Ngân hàng số đi sâu vào đời sống, bảo mật giữ niềm tin

Cùng với tiện ích, bảo vệ dữ liệu, ngăn ngừa gian lận và nâng cao an toàn giao dịch là yêu cầu quan trọng để dịch vụ số phát triển bền vững.

Mở rộng dịch vụ, phục vụ sát nhu cầu khách hàng

Ấn tượng robot tương tác trên dòng chảy số.

Bà Nguyễn Thị Ngoan, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn MISA, Giám đốc JetPay cho biết, thanh toán số đã giúp việc xác thực và luân chuyển dòng tiền từ cửa hàng nhỏ, hộ kinh doanh đến cá nhân nhanh chóng, thuận tiện hơn. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng ở việc tiền về nhanh hay chậm thì chưa đủ.

“Vấn đề quan trọng hơn là tiền về từ đâu, thuộc đơn hàng nào, đã được xác nhận hay chưa, còn thiếu giao dịch nào và doanh thu có bị bỏ sót hay không”, bà Nguyễn Thị Ngoan nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Ngoan, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn MISA, Giám đốc JetPay cho rằng, mục tiêu không chỉ là xây dựng một công cụ thanh toán, mà là biến dữ liệu giao dịch thành thông tin và hành động hữu ích cho khách hàng.

Trước đây, việc xác định những thông tin này thường mất nhiều thời gian đối soát. Hiện nay, công nghệ có thể hỗ trợ giải quyết bài toán đó. MISA và JetPay đang xây dựng nền tảng kết nối dữ liệu ngân hàng với chứng từ để hỗ trợ dự báo dòng tiền; khai thác lịch sử thanh toán như nguồn dữ liệu bổ sung phục vụ đánh giá khả năng tiếp cận vốn của khách hàng; đồng thời hỗ trợ các tổ chức tài chính phân tích dòng tiền trên cơ sở dữ liệu được khách hàng cho phép chia sẻ.

Theo Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn MISA, mục tiêu không chỉ là xây dựng công cụ thanh toán mà còn biến dữ liệu giao dịch thành thông tin hữu ích cho hoạt động quản trị và kinh doanh.

Với hệ sinh thái hơn 400.000 khách hàng doanh nghiệp, 150.000 hộ kinh doanh và 2 triệu khách hàng cá nhân, đại diện MISA bày tỏ mong muốn phối hợp với ngân hàng, tổ chức thanh toán để hình thành chuỗi giá trị tài chính số liền mạch, lấy khách hàng làm trung tâm.

Ông Trần Nguyễn Ngọc Thành, Tổng Giám đốc Công ty TNHH VETC Digital cho biết, mở rộng thanh toán số, giảm chi phí cho chủ xe.

Ở lĩnh vực giao thông, dịch vụ số cũng được mở rộng theo nhu cầu sử dụng thực tế. Ông Trần Nguyễn Ngọc Thành, Tổng Giám đốc Công ty TNHH VETC Digital cho biết, VETC hiện phục vụ khoảng 75% chủ xe ô tô trên thị trường Việt Nam. Doanh nghiệp cơ bản hoàn thành kết nối tài khoản giao thông của khách hàng với các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và các cơ quan quản lý.

Đến nay, VETC đã kết nối trực tiếp với khoảng 15 ngân hàng lớn tại Việt Nam. Năm nay, doanh nghiệp bổ sung phương thức thanh toán dịch vụ thu phí không dừng qua thẻ tín dụng đồng thương hiệu với VETC; đồng thời tiếp tục mở rộng kết nối với ngân hàng và các trung gian thanh toán.

Bên cạnh thanh toán thu phí không dừng, VETC đang triển khai thanh toán đỗ xe không dừng tại các bãi đỗ xe. Doanh nghiệp cũng mở rộng sang các dịch vụ thiết yếu mà chủ xe có nhu cầu sử dụng thường xuyên như thanh toán xăng dầu. VETC đã triển khai dịch vụ trạm sạc, giúp khách hàng sử dụng ô tô điện thanh toán trực tiếp khi sạc xe.

Thời gian tới, doanh nghiệp dự kiến phát triển thêm các tiện ích cứu hộ và bảo hiểm, đáp ứng nhu cầu của chủ xe trong quá trình tham gia giao thông.

