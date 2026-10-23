Ngân hàng SeABank thay Chủ tịch

Bà Trần Thị Thanh Thủy, tân Chủ tịch HĐQT SeABank. Ảnh: SSB.

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SeABank (HoSE: SSB) vừa thông qua nghị quyết bầu bà Trần Thị Thanh Thủy, Thành viên HĐQT, giữ chức Chủ tịch HĐQT ngân hàng kể từ ngày 22/10.

Quyết định được đưa ra sau khi HĐQT chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Lê Văn Tần.

Song song đó, SeABank đang hoàn tất hồ sơ trình Ngân hàng Nhà nước phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Lê Văn Tần làm Tổng giám đốc, thay ông Lê Quốc Long. Ông Long chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ 3 năm, từ tháng 11/2023 đến tháng 11/2026.

Ngân hàng cho biết việc chuẩn bị nhân sự cấp cao nhằm bảo đảm tính kế thừa và sự ổn định trong hoạt động quản trị, điều hành ngân hàng.

Theo giới thiệu, bà Trần Thị Thanh Thủy sinh năm 1965, có bằng Thạc sĩ Kinh tế tại Học viện Ngân hàng và gần 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Trước khi tham gia quản trị cấp cao tại SeABank, bà có hơn 26 năm công tác tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), đảm nhiệm nhiều vị trí chuyên môn và quản lý trong các lĩnh vực kinh doanh ngoại hối, ngân hàng đại lý và dịch vụ khách hàng ưu tiên.

Bà gia nhập SeABank năm 2015 và từng giữ chức Phó tổng giám đốc. Ngày 17/4/2024, bà được bầu làm Thành viên HĐQT ngân hàng nhiệm kỳ 2023-2028.

Hiện HĐQT SeABank có 8 thành viên, trong đó có 2 thành viên độc lập và 3 thành viên là người nước ngoài.

Bên cạnh thay đổi nhân sự cấp cao, SeABank cũng điều chỉnh giảm 15% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm nay, từ 7.068 tỷ đồng xuống còn 6.008 tỷ đồng.

Theo ngân hàng, việc điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận diễn ra trong bối cảnh SeABank triển khai định hướng giảm lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, đồng thời chú trọng chất lượng tăng trưởng và quản trị rủi ro.

Cụ thể, ngân hàng đã giảm 0,5-0,7 điểm %/năm lãi suất huy động đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, qua đó tạo dư địa giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Về định hướng tín dụng, SeABank cho biết sẽ ưu tiên nguồn vốn cho các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh được khuyến khích phát triển, doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), các dự án xanh và doanh nghiệp có nền tảng tài chính lành mạnh, phương án kinh doanh hiệu quả. Ngân hàng đồng thời cho biết sẽ tăng cường quản trị nguồn vốn, tối ưu chi phí vận hành và khai thác hệ sinh thái khách hàng hiện hữu...