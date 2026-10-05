Ngân hàng sẽ ưu tiên tín dụng cho hạ tầng, công nghệ và NƠXH
Ngành Ngân hàng sẽ tiếp tục định hướng tín dụng vào các lĩnh vực được xác định là động lực tăng trưởng, trong đó có hạ tầng điện, giao thông, công nghệ chiến lược và NƠXH. Đây là một trong những giải pháp được Ngân hàng Nhà nước triển khai trong quý IV, giai đoạn được đánh giá có ý nghĩa quyết định với mục tiêu tăng trưởng năm 2026.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ngan-hang-se-uu-tien-tin-dung-cho-ha-tang-cong-nghe-va-noxh-420728.htm