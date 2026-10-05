Ngân hàng sẽ ưu tiên tín dụng cho hạ tầng, công nghệ và NƠXH

Sau nhiều năm bùng nổ nhờ các chính sách trợ cấp và đà tăng trưởng nóng của xe năng lượng mới (NEV), ngành công nghiệp ô tô đông đúc nhất thế giới đang phải đối mặt với một thực tế tàn khốc: tình trạng dư thừa công suất ở mức báo động, kết hợp với sức cầu nội địa suy giảm kéo dài. Để sinh tồn trong một thị trường ngày càng ngột ngạt, các gã khổng lồ sản xuất xe hơi tại Trung Quốc không còn con đường nào khác ngoài việc gạt bỏ những bất đồng chiến lược để bước vào một làn sóng tái cấu trúc và hợp nhất diện rộng.