Ông Đồng Đức Giang, Giám đốc Trung tâm Thẻ, Ngân hàng Agribank chia sẻ việc đưa thanh toán số đến gần hơn với người dân nông thôn.

Tại Agribank, chuyển đổi số được gắn với mục tiêu mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính, đặc biệt ở khu vực nông thôn. Ông Đồng Đức Giang, Giám đốc Trung tâm Thẻ Agribank cho biết, ngân hàng phát triển các kênh giao dịch trên ứng dụng di động, nền tảng trực tuyến; đơn giản hóa quy trình tiếp cận dịch vụ nhờ ứng dụng công nghệ và khai thác thông tin từ căn cước công dân.

Agribank cũng mở rộng thanh toán QR tại chợ dân sinh, hỗ trợ hộ kinh doanh và doanh nghiệp triển khai thanh toán số mà không cần đầu tư thêm nhiều thiết bị. Việc số hóa thanh toán trong chuỗi giá trị nông nghiệp góp phần kết nối hợp tác xã, doanh nghiệp và nông dân.

Bà Phạm Châu Loan - Phó trưởng Phòng Phát triển kênh số và đối tác, Ngân hàng Vietcombank cho biết, điểm khác biệt trong định hướng phát triển của Vietcombank là phát triển “một nền tảng nhưng không phải một trải nghiệm đại trà”. Ảnh: BTC

Trong khi đó, Vietcombank phát triển VCB Digibank theo hướng cá nhân hóa trải nghiệm, đáp ứng nhu cầu khác nhau của từng nhóm khách hàng. Bà Phạm Châu Loan, Phó trưởng Phòng Phát triển kênh số và đối tác Vietcombank cho biết, ngân hàng hướng tới kết nối các nhu cầu tài chính, tiêu dùng và trải nghiệm sống trên cùng một nền tảng.

Đối với khách hàng vừa sử dụng tài khoản cá nhân vừa kinh doanh hộ gia đình, nền tảng được phát triển theo hướng thống nhất, cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa hai nhu cầu, hạn chế việc phải sử dụng nhiều ứng dụng. Theo bà Phạm Châu Loan, Phó trưởng Phòng Phát triển kênh số và đối tác, Vietcombank, ngân hàng cũng kết nối với các đối tác để đáp ứng nhanh hơn những nhu cầu thiết yếu của khách hàng và hoạt động kinh doanh doanh nghiệp.

Nếu AI giao dịch, ai chịu trách nhiệm khi xảy ra sai sót?

Theo PGS, TS. Đặng Quang Vinh, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam, năm 2026, các tập đoàn công nghệ lớn đều đang nói nhiều đến trí tuệ nhân tạo (AI) như một “trợ lý” có khả năng thay con người thực hiện ngày càng nhiều công việc.

Tuy nhiên, sự tham gia sâu của AI đặt ra những thách thức lớn về pháp lý và an toàn. “Nếu AI thực hiện một giao dịch, ai là người chịu trách nhiệm khi xảy ra sai sót? AI được phép thực hiện những loại giao dịch nào, trong phạm vi và điều kiện ra sao? AI giúp giảm chi phí nhưng cũng tăng nguy cơ hệ thống thanh toán bị đe dọa”, PGS, TS. Đặng Quang Vinh băn khoăn. Do vậy, theo chuyên gia, các ngân hàng, tổ chức cần đầu tư mạnh hơn vào nghiên cứu AI và cơ chế ứng phó với tấn công mạng.

Khi dịch vụ số mở rộng, nguy cơ lừa đảo và giả mạo công nghệ cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác bảo vệ khách hàng. Bà Phạm Châu Loan cho biết, Vietcombank xác định an toàn bảo mật là mục tiêu số một trong kỷ nguyên số, thông qua hoạt động giám sát, phòng chống gian lận và truyền thông nhằm nâng cao nhận thức khách hàng.

“Phát triển hệ sinh thái số không chỉ là tích hợp thêm tiện ích mà còn phải nâng cao chất lượng trải nghiệm và củng cố niềm tin của người sử dụng”, đại diện Vietcombank nhấn mạnh.