Ngân hàng tăng tốc cung ứng vốn, tiếp sức doanh nghiệp cuối năm. (Ảnh: Vietnam+)

Những tháng cuối năm là thời điểm doanh nghiệp tăng nhu cầu vốn để nhập nguyên vật liệu, hoàn thiện đơn hàng, thanh toán chi phí đầu vào và chuẩn bị nguồn hàng phục vụ thị trường Tết. Cùng với đó, tiến độ triển khai các dự án đầu tư công, công trình hạ tầng được đẩy nhanh cũng kéo theo nhu cầu vốn lưu động và vốn trung, dài hạn.

Trong bối cảnh này, các ngân hàng đang đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu vốn gia tăng của nền kinh tế và giảm mặt bằng lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, trong khi vẫn phải bảo đảm an toàn hệ thống.

Tín dụng tăng tốc, vốn ưu đãi hướng vào sản xuất

Theo Ngân hàng Nhà nước, đến ngày 13/11/2026, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt khoảng 21 triệu tỷ đồng, tăng 13,26% so với cuối năm 2025. Khảo sát xu hướng kinh doanh quý 4/2026 của Ngân hàng Nhà nước cho thấy các tổ chức tín dụng nâng kỳ vọng tăng trưởng tín dụng cả năm lên 16,4%, phản ánh nhu cầu vốn tiếp tục gia tăng.

Ông Đào Văn Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Dự báo, Thống kê, Ngân hàng Nhà nước cho hay chương trình tín dụng ưu đãi dành cho các động lực tăng trưởng và doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được 20 ngân hàng thương mại triển khai, với tổng quy mô khoảng 416.000 tỷ đồng, phục vụ 33.000 lượt khách hàng.

Đón nhu cầu vốn cuối năm, nhiều ngân hàng tiếp tục triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi quy mô lớn.

Tại BIDV, trong quý 4/2026, ngân hàng triển khai 14 chương trình tín dụng ưu đãi với tổng doanh số giải ngân dự kiến khoảng 500.000 tỷ đồng.

Nổi bật là chương trình tín dụng ngắn hạn VND quy mô 100.000 tỷ đồng, lãi suất từ 6%/năm, thấp hơn tối đa 2 điểm phần trăm so với lãi suất thông thường. Các chương trình còn lại tập trung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp FDI, kinh tế xanh, công nghệ cao, nhà ở xã hội và khách hàng cá nhân.

BIDV cũng giảm 0,5 điểm phần trăm lãi suất huy động niêm yết đối với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên kể từ ngày 21/10, tạo cơ sở điều chỉnh giảm lãi suất cho vay thả nổi. Dự kiến đến cuối năm, hơn 300.000 tỷ đồng dư nợ hiện hữu sẽ được giảm lãi suất, giúp khách hàng tiết kiệm chi phí tài chính.

Tại Agribank, bà Phùng Thị Bình - Phó Tổng Giám đốc cho biết ngân hàng đã triển khai 24 chương trình tín dụng ưu đãi với tổng quy mô 600.000 tỷ đồng, dư nợ khoảng 300.000 tỷ đồng. Lãi suất các chương trình thấp hơn 2%-2,5% so với mức cho vay thông thường.

Trong những tháng cuối năm, Agribank dự kiến triển khai 11 chương trình ưu đãi quy mô 425.000 tỷ đồng, với lãi suất giảm 1,5-3 điểm phần trăm so với lãi suất cho vay bình quân.

Agribank đã triển khai 24 chương trình tín dụng ưu đãi với tổng quy mô 600.000 tỷ đồng, dư nợ khoảng 300.000 tỷ đồng. (Ảnh: Vietnam+)

Trong khi đó, TPBank dành hạn mức 5.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực xây lắp, điện, viễn thông, dược phẩm, vật tư y tế và xuất nhập khẩu. Lãi suất tháng đầu tiên từ 7,5%/năm, thời gian hưởng ưu đãi tối đa ba tháng.

Các chương trình được triển khai nhằm bổ sung vốn lưu động, hỗ trợ doanh nghiệp thanh toán chi phí đầu vào, duy trì sản xuất và thực hiện đơn hàng đúng tiến độ.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình kết nối ngân hàng-doanh nghiệp cũng ghi nhận kết quả đáng chú ý.

