Ngày 23/11, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Tiến Dũng trao quyết định về công tác cán bộ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).

Theo đó, ông Phạm Quang Tiến - Tổng Giám đốc SCB - được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng SCB, thay ông Phan Đình Điền nhận nhiệm vụ tại Agribank.

Ông Phạm Quang Tiến từng giữ Giám đốc chi nhánh BIDV Ba Tháng Hai (TPHCM). Năm 2022, Ngân hàng Nhà nước chỉ định ông tham gia hội đồng quản trị SCB cùng với các nhân sự từ hệ thống ngân hàng thương mại nhà nước khi SCB bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt.

Trong quá trình làm việc tại SCB, ông đã giữ chức tổng giám đốc tham gia điều hành và định hướng hoạt động tái cơ cấu, khai thác tài sản…

Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng trao quyết định bổ nhiệm ông Phạm Quang Tiến giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng SCB (ảnh: SBV).

Ông Phan Đình Điền - thành viên Hội đồng thành viên Agribank - nhận nhiệm vụ làm Chủ tịch Hội đồng quản trị SCB từ ngày 22/9/2023.

Hiện, SCB đang trong quá trình tái cơ cấu và xử lý các tồn đọng sau khi bị Ngân hàng Nhà nước đưa vào diện kiểm soát đặc biệt từ tháng 10/2022.

Ngân hàng Nhà nước quyết định kiểm soát đặc biệt Ngân hàng SCB để ổn định hoạt động của nhà băng này. Đây là biện pháp nghiệp vụ theo quy định của pháp luật nhằm kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tác động tiêu cực đến tổ chức tín dụng đó và hệ thống các tổ chức tín dụng.

Theo đó, hoạt động của SCB được thực hiện dưới sự kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng Nhà nước lựa chọn, chỉ định những cán bộ có kinh nghiệm, năng lực, trình độ chuyên môn từ các ngân hàng thương mại nhà nước (Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank) tham gia quản trị, điều hành SCB.

Hiện tại, SCB bước vào giai đoạn xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ. Tiến trình thực hiện, SCB đã thành lập bộ phận quản lý độc lập, tiến hành rà soát, chuẩn hóa dữ liệu và gửi hơn 7.200 lượt văn bản đến các cơ quan chức năng nhằm xác lập quyền quản lý, xử lý đối với 1.120 mã tài sản.

Trong quá trình xử lý các tài sản có giá trị lớn, tính chất pháp lý phức tạp và liên quan đến nhiều bên, SCB đang từng bước hoàn thiện các thủ tục cần thiết dưới sự hướng dẫn, giám sát của Ngân hàng Nhà nước, Ban Kiểm soát đặc biệt và các cơ quan ban ngành liên quan, bảo đảm việc xử lý tài sản được thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Hiện nay, SCB đã tiến hành thu nợ, khắc phục đối với nghĩa vụ nợ thuộc bản án 157 và bản án 1125 với tổng số tiền 897 tỷ đồng. Đối với dư nợ tín dụng nằm ngoài 2 bản án trên, SCB đã xử lý, thu hồi hơn 36.000 tỷ đồng nợ gốc, lãi và phí.