhuận sau thuế đạt 10.871 tỷ đồng, tăng 27,7%. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế đạt gần 39.557 tỷ đồng, tăng gần 34%. Thu nhập lãi thuần đạt 61.931 tỷ đồng, tăng 27,7%. Dù vậy, chi phí trả lãi tiền gửi cũng tăng 47,8%, lên 68.889 tỷ đồng.

Ở khối ngân hàng tư nhân, MSB đạt 2.017 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý 3, tăng 27,1%. Lũy kế đến hết tháng 9, lợi nhuận trước thuế đạt 5.440 tỷ đồng, tăng 14,3%. Thu nhập lãi thuần tăng 21,7%, lên 9.621 tỷ đồng.

Cùng kỳ, TPBank ghi nhận lợi nhuận lũy kế 9 tháng đạt 7.464 tỷ đồng, tăng 23,4%, hoàn thành 72% kế hoạch năm. Thu nhập thuần từ dịch vụ đạt 3.559 tỷ đồng, tăng 21,3%. Tổng tài sản cuối tháng 9 đạt sát 600.000 tỷ đồng, tăng 17,9% so với cuối năm 2025. Đáng chú ý, tỷ lệ nợ xấu hợp nhất theo Thông tư 31 ở mức 1,52%, giảm 0,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ.