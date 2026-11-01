Ngân hàng tăng lợi nhuận nhờ hoạt động kinh doanh cốt lõi. (Ảnh: Vietnam+)

Kết quả kinh doanh quý 3/2026 cho thấy Vietcombank, VietinBank, MSB và TPBank tiếp tục tăng trưởng lợi nhuận, với động lực chủ yếu từ hoạt động cốt lõi. Tuy nhiên, chi phí vốn và dự phòng rủi ro tín dụng gia tăng cũng tạo áp lực lên hiệu quả kinh doanh của một số ngân hàng.

Cụ thể, Vietcombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt 11.200 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ. Lũy kế đến hết tháng Chín, lợi nhuận trước thuế đạt 40.440 tỷ đồng, tăng 22%.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ thu nhập lãi thuần, tăng 35%, lên gần 57.200 tỷ đồng. Kinh doanh ngoại hối mang về hơn 6.400 tỷ đồng, trong khi lãi từ hoạt động khác đạt trên 5.900 tỷ đồng. Tổng thu nhập hoạt động theo đó đạt gần 73.000 tỷ đồng, tăng 37%.

Tuy nhiên, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng mạnh đã thu hẹp đà tăng lợi nhuận. Lũy kế đến hết tháng 9, khoản chi này lên gần 9.200 tỷ đồng, gấp gần 4 lần cùng kỳ. Riêng quý 3, ngân hàng trích lập gần 6.200 tỷ đồng, gấp 8 lần cùng kỳ, khiến lợi nhuận trong quý gần như không tăng.

Cuối tháng Chín, tổng tài sản của Vietcombank đạt khoảng 2,68 triệu tỷ đồng, tăng gần 10% so với đầu năm; dư nợ cho vay vượt 1,81 triệu tỷ đồng, tăng 8,5%. Tỷ lệ nợ xấu tăng từ 0,58% lên 0,71%.

Tại VietinBank, lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt 13.689 tỷ đồng, tăng 29%; lợi nhuận sau thuế đạt 10.871 tỷ đồng, tăng 27,7%.

Trong quý, thu nhập lãi thuần tăng 27%, lên hơn 21.800 tỷ đồng. Thu nhập từ dịch vụ tăng gần 57%, đạt 2.487 tỷ đồng; lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng 114%, lên 1.170 tỷ đồng.

Lũy kế đến hết tháng Chín, VietinBank đạt gần 39.557 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng gần 34%. Thu nhập lãi thuần đạt 61.931 tỷ đồng, tăng 27,7%. Tuy nhiên, chi phí trả lãi tiền gửi cũng tăng 47,8%, lên 68.889 tỷ đồng.

Tổng tài sản của ngân hàng cuối tháng Chín đạt hơn 2,95 triệu tỷ đồng; dư nợ cho vay hơn 2,14 triệu tỷ đồng và tiền gửi khách hàng đạt 1,94 triệu tỷ đồng. Tổng nợ xấu ở mức 25.781 tỷ đồng, tỷ lệ bao phủ nợ xấu khoảng 160%.

(Ảnh: Vietnam+)

Ở khối ngân hàng tư nhân cũng có sự bứt phá mạnh. MSB ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý đạt 2.017 tỷ đồng, tăng 27,1%; lợi nhuận sau thuế đạt 1.649 tỷ đồng, tăng 29,4%.

Lũy kế đến hết tháng Chín, lợi nhuận trước thuế đạt 5.440 tỷ đồng, tăng 14,3%. Thu nhập lãi thuần tăng 21,7%, lên 9.621 tỷ đồng, trong khi lãi từ dịch vụ và kinh doanh ngoại hối lần lượt giảm 23,7% và 72,8%.

Tại ngày 30/09/2026, tổng tài sản hợp nhất của MSB đạt gần 440.000 tỷ đồng, tăng hơn 7,9% so với cuối năm 2025. Dư nợ cho vay khách hàng đạt gần 233.000 tỷ đồng, tăng 13,5%; tiền gửi khách hàng đạt gần 217.400 tỷ đồng, tăng khoảng 10,5% so với cuối năm 2025. Trong cơ cấu tiền gửi, mảng tiền gửi của khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) chiếm tỷ trọng lớn, đạt 134.000 tỷ đồng tương ứng hơn 61,6%, tăng trưởng 12,7% so với cuối năm 2025.

Năm 2026, MSB đã phát hành 624 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, theo tỷ lệ 20%, nâng vốn điều lệ từ 31.200 tỷ đồng lên 37.440 tỷ đồng. Ngân hàng tiếp tục triển khai kế hoạch nâng vốn điều lệ lên tối đa 46.800 tỷ đồng thông qua chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. Nguồn vốn bổ sung sẽ hỗ trợ mở rộng hoạt động, đầu tư công nghệ và phát triển hệ sinh thái dịch vụ tài chính.

Trong khi đó, TPBank cũng ghi nhận tổng tài sản cuối tháng Chín lên sát 600.000 tỷ đồng, tăng hơn 90.000 tỷ đồng, tương ứng 17,9% so với cuối năm 2025.

Dư nợ cấp tín dụng hợp nhất, bao gồm trái phiếu doanh nghiệp, đạt hơn 345.000 tỷ đồng, tăng 10,5%; tổng huy động vượt 529.000 tỷ đồng, tăng 18,8%.

Lợi nhuận lũy kế đến hết tháng Chín đạt 7.464 tỷ đồng, tăng 23,4%, hoàn thành 72% kế hoạch năm. Thu nhập thuần từ dịch vụ đạt 3.559 tỷ đồng, tăng 21,3%. Tỷ lệ nợ xấu hợp nhất theo Thông tư 31 ở mức 1,52%, giảm 0,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ./.