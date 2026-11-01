Ngân hàng số giúp doanh nghiệp Sơn La quản trị dòng tiền hiệu quả

BIDV Sơn La đẩy mạnh cung ứng QR thanh toán cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn

Từ thanh toán số đến đổi mới phương thức kinh doanh

Tại Sơn La, chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng không chỉ là quá trình hiện đại hóa dịch vụ tài chính mà còn góp phần tạo điều kiện để doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), từng bước thay đổi phương thức kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động và tiếp cận các nguồn lực phát triển.

Theo số liệu đến nay, toàn tỉnh có 5.231 doanh nghiệp đang hoạt động, với tổng vốn đăng ký trên 158.500 tỷ đồng. Đáng chú ý, DNNVV chiếm khoảng 97% tổng số doanh nghiệp. Đây là lực lượng quan trọng đối với phát triển kinh tế địa phương, song cũng là nhóm đối mặt với nhiều hạn chế về nguồn lực tài chính, nhân lực và khả năng đầu tư công nghệ.

Thời gian qua, việc ứng dụng công nghệ trong hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công và giao dịch tài chính tại Sơn La đã ghi nhận những chuyển biến tích cực. 100% hồ sơ đăng ký kinh doanh được thực hiện qua mạng điện tử, góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực ngân hàng, thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng được mở rộng. Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Khu vực 3, đến tháng 9/2026, doanh số thanh toán không dùng tiền mặt tại các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 250.662 tỷ đồng, với 463.376 thẻ được phát hành trong kỳ. Hệ thống thanh toán hoạt động an toàn, thông suốt; mạng lưới ATM và POS cơ bản đáp ứng nhu cầu giao dịch của người dân.

Tuy nhiên, mức độ chuyển đổi số giữa các doanh nghiệp vẫn chưa đồng đều. Với phần lớn doanh nghiệp có quy mô nhỏ, việc đầu tư phần mềm, thiết bị và nhân lực công nghệ vẫn là bài toán không dễ giải quyết. Bởi vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là mở rộng dịch vụ ngân hàng số mà còn phải giúp doanh nghiệp tiếp cận những giải pháp phù hợp với quy mô, ngành nghề và điều kiện hoạt động thực tế.

Ngân hàng đồng hành, tháo gỡ điểm nghẽn cho doanh nghiệp

Từ thực tiễn phục vụ khách hàng, BIDV Chi nhánh Sơn La xác định chuyển đổi số cần được triển khai theo hướng tích hợp giữa công nghệ, thanh toán, quản trị dòng tiền và tín dụng. Cách tiếp cận này nhằm giúp doanh nghiệp không phải đầu tư dàn trải, đồng thời từng bước hình thành quy trình quản lý tài chính đồng bộ.

BIDV Chi nhánh Sơn La phát triển hệ sinh thái số hỗ trợ doanh nghiệp

Một trong những giải pháp được BIDV giới thiệu là BIDV Direct Shop, tích hợp các chức năng quản lý bán hàng trên ứng dụng ngân hàng, từ tạo đơn hàng, thanh toán đa phương thức đến quản lý doanh thu, lợi nhuận và xử lý trả hàng. Doanh thu được kết nối trực tiếp về tài khoản, giúp giảm thao tác thủ công, hạn chế sai sót và tăng tính minh bạch trong quản lý dòng tiền.

Đối với doanh nghiệp đã sử dụng phần mềm bán hàng riêng, giải pháp thu hộ QR tích hợp trên nền tảng của các đối tác công nghệ cho phép tự động hóa đối soát, quản lý công nợ và tập trung doanh thu về tài khoản mà không cần thay đổi hệ thống đang vận hành. Trong khi đó, QR Global mở thêm phương thức thanh toán cho khách quốc tế, tạo thuận lợi cho các cơ sở lưu trú, nhà hàng, du lịch và thương mại dịch vụ tại địa phương.

Cùng với đó, hệ sinh thái số hóa tài chính của BIDV gồm các nền tảng như BIDV Direct, BIDV TradeFlat và BIDV SCF hỗ trợ doanh nghiệp từng bước số hóa hoạt động tài chính, giảm hồ sơ giấy và tiết kiệm thời gian xử lý giao dịch. Ngân hàng cũng giới thiệu các sản phẩm tín dụng dành cho DNNVV, trong đó có hạn mức tín dụng lên tới 55 tỷ đồng đối với sản phẩm phù hợp và giải pháp thấu chi tín chấp MISA Lending dành cho doanh nghiệp đáp ứng điều kiện, với hạn mức tối đa 5 tỷ đồng.

