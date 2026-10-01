Ngân hàng sắp áp dụng một loạt “thước đo” an toàn mới, nới trần LDR lên 95%

Trong thông tin phát đi ngày 1/10, Ngân hàng Nhà nước cho biết Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ký ban hành Thông tư số 50/2026/TT-NHNN quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Thông tư 50).

Thông tư được ban hành nhằm đồng bộ với các quy định về tỷ lệ an toàn vốn và hệ thống kiểm soát nội bộ theo chuẩn mực quản trị rủi ro quốc tế (Basel III).

Thông tư 50 gồm 03 Chương, 38 Điều, 04 Phụ lục, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/12/2026, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 37.

Theo Ngân hàng Nhà nước, Thông tư 50 được xây dựng dựa trên cơ sở kế thừa một số nội dung của Thông tư số 22/2019/TT-NHNN (đã sửa đổi, bổ sung) ngày 15/11/2019 quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Đồng thời, nghiên cứu các hướng dẫn mới nhất của Ủy ban Basel, tham khảo kinh nghiệm quốc tế để đưa ra các quy định phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước cũng như có xem xét tới đặc thù của các ngân hàng tại Việt Nam.

Điểm nổi bật của Thông tư 50 là quy định mới về (i) tỷ lệ khả năng chi trả (Liquidity coverage ratio - LCR), (ii) tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng (Net stable funding ratio - NSFR), (iii) tỷ lệ đòn bẩy (Leverage ratio - LEV).

Đồng thời, Thông tư cũng hướng dẫn phương pháp tính tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (tỷ lệ LDR) tại Điều 12 Thông tư 50, với nhiều nội dung khác với quy định trước đây, để phản ánh đúng bản chất, ý nghĩa kinh tế của tỷ lệ này.

Trong đó, đáng chú là tổng tiền gửi bao gồm nhiều cấu phần, trừ đi 80% số dư tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước hoặc một tỷ lệ khác do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định trong từng thời kỳ. Ngân hàng phải duy trì tỷ lệ LDR tối đa là 95%, thay vì mức 85% như quy định hiện hành.

Một số giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn nổi bật trong hoạt động của ngân hàng. Nguồn: Thông tư số 50/2026/TT-NHNN.

Kể từ ngày Thông tư có hiệu lực, các ngân hàng có năng lực, quản trị tốt có quyền đăng ký áp dụng sớm thực hiện theo lộ trình quy định tại Thông tư hoặc áp dụng ngay ngưỡng 100% đối với 2 tỷ lệ LCR, tỷ lệ NSFR.

Ngân hàng Nhà nước nêu rõ, kể từ ngày 1/10/2028, tất cả các ngân hàng không thực hiện áp dụng sớm sẽ phải áp dụng 02 tỷ lệ LCR, NSFR theo quy định tại Thông tư này. Riêng đối với tỷ lệ LEV, ngân hàng chỉ phải áp dụng khi có quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Trong thời gian áp dụng tỷ lệ LCR, tỷ lệ NSFR nhưng chưa đạt ngưỡng tỷ lệ 100%, ngân hàng áp dụng tỷ lệ LDR theo quy định tại Thông tư này và không phải áp dụng các tỷ lệ sau tại Thông tư 22/2019/TT-NHNN: (i) tỷ lệ khả năng chi trả; (ii) tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung hạn và dài hạn và (iii) tỷ lệ LDR.

Trường hợp khi ngân hàng đã đạt ngưỡng tuân thủ 100% đối với tỷ lệ LCR và tỷ lệ NSFR, ngoài việc không phải áp dụng các tỷ lệ nêu trên tại Thông tư 22/2019/TT-NHNN, ngân hàng không phải tuân thủ tỷ lệ LDR tại Thông tư này.

Sau khi Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 50, khuôn khổ pháp lý về quản trị rủi ro đã được hoàn thiện đầy đủ và đồng bộ, góp phần từng bước đưa hoạt động của hệ thống ngân hàng tiệm cận với chuẩn mực Basel III đang được áp dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia trên thế giới./.