Theo ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2, trong 10 tháng năm 2026, chương trình đã giải ngân 506.700 tỷ đồng, đạt 86% kế hoạch, hỗ trợ 191.187 khách hàng.

Cùng với đó, chương trình cho vay bình ổn thị trường ghi nhận doanh số 22.500 tỷ đồng, dư nợ 7.728 tỷ đồng, tăng 16,6% so với cuối năm 2025, hỗ trợ 33 doanh nghiệp.

Đáng chú ý, 8 ngân hàng tham gia chương trình kích cầu “Vibrant HCMC” với các gói tín dụng tiêu dùng quy mô trên 10.000 tỷ đồng, kết hợp ưu đãi thanh toán nhằm thúc đẩy mua sắm, tiêu dùng và phát triển thương mại, dịch vụ dịp cuối năm.

Cân đối nguồn vốn, bảo đảm giảm lãi suất bền vững

Mặc dù tín dụng đang tăng tốc, việc đáp ứng nhu cầu vốn cuối năm cũng đặt ra áp lực lớn đối với các ngân hàng trong cân đối thanh khoản và chi phí huy động.

Theo khảo sát của Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng kỳ vọng huy động vốn năm 2026 tăng bình quân khoảng 14,3%, thấp hơn mức tăng trưởng tín dụng dự kiến 16,4%. Khoảng cách 2,1% đòi hỏi các ngân hàng phải chủ động bổ sung nguồn vốn, cân đối kỳ hạn và kiểm soát rủi ro.

Trong khi đó, thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, nhiều ngân hàng đã điều chỉnh giảm lãi suất huy động khoảng 0,5%-0,7%/năm, tập trung vào các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, nhằm tạo dư địa giảm lãi suất cho vay.

Tuy nhiên, lãi suất huy động giảm không đồng nghĩa chi phí vốn của ngân hàng có thể giảm ngay. Những khoản tiền gửi đã huy động trước đó vẫn phải trả lãi theo hợp đồng, tạo độ trễ trong quá trình điều chỉnh lãi suất cho vay.

Theo SSI Research, lãi suất cho vay giảm chậm hơn lãi suất huy động do áp lực chi phí vốn và chênh lệch giữa tăng trưởng tín dụng với huy động.

Thạc sĩ Trần Trọng Triết, chuyên gia phân tích tài chính-ngân hàng cho rằng khi tín dụng tăng nhanh hơn huy động, các ngân hàng không chỉ phải tìm thêm nguồn vốn mà còn cần cân đối chi phí, kỳ hạn và chất lượng tín dụng. Việc tăng lãi suất huy động để thu hút tiền gửi có thể tạo áp lực ngược lên lãi suất cho vay.

Do đó, các tổ chức tín dụng cần nâng cao hiệu quả hoạt động, tiết giảm chi phí và ưu tiên dòng vốn cho những phương án sản xuất, kinh doanh có khả năng tạo doanh thu, dòng tiền và bảo đảm trả nợ.

Về phía cơ quan điều hành, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chủ động hỗ trợ thanh khoản thông qua nghiệp vụ thị trường mở, tái cấp vốn và hoán đổi ngoại tệ sang đồng Việt Nam. Đáng chú ý, nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 6 tháng đã được triển khai nhằm hỗ trợ nguồn vốn tương đối dài hơi cho các tổ chức tín dụng.

Ngân hàng Nhà nước đồng thời yêu cầu các ngân hàng tiếp tục giảm chi phí hoạt động, thực hiện các giải pháp giảm mặt bằng lãi suất và hướng tín dụng vào sản xuất, kinh doanh, những lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng.

Về dài hạn, ông Nguyễn Hữu Hiệu, Tổng Giám đốc FiinGroup cho rằng cần phát triển các kênh huy động vốn như thị trường trái phiếu doanh nghiệp và cổ phiếu, qua đó giảm sự phụ thuộc quá lớn của nền kinh tế vào tín dụng ngân hàng.

Trong bối cảnh nhu cầu vốn tiếp tục gia tăng, việc mở rộng tín dụng cần gắn với kiểm soát chất lượng khoản vay và khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp. Khi nguồn vốn được phân bổ đúng địa chỉ, chi phí vay hợp lý và các ngân hàng duy trì được an toàn hoạt động, tín dụng không chỉ đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh trước mắt mà còn tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong năm 2027./.