Đối với những doanh nghiệp còn hạn chế về tài sản bảo đảm, dữ liệu số minh bạch có thể hỗ trợ quá trình đánh giá tín dụng, dù không thay thế các điều kiện và quy định cho vay hiện hành. Vì vậy, việc kết hợp giải pháp công nghệ với sản phẩm tài chính phù hợp được kỳ vọng góp phần tháo gỡ một trong những khó khăn lớn của khu vực DNNVV.

ABBank Sơn La cùng Tổng cục Thuế ký kết thỏa thuận hợp tác về việc đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi phương pháp thuế

Thực tế tại ABBank Chi nhánh Sơn La cũng cho thấy nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng số đang tăng lên. Từ năm 2023, chi nhánh triển khai đồng bộ các giải pháp chuyển đổi số, khuyến khích khách hàng sử dụng ngân hàng điện tử và từng bước hoàn thiện hạ tầng công nghệ. Năm 2025, đơn vị đưa vào vận hành ứng dụng ngân hàng số thế hệ mới với các tiện ích như mở tài khoản trực tuyến bằng định danh điện tử, chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, gửi tiết kiệm trực tuyến và thanh toán QR.

Đến nay, ABBank Chi nhánh Sơn La có gần 10.000 khách hàng sử dụng ngân hàng số, tăng 233% so với cùng kỳ năm trước; số lượng giao dịch trên nền tảng số đạt hơn 6 triệu lượt, tăng 119%. Theo bà Cầm Phương Vân, Giám đốc ABBank Chi nhánh Sơn La, việc tự động hóa và tích hợp biểu mẫu điện tử đã giúp rút ngắn từ 5-7 phút đối với mỗi giao dịch phi tài chính như mở tài khoản, phát hành thẻ và đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử.

Cần hợp lực để chuyển đổi số đi vào chiều sâu

Dù đạt được những kết quả tích cực, quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp tại Sơn La vẫn đối mặt với không ít thách thức. Chi phí đầu tư công nghệ, thiếu nhân lực vận hành, hạn chế về hạ tầng và tâm lý ngại thay đổi phương thức kinh doanh là những rào cản cần được tháo gỡ. Đặc thù địa bàn miền núi rộng, hạ tầng viễn thông và mạng lưới điểm chấp nhận thanh toán chưa đồng đều giữa khu vực trung tâm với các huyện xa cũng khiến việc phổ cập giải pháp số gặp khó khăn.

Do đó, để chuyển đổi số thực sự trở thành động lực nâng cao năng lực cạnh tranh, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, ngân hàng, hiệp hội doanh nghiệp và các đơn vị cung cấp công nghệ. Trong đó, chính quyền địa phương đóng vai trò kết nối, định hướng và tạo điều kiện triển khai; các tổ chức tín dụng tư vấn giải pháp, cung cấp dịch vụ tài chính và nguồn vốn; còn doanh nghiệp cần chủ động thay đổi tư duy quản trị, từng bước chuẩn hóa dữ liệu và ứng dụng công nghệ vào hoạt động hằng ngày.

Theo đại diện NHNN Chi nhánh Khu vực 3, thời gian tới ngành ngân hàng sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý, điều hành, đồng thời chỉ đạo các tổ chức tín dụng phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, bảo đảm hệ thống hoạt động an toàn, thông suốt. Đây là nền tảng quan trọng để mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính, góp phần thúc đẩy kinh tế số trên địa bàn.

Trong bối cảnh kinh tế ngày càng gắn với dữ liệu và công nghệ, chuyển đổi số không còn là lựa chọn riêng của những doanh nghiệp có tiềm lực lớn mà đang trở thành yêu cầu thiết thực đối với cả khu vực kinh tế tư nhân. Với Sơn La, việc đưa các giải pháp ngân hàng số đến gần hơn với doanh nghiệp, hộ kinh doanh sẽ góp phần giảm chi phí giao dịch, nâng cao tính minh bạch và cải thiện khả năng tiếp cận vốn.

Khi chính quyền tạo điều kiện kết nối, ngân hàng cung cấp giải pháp phù hợp và doanh nghiệp chủ động đổi mới, chuyển đổi số sẽ không chỉ dừng ở việc sử dụng một ứng dụng hay phương thức thanh toán mới. Quan trọng hơn, quá trình này có thể từng bước thay đổi cách doanh nghiệp quản trị, vận hành và phát triển, tạo nền tảng để kinh tế tư nhân Sơn La nâng cao sức cạnh tranh, phát triển ổn định và bền vững.